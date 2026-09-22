Veseli se i ti! Skupi samo tri kupona i osvoji brojne nagrade!

U petak, 25. rujna 2026. započinjemo s novom nagradnom igrom "Tri kupona sakupi i vrijedne nagrade pokupi" koja donosi nekoliko vrijednih nagrada. Ukupni fond nagrada u ovoj nagradnoj igri koja traje do 28. rujna iznosi 3154,93 eura. Zaigrajte s nama i vaš može biti električni romobil MS Energy Urban, televizor LG, Lidl darovna kartica, dm darovna kartica ili jedan od pet vaučera u Termama Sveti Martin. Vaučer uključuje smještaj za dvije osobe s polupansionom u standardnoj sobi u hotelu, kupanje i jedan ulazak po osobi u Svijet sauna u trajanju od 180 minuta. Vaučer je moguće iskoristiti do 19. veljače 2027., uz izuzeće termina od 23. 10. do 1. 11. 2026. te od 18. 12. 2026. do 9. 1. 2027. Tu su i vrijedni Nespresso Essenza Mini aparat za kavu, Vitapur kuhinjski robot Rosmarino Elite i Kärcher parni čistač.

U nagradnoj igri u kojoj mogu sudjelovati čitatelji novina koji sakupljaju kupone i pretplatnici digitalne pretplate Oranž, odnosno svi koji pošalju ispunjene kupone iz novina ili oni koji imaju aktivnu godišnju Oranž pretplatu i prikupe kodove iz PLUS+članaka te ih sa svojim podacima pošalju na našu adresu.

Čitatelji dnevnih novina 24sata u nagradnoj igri sudjeluju prikupljanjem tri kupona (ili 2 kupona i joker kupon). Skupljene kupone potrebno je poslati na adresu P.P. 600, 10020 Zagreb s naznakom 24sata nagradna igra - "Tri kupona sakupi i vrijedne nagrade pokupi".

Foto: PROMO

Za pretplatnike na portalu bit će objavljena 3 PLUS članka te će se na kraju svakoga nalaziti po jedan kupon (kod), PR članci će biti embedani jedan u drugi kako bi ih pretplatnik lakše našao + 1 PLUS članak joker. Za sudjelovanje je potrebno poslati 3 koda ili 2 koda i jedan joker kod. Pretplatnik treba otvoriti sva tri PR članka i prepisati kodove na papir, koji će zatim fizički slati na našu adresu sa svojim podacima, i to na adresu P.P. 600, 10020 Zagreb s naznakom 24sata nagradna igra - "Tri kupona sakupi i vrijedne nagrade pokupi".

Svakom pretplatniku će biti dodijeljen kupon "Nagradna igra" unutar kojega će se nalaziti Wufoo forma gdje će također trebati unijeti ista 3 koda i ostaviti svoje podatke. S jednom aktivnom godišnjom pretplatom na digitalno izdanje 24Oranž ostvaruje se pravo na jednu prijavu u nagradnoj igri. Ako se nakon prebrojavanja pristiglih prijava ustanovi da je na jednu aktivnu pretplatu 24Oranž bilo više prijava, iste će biti poništene i dobitnik će biti diskvalificiran.

Izvlačenje nagradne igre je 16. listopada nakon 10 sati u prostorijama 24sata uz prisustvo tročlane komisije.