Šokirala se: 'Zaručnik želi da na našem vjenčanju nosim crvenu vjenčanicu jer nisam nevina'

Buduća mladenka slomljenog je srca otkrila kako njezin zaručnik želi da ona nosi crveno na vjenčanju jer više nije djevica.

Foto: Dreamstime

- Moj zaručnik želi da nosim crvenu haljinu na našem vjenčanju jer nisam djevica. Već sam odabrala tradicionalnu bijelu haljinu, ali on kaže da će to 'prevariti' naše goste - izjavila je anonimna 27-godišnja Amerikanka na Redditu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Video: 24sata/pixsell

Podijelila je svoju dilemu na Redditovom forumu 'Off My Chest' krajem prošle godine.

U svojoj je objavi objasnila da je zaručnika upoznala kada je imala 21 godinu, a par se zaručio prije 10 mjeseci.

Dajući mu lažno ime Ryan, žena je opisala kako je njezin partner uglavnom prepustio planiranje vjenčanja njoj i dao svoj doprinos 'tu i tamo'.

Međutim, nešto prije ceremonije, rekao joj je kako smatra da ona ne bi trebala nositi bijelo taj dan jer je to varanje.

Foto: Dreamstime

- Bilo mi je to potpuno čudno. Ryan je vrlo umjetnički tip, pa sam mislila da to govori radi toga kako će fotografije ispasti, ili nešto u tom smislu. Rekla sam mu da ipak želim imati bijelu haljinu, na što se on iznervirao - prisjetila se.

Dva tjedna kasnije, žena je i dalje ostala pri svojoj bijeloj vjenčanici, zbog čega su se posvađali.

- Tražio je da vidi haljinu koju sam odabrala, ali rekla sam ne jer sam htjela da to bude iznenađenje za dan našeg vjenčanja. Tražio je da mu barem kažem koje je boje, a kad sam rekla bijela, naljutio se - napisala je.

Nije smatrala da je to neki problem.

- Iskreno, ne razumijem, pa većina nosi bijelo na vjenčanje - navela je.

Na to je on komentirao neka ona radije nosi crvenu boju na vjenčanju, umjesto bijele.

- Rekao mi je da mladenke nose bijelo samo kad su čiste - prisjetila se.

Potom se prisjetila situacije iz srednje škole kad je ona imala dečka, a Ryan je bio djevac kad su se upoznali.

- Tijekom prve godine on je bio nesiguran, skoro smo prekinuli - prisjetila se.

Nakon njihovog neslaganja, muškarac je zamolio svoju majku da se izjasni - i iznenadio se kada je stala na stranu njegove buduće žene.

- Stajali smo nasred dnevnog boravka i svađali se oko mog seksualnog života i haljine. Njegova mama je izjavila da ni on više nije djevac pa bi možda i on trebao nositi crveno, na što je on briznuo u plač - prisjetila se.

- Ryan i dalje tvrdi da bi moja bijela haljina prevarila goste te da za dečke vrijede drugačija pravila - izjavila je.

Kao rezultat toga, žena se dvoumila oko vjenčanja.

- On čak nije ni religiozan pa znam da se radi samo o tome da još uvijek razmišlja o tome da sam izgubila nevinost s 18 godina, i to prije nego što sam ga uopće upoznala - napisala je.

Objava - koja je ranije ovog tjedna ponovno podijeljena na Redditovom forumu Wedding Shaming - prikupila je preko 1400 komentara, a velika većina ljudi pozvala ju je da otkaže vjenčanje.

Foto: Dreamstime

- Gledajte, ako je on ovako nesiguran nakon šest godina zajedno, stvari se neće popraviti. Hoće li u svom svadbenom govoru spomenuti vašu 'nečistoću'? - jedan je od komentara.

- Hoće li pokušati iskoristiti ovo u vašem braku da dobije ono što želi? Hoće li tražiti testove očinstva za vašu djecu? - drugi savjetuje.

- Djevojko, trči! Bez poštovanja, sitničavo, nezrelo, da spomenem samo neke od znakova upozorenja - netko je komentirao.

- Zadrži mamu, izbaci čovjeka, dodao je drugi. Zašto se to tiče gostiju ako je ona djevica - jedan je od komentara.

Nije dovoljno zreo da se oženi, netko je komentirao.

- Imam pitanje: koju će boju vaš zaručnik nositi kako bi publici ukazao na svoju seksualnu prošlost? - pita se jedna od komentatorica.

- Misli li on da bi samo žena trebala otkriti svoje dok je njegovo nebitno ili bi trebala ostati skrivena? Što ako naprosto staviš golemi znak oko vrata? - jedan je od komentara, piše The Daily Mail.