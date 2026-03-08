Hit u svijetu fitnessa: Može li se izgubiti 4,5 kg u četiri tjedna?

Trening se sastoji od naizmjeničnog hodanja, tri minute brzim tempom, nakon čega slijede tri minute sporog tempa. Cilj je opetovano podizati broj otkucaja srca, a zatim ga svjesno spuštati. Preporučuje se prakticirati ga tri do četiri puta tjedno kako bi se poboljšala kondicija i osobna izdržljivost.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:06 Tajna zavidne linije: Evo kako Jennifer Lopez održava zdravlje i formu s 56 godina | Video: 24sata/Instagram

Dianne je u članku koji prenosi rtl.de opisala svoje početno stanje. ​- Početkom godine već sam bila prilično bez daha penjući se stepenicama. Prošle sam godine pokušavala svakodnevno prijeći deset tisuća koraka i, iako sam primijetila poboljšanje u kondiciji, bilo mi je teško pronaći vrijeme za dosljedno postizanje tog broja koraka jer mi je za tu udaljenost trebalo sat vremena ili više - rekla je.

Rezultati su stigli nakon 4 tjedna

Zbog toga je 48-godišnjakinja odlučila isprobati japansko hodanje tijekom četiri tjedna. Rezultati su bili impresivni. U tom je razdoblju njezin puls u mirovanju pao sa 75 na 62 otkucaja u minuti. Osim toga, tijekom mjesec dana postajala je sve brža, pa je u zadanih 30 minuta umjesto početnih 3.000 uspjela napraviti gotovo 4.000 koraka.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Međutim, na vagi se isprva nije događalo ništa. To se promijenilo kada je Dianne od drugog tjedna počela paziti i na prehranu, nakon čega je na kraju izgubila četiri i pol kilograma.

​- Hodanje je poboljšalo moju kondiciju, dok je zdrava prehrana bogata hranjivim tvarima olakšala moj gubitak težine - glasio je njezin zaključak.