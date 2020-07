Evo fotografija i pri\u010de o djeci koju je u okviru svog projekta snimio:\u00a0

Ovu je djevoj\u010dicu snimio\u00a019. kolovoza 2018. godine, u dobi od 9 godina.\u00a0Kawakanih je pripadnica\u00a0plemena Yawalapiti, \u017eivi u nacionalnom parku Xingu, rezervatu u amazonskom brazilskom slivu. \u00a0Kad se rodila, njena majka Watatakalu, izolirala ju\u00a0je od ljudi koji ne govore arawaki, njen materinji jezik, kako bi ga lak\u0161e nau\u010dila.\u00a0

Ostalo je jo\u0161 samo 7 govornika tog jezika, a ona je prvo dijete koje je raslo\u00a0govore\u0107i arawaki jo\u0161 od 40-ih godina pro\u0161log stolje\u0107a. I njeno\u00a0dvoje bra\u0107e i sestara u\u010de jezik.\u00a0Kawakanih je nau\u010dila\u00a0i dijalekt kojim govori njen\u00a0otac, te\u00a0portugalski. Voli \u010ditati o povijesti, posebno knjige\u00a0o Egip\u0107anima. Ve\u0107inu dana provodi igraju\u0107i se na rijeci ili poma\u017eu\u0107i u obiteljskim poslovima, poput berbe manioka, izrade tapioke i ribolova.

Svakih nekoliko mjeseci Kawakanih putuje u gradi\u0107 Canaranu zbog \u0161kole, gdje u\u010di ra\u010dunalne vje\u0161tine, iako nitko u njenom selu nema ra\u010dunalo. \u0160tovi\u0161e, nema ni struje ni teku\u0107e vode. Da bi do\u0161le\u00a0do studija u kojem je snimljena, ona i njezina majka putovale su\u00a0brodom, autobusom i automobilom 31 sat od\u00a0njihovog sela.

Crvena boja koju nosi Kawakanih, tradicionalno izra\u0111ena od mljevenih sjemenki urukuma, \u0161titi je od lo\u0161eg raspolo\u017eenja i energije. Grozd sjemenki je s lijeve strane Kawakanihine glave. Plemena ki\u0161ne \u0161ume stolje\u0107ima su koristila\u00a0\u010ditavu biljku Urucum kao lijek.

Prehrana te djevoj\u010dice vrlo je jednostavna,\u00a0sastoji se uglavnom od ribe, tapioke, vo\u0107a i ora\u0161astih plodova.\u00a0

- Potrebno je samo pet minuta da uhvatite ve\u010deru. Kad ste gladni, samo idete do rijeke s mre\u017eom - savjetuje djevoj\u010dica.\u00a0

Anchal Sahani\u00a0fotografirana je 11. o\u017eujka 2017. godine. \u017divi u si\u0107u\u0161noj limenoj kolibi na gradili\u0161tu u predgra\u0111u Mumbaija s roditeljima te bratom i sestrom.\u00a0Otac joj zara\u0111uje manje od 5 dolara dnevno, toliko da majka mo\u017ee nabaviti bamiju i karfiol, te curry i\u00a0\u00a0le\u0107u.

Anchal bi se \u017eeljela vratiti na farmu na kojoj je ro\u0111ena u Biharu, i\u0107i u \u0161kolu kao i druga djeca i postati u\u010diteljica, ali stalno je zauzeta ku\u0107anskim poslovima i brigom\u00a0za svog malenog brata. Kad ima vremena, presvla\u010di se i napu\u0161ta gradili\u0161te kako bi u\u017eivala u mirisu jasmina i lotosa te\u00a0gledala djecu iz susjedstva kako igraju kriket i slobodno tr\u010de. Dok \u0161e\u0107e, Anchal skuplja svijetle \u010dokoladne omote koje prona\u0111e uz cestu pored trgovine.

Davi Ribeiro de Jesus fotografiran je 18. kolovoza 2018. \u017divi s ocem, ma\u0107ehom te\u00a0tri brata i sestre u urednoj jednosobnoj ku\u0107i u faveli Santa Luzia, u slamovima na rubu najve\u0107eg deponija sme\u0107a u Latinskoj Americi. Prostor ispunjavaju tri kreveta, kau\u010d, TV, hladnjak, dva ormara, \u0161tednjak i mali stol na kojem dijele svoje obroke. Mozaik prostirki i ostataka \u0161perplo\u010de prekriva zemljani pod.\u00a0

Davi ima svoju policu na koju sla\u017ee odje\u0107u, kolekciju automobila za igra\u010dke i svoj mobilni telefon.

