Skrivena tajna Jamieja Olivera: Otkrio je jednostavan trik za najhrskavije božićne krumpire

Jamie Oliver i ove je godine izazvao pravu lavinu komentara nakon što je ponovno podijelio svoj recept za savršene božićne pečene krumpire. Iako se na prvi pogled čini da je riječ o klasičnom postupku, slavni chef tvrdi kako se čarolija krije u nekoliko detalja koje većina kućnih kuhara često preskoči ili pogrešno izvede. Najveće iznenađenje? Krumpiri se pred kraj pečenja lagano poprskaju octom.

Kako Oliver objašnjava, sve počinje od prave vrste krumpira. Preporučuje škrobne sorte, poput britanskog Maris Pipera, jer istodobno daju mekanu, zapjenjenu sredinu i čvrstu strukturu koja može izdržati intenzivno pečenje. Nakon guljenja, krumpiri se stavljaju u kipuću, slanu vodu i kuhaju točno četrnaest minuta. To vrijeme, kaže, nije proizvoljno - dovoljno je da se rubovi počnu raspadati, ali da sredina ostane čvrsta. Upravo taj balans omogućava da kasnije poprime prepoznatljivu hrskavu koricu.

Kad se krumpiri ocijede, dolazi trenutak koji mnogima djeluje pregrub, ali je zapravo ključan: dobro se protresu u cjedilu ili loncu. Taj postupak koji Oliver naziva "chuffing" stvara neravne, hrapave rubove koji će u pećnici postati zlato. Što je više neravnina, to se više masnoće prima na površinu, a svaka kap djeluje kao mali generator hrskavosti.

Sljedeći korak je pažljivo pečenje u vrlo vrućoj masti, bilo da je riječ o maslinovom ulju, gusjoj masti, svinjskoj masti ili kombinaciji, ovisno o osobnom ukusu. Ključno je da se masnoća zagrije prije nego što krumpiri uopće dotaknu lim - to ih odmah "zapečati" i sprječava da upiju previše ulja.

Ono što Oliver savjetuje usred pečenja također je neočekivano, ali vrlo učinkovito: svaki se krumpir lagano pritisne lopaticom kako bi se povećala površina izložena toplini. U konačnici, ta veća izložena površina znači deblji i neusporedivo hrskaviji omotač.

I onda, pred sam kraj pečenja, kad su krumpiri već zlaćani i mirišljavi, Jamie ih poprskava octom. Samo malo, tek toliko da ga jedva osjetite. Ocat odmah ispari, ali pritom ostavi gotovo neprimjetnu svježinu i dodatno učvrsti vanjsku koricu. Mnogi bi to smatrali čudnim korakom, no spoj kiselina i škroba radi u korist hrskavosti. Usto, diskretna kiselost savršeno balansira bogatstvo masti u kojoj se krumpiri peku.

Rezultat je jelo koje se iznosi na stol uz zvukove oduševljenja - hrskavo poput čipsa izvana, a iznutra mekano, gotovo kremasto. To je vrsta pečenih krumpira zbog kojih se gosti vraćaju po "još samo jednu porciju", čak i kada su već odavno siti.



