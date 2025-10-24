Šokantan trend u Hrvatskoj! 'Kći (9) ima više kozmetike od mene, ne mogu je kontrolirati'

Moje dvije kćeri od 9 i 13 godina imaju više kozmetike nego ja! Naravno da sam očajna jer ih pokušavam uvjeriti da djevojčicama njihove dobi ne treba redoviti skin-care, razne kreme za tijelo, šminka, losioni i ulja za kosu. One imaju više kozmetike i tih gluposti nego ja! Realno, od mene to nisu vidjele jer ja cijeli život imam jednu kremu na kojoj piše da je za lice i tijelo. Sve to vide na društvenim mrežama i od prijateljica s kojima izmjenjuju savjete o tome, kaže jedna mama iz Osijeka te dodaje kako je sve počelo kad su bile male, ali je to tad bila igra kakvu obično prođu sve djevojčice, no nakon polaska u školu, nabave mobitela i neprestanih savjeta o šminkanju i skin-careu na društvenim mrežama, sad su to usvojile kao normalno ponašanje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:08 Terapija puževima | Video: KanalRi

- Mazala sam ih dječjim kremicama i losionima za tijelo, ali one bi ozbiljniju kozmetiku. Branim im, bacim kad vidim da su kupile nešto što nije za njih, ili im ja kupim neke prirodne kreme, ako se već mažu, da to ne bude kemija. Teško je kontrolirati to. Odem raditi, a one odu u neku drogeriju i kupe što žele: sjajila za usne, neke serume s pumpicama, jer pumpice su im baš fora, maske za lice i kosu, masažere za lice, parfeme... Mogu kupiti što god žele jer dobna granica za kupnju tih proizvoda nije određena. Dođem kući, a ona zaključana u sobu i kaže: 'Ostavi me, radim skin-care'. Uglavnom, stalno se svađamo zbog toga - kaže ova očajna mama dviju djevojčica te dodaje kako je to uglavnom kozmetika nižeg cjenovnog ranga, ali poznate robne marke.

Ne dopušta im pudere, šminku za oči, ruževe. To je linija preko koje ne smiju ići, odnosno našminkane ne smiju izaći iz kuće.

- Nedavno sam otkrila da imam podočnjake. Koristila sam neki reklamirani serum s vitaminom C. Spalio mi je kožu ispod očiju, doslovno. Koža mi se upalila. Tad su vidjele da se baš ne smiju igrati kozmetikom, pa su malo prestale s tretmanima - dodaje naša sugovornica, koja je željela ostati anonimna.

Psihologinja Andrea Herceg iz Poliklinike Salvea dala nam je još jedan primjer.

- Ja ujutro imam svoju skincare routine kaže mi djevojčica od nepunih sedam godina i nabraja mi potom niz proizvoda iz preparativne i dekorativne kozmetike kao i što je sve dobila od tete u svojoj kozmetičkoj torbici. Nebitno je koristi li ova moja mala poznanica te proizvode ili me samo željela impresionirati, ali sama činjenica da zna izraz skincare routine i niz proizvoda je zabrinjavajuća. Još više zabrinjava činjenica da djevojčice uglavnom u dobi između 10 i 12 godina kupuju preparate za kožu protiv starenja i da je ovaj fenomen dobio već i naziv "Sephora kids". Nedvojbeno je da je taj opasan trend fenomen pokrenut na društvenim mrežama. Roditeljska kontrola društvenih mreža koja uključuje ograničavanje vremena provedenog na ekranima kao i sadržaja danas je nužnost, briga i odgovornost. Istovremeno, iluzorno je pretpostaviti da ćemo sve moći kontrolirati i da djecu možemo izolirati od utjecaja različitih medija na kojima se promovira savršen tjelesni izgled, mladolikost, "prirodan i savršen izgled bez trunke šminke" koji to u stvari nije. Bez obzira što su naša djeca izložena medijima, što u toj dobi raste utjecaj vršnjaka, što je to doba nesigurnosti, osjetljivosti na kritiku, želje za većom samostalnošću u ovom slučaju neka uz toplinu, ljubav i podršku roditelji budu ti koji će biti izvor informacija i filtar za štetne i opasne informacije - kaže psihologinja i dodaje da bi upravo roditelji trebali razvijati medijsku pismenost djece na način da ih poduče gdje pronaći informacije koje ih zanimaju i razviju kod njih kritičko mišljenje o medijskom sadržaju.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

- Kako krenuti u priču? Provjerite uvijek ranije što vaše dijete zna o toj temi, od koga je to doznalo i što o tome misli. Potom recite što vi znate o tome i podijelite vaša iskustva Surfajte zajedno internetom. U ovom slučaju pogledajte što stručnjaci, dermatolozi o tome kažu. Pogledajte stranice koje izvještavaju o negativnim posljedicama uporabe aktivnih sastojaka (retinola, kiselina, peptida) na kožu djevojčica ove dobi. Ponudite alternativu to jest zdrav i pravilan izbor preparata za njegu kože.

I nakon svega otiđite zajedno u šetnju na svjež zrak i pripremite obrok koji će sadržavati namirnice koje potpomažu održavanju zdravog izgleda kože - zaključuje psihologinja Herceg.