Kad pada ki\u0161a, raspr\u0161eno sme\u0107e pretvara se u mulj i curi u ku\u0107e, ali Davi vjeruje da Isus\u00a0\u010duva njega i njegovu obitelj sigurnima i sretnima. Oni idu u crkvu u blizini svake subote i nedjelje ujutro.

Davi voli jesti gotovo sve osim gorkih mahunarki, iako ve\u0107inu vremena jede\u00a0grah i ri\u017eu, mo\u017eda s malo svinjetine. Voli pr\u017eena\u00a0jaja, ka\u0161u i tjesteninu. Ponekad dobije poslastice, poput slatkih kokica. Nikad ne ide u krevet gladan. Ina\u010de se rado smije i lud je za zmajevima.

On i njegovi prijatelji, Maxwell, Junior i Rom\u00e1rio, igraju se na praznim terenima favele, gdje ima napu\u0161tenih pasa lutalica punih buha koji tra\u017ee hranu.\u00a0Davi je usvojio ve\u0107 pet takvih pasa i dao im imena: Lassie, Beethoven, Tchutchuquinha, Belinha i Piloto. \u017deli nau\u010diti sve o automobilima, motociklima, helikopterima i pu\u0161kama. Otac ga je nau\u010dio voziti i sada sanja da ima Chevy.

Dje\u010dak je fotografiran\u00a019. kolovoza 2018.. \u017divi u gradi\u0107u koji \u010dini oko\u00a0300 obitelji, u regiji Cerrado u Goi\u00e1su. Njegov dom je oko 200 kilometara udaljen od najbli\u017eeg grada do kojeg se putuje\u00a0planinskim\u00a0neasfaltiranim cestama kroz doline i preko rijeke. Zato je gotovo nemogu\u0107e putovati tijekom ki\u0161ne sezone.\u00a0Nema televizora, struje ili teku\u0107e vode. Seljani se kupaju, peru odje\u0107u i \u010diste svoje lonce i tave u rijeci Capivara.

On je najmla\u0111i od sedmero djece u obitelji,\u00a0 ujutro ide u \u0161kolu do koje mu treba sat vremena hoda,\u00a0\u00a0a poslijepodne se vra\u0107a kako bi pomogao ocu baviti se poljoprivredom i sakupljanjem autohtonih biljaka. Obitelj uzgaja sva\u0161ta:\u00a0ri\u017eu, manihot, slatki krumpir, tikvice, grah, korijen, bamiju, jil\u00f3, naran\u010du, limun, lubenicu, kukuruz, kavu\u00a0i \u0161e\u0107ernu\u00a0trsku.

Prikupljaju i mno\u0161tvo autohtonih plodova: buriti, mangaba, mango, jatob\u00e1, pequi, caju i coco indai\u00e1. Proizvode kokosovo ulje, ricinusovo ulje\u00a0i desert pa\u010duku od sezama i kikirikija, zasla\u0111en sme\u0111im \u0161e\u0107erom. Sve uzgajaju bez strojeva, sustava navodnjavanja ili pesticida te\u00a0gnoje pepelom od spaljene trave.

Manihot, sme\u0111i korijen u gornjem desnom kutu fotografije, osnovni je sastojak Ademilsonove prehrane. Njegove omiljene poslastice su mango i pa\u010duka. Mnogo je hrane koju ne jede jer je\u00a0ne poznaje. Probao je hot-dog kad je i\u0161ao u grad i nije mu se svidio. Nikad nije jeo pizzu do dolaska u glavni grad na fotografiranje za ovu zbirku.\u00a0

Na njegovom portretu je i\u00a0 buriti, divlja palma iz Cerrada, bogata karotenoidima i antioksidansima, koje doma\u0107i ljudi koriste i u\u00a0izgradnji\u00a0domova i rukotvorina. Li\u0161\u0107e se koristi za pokrivanje ku\u0107a; vlakna za izradu tekstila, a naran\u010dasta pulpa ploda koristi se za hranu. \u010cak ni sjeme ploda buriti nije izgubljeno; pre\u0161a se i koristi to ulje za za\u0161titu od sunca.\u00a0

