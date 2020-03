Smanjite rizik od zaraze: Svoj mobitel i miš očistite pravilno

Održavanje higijene radi izbjegavanja zaraze, među ostalim i korona virusom koji sada zaokuplja pažnju, ne odnosi se samo na pranje ruku i dezinfekciju javnih površina koje dodirujemo. Ne biste vjerovali kako se zaraza lako širi preko tipkovnica računala, ili smartphone ekrana posebno ako ih koristi više osoba.

Virusi se na staklenim i sličnim površinama mogu zadržati i do 96 sati, što ostavlja mogućnost da ostanu zaraženi i do 4 dana, pri čemu i nije važno strahujete li od korona virusa, ili neke još opasnije infekcije. Na zaslonu ili tipkovnici vašeg telefona mogu se zadržati neki od najopasnijih mikroorganizama, koji se hvataju za vaše prste i preko njih mogu prenijeti i dalje, tako da se rizik od zaraze ustostruči.

Dobra vijest je da za dezinfekciju telefona i druge elektroničke opreme ne trebaju skupe kemikalije, ili posebna sredstva, a ne morate to činiti baš svaki dan, no dobra je ideja učiniti to kad ste na putu, ili ako drugima posudite telefon.

Ključno je da budete oprezni, odnosno nježni, jer je riječ o skupim uređajima koji su osjetljivi, pa ih ne biste smjeli oštetiti nekim abrazivnim otopinama i materijalima za čišćenje. Tako maramice za dezinfekciju koje koristimo u kućanstvu nisu preporučljive i mogu biti loš izbor, jer mogu izgristi premaz koji sprječava da se otisci prstiju 'lijepe' na ekran, prenosi portal Wired.

Prije nego što započnete s čišćenjem, isključite uređaj, uklonite zaštitnu torbicu ako ju imate i sve dodatke (slušalice i slično). Uzmite krpicu od mikrovlakana, ili krpu za čišćenje objektiva fotoaparata. Započnite sa suhom krpicom, uz blagi pritisak, a ako postoji potreba za tim da skinete masnoću ili fleke, napravite smjesu od malo sapunice i tople vode. Vrlo lagano namočite krpicu, ocijedite ju dobro i pređite preko telefona, pa odmah posušite drugim krajem krpe. Izbjegavajte višak vlage, posebno na svim dijelovima gdje su spojevi.

Ako na rubovima kućišta ima masnoće koju želite očistiti, jako pažljivo ih pročistite čačkalicom, ili štapićem za čišćenje ušiju. Ako je vaš telefon vodonepropusan - što treba provjeriti triput prije nego što ovo pokušate! - možete ga staviti nakratko u posudu s čistom vodom, pa osušiti na papirnatom ručniku, ili posušiti tapkanjem krpicom s mikrovlaknima.

Još jedna opcija je sredstvo za zaštitu s ultraljubičastim svjetlom, iako nije sigurno da će ubiti baš sve bakterije u svakoj pukotini na vašem telefonu. No može biti dobar izbor u kombinaciji s drugim metodama.

Kad je riječ o čišćenju ostalih uređaja, pravila su slična. Tipkovnica i miš su vjerojatno najprljaviji, ali i malo izdržljiviji od pametnog telefona, pa možete biti i malo 'hrabriji' i koristiti poseban sprej za njihovo čišćenje. Prvo ih istresite od nečistoće koja se zavukla među slova i prebrišite s maramicom za dezinfekciju. Tipkovnice i miševi obično nisu vodootporni, pa se klonite krpice namočene u vodu.

Zadnjih godina pojavio se i zanimljiv gel za čišćenje tipkovnica, kojim se one lako očiste tako što se on samo 'valja' po tipkovnici i skuplja prljavštinu i mikrobe. No budite oprezni da zbog prejakog pritiska ne oštetite tipkovnicu.

Ako čistite cijeli laptop, dobro će doći limenka pjene za čišćenje, krpa od mikrovlakana i vrlo malo vode, ako je potrebno. Prema Dellu, na ekranima koji su povezani s računalom može se koristiti mješavina alkohola i vode u omjeru pola-pola, ali opet tako da blago namočite krpicu i nježno pređete preko ekrana.

