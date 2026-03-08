Obavijesti

BRZO VIDLJIVI REZULTATI

Hit u svijetu fitnessa: Može li se izgubiti 4,5 kg u četiri tjedna?

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 1 min
Hit u svijetu fitnessa: Može li se izgubiti 4,5 kg u četiri tjedna?
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Britanska novinarka Dianne Bourne mjesec je dana testirala takozvano japansko hodanje. Riječ je o intervalnom treningu koji oduzima samo 30 minuta dnevno

Trening se sastoji od naizmjeničnog hodanja, tri minute brzim tempom, nakon čega slijede tri minute sporog tempa. Cilj je opetovano podizati broj otkucaja srca, a zatim ga svjesno spuštati. Preporučuje se prakticirati ga tri do četiri puta tjedno kako bi se poboljšala kondicija i osobna izdržljivost.

Dianne je u članku koji prenosi rtl.de opisala svoje početno stanje. ​- Početkom godine već sam bila prilično bez daha penjući se stepenicama. Prošle sam godine pokušavala svakodnevno prijeći deset tisuća koraka i, iako sam primijetila poboljšanje u kondiciji, bilo mi je teško pronaći vrijeme za dosljedno postizanje tog broja koraka jer mi je za tu udaljenost trebalo sat vremena ili više - rekla je.

Rezultati su stigli nakon 4 tjedna

Zbog toga je 48-godišnjakinja odlučila isprobati japansko hodanje tijekom četiri tjedna. Rezultati su bili impresivni. U tom je razdoblju njezin puls u mirovanju pao sa 75 na 62 otkucaja u minuti. Osim toga, tijekom mjesec dana postajala je sve brža, pa je u zadanih 30 minuta umjesto početnih 3.000 uspjela napraviti gotovo 4.000 koraka.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Međutim, na vagi se isprva nije događalo ništa. To se promijenilo kada je Dianne od drugog tjedna počela paziti i na prehranu, nakon čega je na kraju izgubila četiri i pol kilograma.

​- Hodanje je poboljšalo moju kondiciju, dok je zdrava prehrana bogata hranjivim tvarima olakšala moj gubitak težine - glasio je njezin zaključak.