Meissa Ndiaye fotografirao\u00a0se 30. kolovoza 2017. On\u00a0dijeli jednu sobu u srcu Parcelles Assainies\u00a0s\u00a0ocem, majkom\u00a0i bratom. Rije\u010d je o pje\u0161\u010danom predgra\u0111u Dakra, koje je nastao\u00a070-ih godina pro\u0161log stolje\u0107a, kada je trebalo osigurati\u00a0smje\u0161taj siroma\u0161nih koji su preplavili grad. Meissa \u017eivi nasuprot nogometnog\u00a0stadiona i tr\u017enice na otvorenom, gdje su na stotine \u0161tandova na kojima se prodaje sve, od svje\u017ee ribe do vjen\u010danica.

Pobo\u017eni Musliman i u\u010denik Kur'anske \u0161kole, on voli kozje meso i slatku hranu poput ka\u0161e, iako je u tjednu kad je vodio\u00a0dnevnik svojih obroka, pojeo\u00a0vrlo malo mesa. \u010ce\u0161\u0107e su bile kombinacije sa \u0161pagetima, gra\u0161kom ili pr\u017eenim krumpirom.\u00a0Meissa voli nogomet i nada se da \u0107e jednog dana biti zvijezda, poput Messija ili Ronalda.

Da ima dovoljno novca, kupio bi lijepi mali sportski automobil. \u017deli da se njegova mama i tata\u00a0mogu preseliti u Francusku, kako bi zaradili dovoljno novca, prenosi portal Bored Panda.

Hank Segal fotografirao se 30. sije\u010dnja 2016. \u017divi u blizini podno\u017eja planine San Gabriel, sjeveroisto\u010dno od Los Angelesa,\u00a0s majkom, u\u010diteljicom pjevanja, ocem\u00a0fotografom, te psom koji se zove Django. Hank i njegovi roditelji uzgajali su cherry raj\u010dice, arti\u010doke, tikvice, \u0161pinat, \u0161ipak,\u00a0gra\u0161ak, ru\u017emarin, timijan, bosiljak, te papriku \u010dili. Tu su i borovnice, kyoho gro\u017e\u0111e, maline, rabarbara i lubenica. Hank ima avanturisti\u010dki duh.\u00a0

Hank i njegovi roditelji \u010desto razgovaraju o politici tijekom ve\u010dere ili gledaju televiziju. Hank osobito voli aromu rastopljenog maslaca i \u010de\u0161njaka. Svi\u0111a mu se glazba 80-ih, jer su 'stvarno znali koristiti sintisajzer'.

Njegovi junaci su Albert Einstein, Teddy Roosevelt i Abe Lincoln, jer je ukinuo ropstvo i imao slatku bradu. Hank \u017eeli biti in\u017eenjer strojarstva u NASA-i kad odraste.

Beryl Oh Jynn fotografirala se 25. o\u017eujka 2017. \u017divi u mirnom kondominiju s roditeljima i dva brata. Ona svakodnevno pje\u0161a\u010di do nacionalne kineske \u0161kole Han Ming Punching. Njen otac je in\u017eenjer, a majka brine o obitelji.

Berylino najranije sje\u0107anje na hranu je sje\u0107anje na ka\u0161u\u00a0i kola\u010d. Najdra\u017ee\u00a0jelo su joj \u0161pageti s karbonara umakom. Sama uzgaja bok choy i \u0161pinat u svom balkonskom vrtu, ne smije piti zaslaa\u0111ene sokove\u00a0i odbija jesti \u0111umbir. \u017deljela bi biti navija\u010dica.

Sira Cissokho fotografirana je 30. kolovoza 2017. Ona je jedno od devetero djece\u00a0u obitelji\u00a0iz Tambacounda, \u0161to je oko 7 sati sjeverno od Dakra. Njen otac je glazbenik, a majka doma\u0107ica. Sira ne dobiva uvijek dovoljno hrane. \u00a0

U posebnim prilikama, njena mama radi omiljeno jelo, piletinu. Mnogo hrane koju jedu uzgajaju u vlastitom vrtu, uklju\u010duju\u0107i proso i kikiriki. Sira je nau\u010dila kuhati Ngalakh, senegalsku ka\u0161u od prosa. Da ima dovoljno novca, platila bi roditeljima put\u00a0u Meku. Od svih stvari koje posjeduje, najvi\u0161e se ponosi\u00a0narukvicom\u00a0koju joj je djed poklonio prije nego je umro.

Rosalie Durand fotografirala se 18. kolovoza 2017. Otkako su se roditelji rastali, povremeno \u017eivi s majkom, a povremeno s ocem,\u00a0\u0161to joj omogu\u0107ava da vidi i Sredozemno more i francuske Alpe, i to kroz prozor sobe. Zdravo se hrani, \u0161to zna\u010di da jede puno svje\u017ee ribe, poput srdele,\u00a0dijelom zahvaljuju\u0107i ocu, koji je restaurator. On\u00a0\u00a0ju je nau\u010dio pripremati\u00a0pala\u010dinke, salate i le\u0107u\u00a0s kobasicama, njeno najdra\u017ee\u00a0jelo.

Jedina hrana koju ne jede su\u00a0ratatouille, \u0161pinat i krastavac.

Osje\u0107aj za stil naslijedila je od majke, modne dizajnerice te i sama\u00a0planira biti dizajnerica, ali dizajnerica interijera. Rosalie se bavi tajlandskim kickboxingom, penjanjem po stijenama, gimnastikom i izvodi \u010darobne trikove. Obo\u017eavateljica je\u00a0glumaca Colea Sprousea i Emme\u00a0Watson, a u slobodno vrijeme ide u kino. U \u017eivotu joj ni\u0161ta ne nedostaje, iako bi voljela oti\u0107i u Los Angeles i istra\u017eiti holivudski Boulevard. Da ima dovoljno novca, kupila bi jedrilicu,\u00a0mo\u017eda \u010dak i jahtu.\u00a0

Adveeta Venkatesh (10) slikala se 11. o\u017eujka 2017. Ona je jedino dijete u obitelji, \u017eivi s\u00a0bakom po majci koja priprema ve\u0107inu obroka te s roditeljima, u prostranom stanu s balkonom u predgra\u0111u Mumbaija. Zrak je \u010desto maglovit od po\u017eara na deponiju sme\u0107a,\u00a0 najstarijem i najve\u0107em odlagali\u0161tu u Indiji, koje je planina\u00a0s\u00a012 milijuna tona sme\u0107a. Majka i otac su joj znanstvenici u vladinom istra\u017eiva\u010dkom centru u Mumbaiju. Sti\u017eu ku\u0107i na vrijeme za ve\u010deru.

Dok je za stolom, nitko ne koristi elektroni\u010dke ure\u0111aje niti\u00a0gleda televiziju. Prije jela, Adveeta izgovori\u00a0molitvu zahvalnosti za hranu na svom tanjuru. Vegetarijanka je i voli ju\u017enoindijsku kuhinju, posebno dosas (pala\u010dinke od fermentirane ri\u017ee i le\u0107e)\u00a0poslu\u017eene sa za\u010dinjenim chutneyjem i jogurtom.\u00a0Voli grickalice i slatki\u0161e.

- Ne mogu vjerovati da Adveeta jede sve to\u00a0sme\u0107e! - komentirao je njezin otac za vrijeme fotografiranja, najaviv\u0161i kako on i njena majka moraju o tome porazgovarati.\u00a0Adveeta prou\u010dava dramu, izvodi klasi\u010dni indijski ples i radije rje\u0161ava zagonetke nego da se igra barbikama. \u00a0Dok je putovala u Jakartu i Bali, dobila je kozice i morala biti izolirana od ro\u0111aka. Adveeta planira biti veterinar i osigurati\u00a0dodatni novac za siroti\u0161ta i prihvatili\u0161ta za \u017eivotinje.

June Grosser \u00a0fotografirala se 11. kolovoza 2017. Njena majka je modni \u00a0fotograf, no\u00a0jo\u0161 nije fotografirala svoju k\u0107er. Djevoj\u010dica je gledala kako majka fotografira druge, a na ovom snimanju se pokazalo da je prirodno nadareni model i da se osje\u0107a odli\u010dno pred kamerom.\u00a0 June mo\u017ee otpjevati gotovo sve pjesme koje \u010duje na radiju te ujedno plesati na njih. Nema uzora, namjera joj je da bude svoja.\u00a0Voljela bi imati psa, ali roditelji joj ga ne \u017eele nabaviti, pa \u017eeli zaraditi dosta novca kako bi podmitila majku da joj ga nabavi.\u00a0

Njena omiljena hrana su\u00a0\u0161nicle. Ne zanima je curry i tartufi, a do sad nije voljela ni brokoli. \u00a0Dok ve\u010dera, June slu\u0161a roditelje kako razgovaraju o politici, izborima i onome \u0161to se doga\u0111a u svijetu. Stvari koje joj se najvi\u0161e svi\u0111aju su njezina kosa, duge trepavice i ma\u0161ta, odnosno ma\u0161tarije. Jedna od njezinih \u017eelja je letjeti na Mjesec, no radije se usredoto\u010di\u00a0na \u017eelje koje se lak\u0161e mogu ispuniti. \u010cita 'Vampirske dnevnike' i dok na ve\u010der le\u017ei u krevetu \u010desto se pita postoje li vampiri.\u00a0

Leona Del Grosso Sands fotografirala se 30. sije\u010dnja 2016. Nona \u017eivi sa majkom i Cleom, voljenom ma\u010dkom, u stanu u Glendaleu u Kaliforniji. Zna\u00a0napraviti zobenu ka\u0161u i pala\u010dinke i jednom kad se\u00a0majka jako razboljela, uspjela je pripremiti joj obrok. Nona je uzgajala gigantsku biljku raj\u010dice koja je sad ve\u0107 poput stabla. Majka ju tjera da jede povr\u0107e, posebno brokulu. Njezina prehrana je duginih boja, iako Nona ima i zuba sa karijesom zbog slatki\u0161a koje voli.\u00a0\u00a0Njen uzor je majka, u\u010diteljica\u00a0i Joan Jett. Kad no\u0107u zaspi, Nona zami\u0161lja da je Nana an\u0111eo koji bdi nad njom.

Andrea Testa fotografirala se 23. kolovoza 2017. \u017divi u ku\u0107i okru\u017eenoj \u00a0vrtom i kamenjem lave, s roditeljima i sestrom Vittoriom. Andreain otac je \u010dasnik u talijanskoj vojsci, a majka je doma\u0107ica koja redovito kuha za obitelj. Andrei\u00a0je najdra\u017ee jelo tjestenina carbonara s puno slanine. Obo\u017eava miris cvjetova naran\u010de i tre\u0161anja. Ne \u017eeli ni dirnuti\u00a0karfiol. Da ima dovoljno novca, Andrea bi kupila drona i psa, kojeg bi nazvala\u00a0'Ettore'\u00a0(Hector). Svoju obitelj i prijatelje zabavlja magi\u010dnim trikovima. Njen junak je Robinson Crusoe, a \u017eeli biti lije\u010dnica, jer\u00a0 lije\u010dnici dobro\u00a0zara\u0111uju.

Yusuf Abdullah Al Muhairi fotografirao se 12. kolovoza 2018. Njegova majka je Irkinja, koja je do\u0161la u Dubai da bi radila kao kuharica\u00a0 i slasti\u010darka. Udala se za dr\u017eavljana Emirata i dobila Yusufa, nakon \u010dega su se razveli. Yusuf obo\u017eava maminu kuhinju, ali\u00a0i sam zna spraviti neke stvari.\u00a0Voli \u010ditati, crtati, penjati se, jahati i svoje male\u00a0znanstvene projekte.

Kad odraste mogao bi biti pilot ili policajac. Da ima novca, kupio bi Ferrari. Njegovi uzori su Batman i njegova majka.

Yusuf \u017eeli da se njegova mama ponovo uda, jer bi htio bra\u0107u i sestre. Le\u017ee\u0107i u krevetu, no\u0107u razmi\u0161lja o gradnji ku\u0107ice za ptice sa svojim djedom u Irskoj, s kojim \u010desto ide i u ribolov na rijeci.\u00a0

Tharkish Sri Ganesh i Mierra Sri Varrsha\u00a0fotografirali su se 26. o\u017eujka 2017.\u00a0 Njihov pradjed stigao je iz Ju\u017ene Indije kako bi izgradio bolju budu\u0107nost, no uspio je tek u tome da te\u0161ko radi da bi pre\u017eivio.\u00a0\u017dive s majkom i ocem u\u00a0 javnom stambenom projektu u Bukit Jalil, predgra\u0111u Kuala Lumpura. Okru\u017eeni su prijateljima i vrlo je \u017eivo. Otac radi u filmskoj produkciji, mama je doma\u0107ica, a\u00a0vikendom ponekad jedu u KFC, Pizza Hut-u ili u kineskom restoranu. \u00a0

Mierra ne voli o\u0161tar miris mesa i tragove krvi. Preferira bombone i \u010dokolade.\u00a0Tharki\u0161eva omiljena hrana je Puttu, ri\u017ea u kombinaciji s kokosovim orahom, bananama\u00a0i palminim \u0161e\u0107erom. Tharkish ne voli luk zbog okusa i mirisa.\u00a0 Prvi okus koji pamti je Urad Dal Porridge, indijska hrana za bebe napravljena od dal, ri\u017ee, kokosa, kardamona i jaggera (koncentrirani sok od palme).

Mierra ka\u017ee da je njezina prehrana zdrava jer njezina mama izbjegava hranu s konzervansima, aditivima i sli\u010dno, iako misli da bi i dodatno mogla smanjiti konzumaciju prera\u0111ene hrane. Mierra voli \u010ditati i igrati badminton, dok je njezin brat dobar u \u0161ahu\u00a0i surfanju Internetom.

Siti Khaliesah Nataliea Muhamad Khairizal fotografirana je 26. o\u017eujka 2017., \u017divi u predgra\u0111u Kuala Lumpura s\u00a0ocem, prodava\u010dem\u00a0\u00a0automobila, i\u00a0majkom\u00a0ku\u0107anicom, te\u00a04 brata i sestre. Mama kuha i postavlja \u010dvrsta pravila za stolom, iako je rijetkost da cijela obitelj sjedi i jede za stolom. Kad uspiju u tome, uz jelo \u00a0nema\u00a0\u010davrljanja.\u00a0

Njeno\u00a0 najdra\u017ee jelo su \u0161pageti carbonara i luda je za mirisom pr\u017eenih instant rezanaca. Ide u kinesku \u0161kolu, gdje u\u010di mandarinski, svira i vje\u017eba taekwando. Kada\u00a0zaspi, Siti o\u010dekuje da joj otac ostavi ne\u0161to novca ispod jastuka, jer skuplja nov\u010di\u0107e svih valuta, i vrsta. Jednom kad u\u0161tedi dovoljno novca, kupit \u0107e\u00a0iPAD.

Greta Moeller fotografirala se 11. kolovoza 2017. \u017divi s majkom\u00a0 i mla\u0111om sestrom u Hamburgu, ali provodi prili\u010dno vremena i s bakama i djedovima. Na putu do ku\u0107a\u00a0djedova i baka nalazi se veliko veliko kestenje i na jesen Greta bere kestene sa\u00a0sestrom. Njena omiljena hrana su riblji \u0161tapi\u0107i s pireom od krumpira i umakom od jabuka.

Ne podnosi ri\u017eu. Jako je dobra u pucketanju prstima, s obje ruke istovremeno. No\u0107u\u00a0razmi\u0161lja o svojoj majci koja je obi\u010dno u susjednoj sobi i gleda televiziju.

Frank Fadel Agbomenou fotografirao se 30. kolovoza 2017. On \u017eivi sa starijim bratom i ocem, voditeljem ljudskih resursa, u stanu. Volio bi da njegov otac i majka ponovo budu zajedno, no sumnja da \u0107e se to dogoditi. Plakao je\u00a0prije nekoliko tjedana jer mu je majka obe\u0107ala da \u0107e ga\u00a0\u00a0odvesti na pla\u017eu, ali\u00a0se predomislila.\u00a0Zauzeta je, radi kao organizatorica zabava i doga\u0111anja u hotelu.

Frank sve\u00a0voli jesti.\u00a0 Posebno voli ribu, koju otac odli\u010dno sprema. Odli\u010dan je plesa\u010d, no radije igra\u00a0igrice na svom Play Stationu. Najvi\u0161e se smije\u00a0kad se njegov ro\u0111ak\u00a0\u00a0Coco saplete i padne. Frank sanja o kupnji blistavog sportskog automobila i putovanju u Pariz. Kad odraste, \u017eeli biti ginekolog.

Isaiah Dedrick fotografirao se 20. o\u017eujka 2016. Odgajale su ga majka i baka, koja kuha ve\u0107inu obroka. Jednog dana Isaiah bi \u017eelio imati dovoljno zemlje za to da uzgoji vlastiti\u00a0vrt. Njegova omiljena hrana je piletina s umakom od naran\u010de i pr\u017eena ri\u017ea i \u00a0voli miris jabuke prelivene cimetom.\u00a0Mama mu ne dozvoljava da pije napitke sa sodom i nakon fotografiranja je odlu\u010dio izbaciti grickalice iz prehrane. \u017delja mu je da nitko na svijetu ne bude gladan. Svira bubnjeve i flautu i u\u010di\u00a0glumu. Volio bi biti smije\u0161an poput Eddieja Murphyja ili Tylera Perryja i biti u stanju letjeti poput Supermana.

Cooper Norman fotografiran je 30. sije\u010dnja 2016. \u017divi u podno\u017eju planine Altadene s\u00a0mamom, koja je slu\u017ebenica u \u0161koli, i ocem koji upravlja ljudskim resursima u jednoj tvrtki.\u00a0Osim krikova divljih papiga i pauna koji \u017eive u blizini, susjedstvo mu je tiho, mirno i ugodno. Sa 4 godine Cooper je po\u010deo poha\u0111ati satove karatea, a s 5 je po\u010deo svirati klasi\u010dnu gitaru.\u00a0

Cooper je nosio odijelo na vjen\u010danju u Palm Springsu, kad je nevjestin ujak ostao iznena\u0111en njegovim manirama za stolom.. Ka\u017ee da je \u00a0avanturist kad je hrana u pitanju i\u00a0voli probati ba\u0161 sve, iako mu je tajlandska hrana \u00a0omiljena. Tajland je i rodna zemlja njegove majke.\u00a0 Cooper planira biti neurokirurg kad odraste, a volio bi kupiti teleporter, kako bi mogao \u010de\u0161\u0107e posje\u0107ivati obitelj na Tajlandu.

Fotografirao se 11. kolovoza 2017. \u017divi\u00a0s roditeljima u velikom stanu s vrtom u mirnom predgra\u0111u Hamburga, s vi\u0161e drve\u0107a nego automobila. John sebe opisuje kao svejeda. Voli jesti doru\u010dak u krevetu. Roditelji mu pripreme zdjelicu sa \u017eitaricama\u00a0ujutro prije \u0161kole. John obo\u017eava pe\u010denicu (kobasicu) koju spravlja njegova baka,\u00a0kineski curry s ora\u0161astim plodovima, te\u00a0Orange Fantu, no smije ju piti samo vikendom. Obi\u010dnim danima pije samo vodu.\u00a0Nekad je volio gljive, sad ih ne voli.\u00a0

John skuplja minerale poput ljubi\u010dastog azurita, u\u010di tajlandski kickboxing, jedri i izvrstan je pliva\u010d. Volio bi biti podvodni arheolog. Njegov je otac ve\u0107 prona\u0161ao i donio sjajne stvari iz mora. Jednom je ronio s ocem i do njih je doplivala hobotnica,\u00a0\u0161to je za njega bilo zastra\u0161uju\u0107e, ali i\u00a0fascinantno.\u00a0 No\u0107u sanja mentalnu sliku onoga \u0161to \u017eeli da se dogodi sutra.\u00a0\u00a0Nada se da njegovi roditelji nikada ne\u0107e umrijeti.

Snimljene su 21. velja\u010de 2016. Alex i Jessica \u017eive u podno\u017eju Altadene s ocem i djedom koji su in\u017eenjeri u laboratoriju Jet Propulsion, laboratoriju NASA-e. Dvori\u0161te im je ispunjeno hranom: tu je grm kupine, vinova loza i vo\u0107ke (smokva, breskva, \u0161ipak, guava, \u017ei\u017eula\u00a0i\u00a0banana). Imaju i pili\u0107e te\u00a0jedu doma\u0107a jaja skoro svaki dan.\u00a0Jessica voli slatki\u0161e i pizzu sa \u0161unkom, a nije ljubitelj graha, paprike, su\u0161ija i \u010dokolade. Dobra je u crtanju i sanjarenju, a vikendima cijela obitelj juri na rolerima na Moonlight Rollerwayu. Kad odraste, \u017eeli biti autorica i sveu\u010dili\u0161na profesorica. Alex sama pravi vru\u0107e lisnato tijesto, peciva za pizzu i sli\u010dno, ali najvi\u0161e voli makarone sa sirom. Odbija jesti brokule. Skuplja kamenje i \u0161koljke te nasmijava ljude i bez da se trudi. Sama za sebe ka\u017ee da je smije\u0161na. Sanja da \u0107e jednog dana imati\u00a0doktorat i izvanrednu karijeru.

Paolo Mendolaro, fotografirao se 23. kolovoza 2017. Paolo i njegova \u010detvero\u010dlana obitelj \u017eive u stanu u Belpassu, malom srednjovjekovnom selu na isto\u010dnoj obali Sicilije, osnovanom 1305. godine. Kad iza\u0111e ispred stana\u00a0vidi sredi\u0161nji trg i crkvu s kamenim stubi\u0161tem od lave i zvonikom. Njegova majka radi \u00a0u kozmeti\u010dkoj kompaniji, te redovno\u00a0 kuha mnoga fina jela,\u00a0\u00a0poput sicilijanskog Cannoloa i tjestenine alla Norma. Jednom tjedno kupuju pe\u010denu piletinu ili izlaze na pizzu, koju Paolo najvi\u0161e voli.

Paolo je nau\u010dio i sam napraviti pizzu i tjesteninu, kao i kekse i velike krafne. Njegov djed imao je vrt i Paolo je pomagao u berbi patlid\u017eana, tikvica, zvonastih paprika, maslina, jagoda, breskvi, raj\u010dice, gra\u0161ka i fava graha.

Tijekom tjedna u kojem je vodio\u00a0dnevnik prehrane i\u0161ao je na pla\u017eu, pa se nije toliko dr\u017eao zdrave prehrane kao obi\u010dno; jer su \u010desto jeli brzu hranu.\u00a0 Da ima dovoljno novca, Paolo bi kupio Play Station 4, divovski Lego set\u00a0 i uplatio barem jednotjedni odmor za cijelu obitelj.\u00a0

Fotografirao se 18. kolovoza 2018. \u017divi u predgra\u0111u Brasilije s mamom, ocem filmskim producentom i bratom i sestrom. Naj\u010de\u0161\u0107e kuhaju\u00a0 njegova mama ili baka, te ku\u0107na pomo\u0107nica,\u00a0\u00a0iako Henrico voli izmi\u0161ljati i vlastite zalogaje. Njegovo najdra\u017ee jelo je Feijoada, brazilski gula\u0161 od crnog graha i svinjetine, serviran s bijelom\u00a0ri\u017eom, 'farofaom'\u00a0(pr\u017eeno kasavino bra\u0161no) i zeljem.

Najdra\u017ei desert mu je \u010dokoladni sufle; no voli i Toblerone te \u010dokoladice s energetskim djelovanjem. Jedna od njegovih kreacija je\u00a0odrezak prekriven narezanom bananom. Henrico je savladao video igre poput Little Big Planeta, Lego Marvel i Escape 3. Slu\u0161a Justina Biebera, Maroon 5 i Gato Galatico te obo\u017eava\u00a0Star Wars.Jede raznoliku hranu i ne zna \u0161to \u0107e biti kad odraste.

Fotografirana je 21. velja\u010de 2016. Obo\u017eava slaninu, tjesteninu, kokice oblo\u017eene maslacem i(li)\u00a0mlije\u010dnom \u010dokoladom i druge\u00a0\u00a0slatki\u0161e, posebno sladoled\u00a0od \u010dokolade s\u00a0metvicom. Ne\u0107e jesti vo\u0107e i povr\u0107e bilo koje vrste, \u010dak ni kao dijete nije htjela. Ne voli pire od banana ili umak od jabuka.

Njezin je pedijatar zabrinut zbog Darijine male te\u017eine i ograni\u010dene prehrane. Uzor joj je njezina starija sestra koja svira violinu s u\u017eitkom.\u00a0\u00a0Daria zabavlja svoje prijatelje glume\u0107i majmun\u010di\u0107a. Kad odraste, \u017eeli biti trenerica pasa. Da ima dovoljno novca, kupila bi konja i kola.\u00a0

