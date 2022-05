Šokirala zaručnika: Prekrila je sve tetovaže na tijelu šminkom

Joannahi Castro iz Las Vegasa trebalo je 45 minuta kako bi prekrila tetovaže na tijelu i iznenadila svoju drugu polovicu koja je bila šokirana rezultatom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Obožavateljica tetovaža postala je neprepoznatljiva nakon što je prekrila sve tetovaže na tijelu šminkom, a zaručnik je ostao potpuno šokiran. Joannah (34) ima tetovaže po cijelom tijelu, uključujući leđa, ruke, prsa, dlanove i noge i provela je malo manje od sat vremena utapkavajući puder kako bi ih sve prekrila prije nego što se njezin partner vratio kući.

Video, koji je skupio nevjerojatnih četrdesetak milijuna pregleda, prikazuje njezinu pripremu i veliko iznenađenje zaručniku. Nanoseći podlogu na spužvicu, Joannah potom nanosi proizvod na svoja prsa, prekrivajući cvjetove i tetovažu lubanje.

- Osjećala sam se čudno, sve je tako ljepljivo - kaže Joannah pokušavajući prekriti crteže. Kad je zaručnik stigao kući, ona odlazi i pozdravlja ga, pokazujući mu novi izgled. Šokiran, on zastaje i gleda ju ne uspijevajući izgovoriti ni riječ dok zuri u njezino tijelo.

- Jesam li ti čudna - pita ga Joannah, koji je potom samo kimnuo. Zahtijevao je da skine šminku jer nije mogao prestati buljiti u nju.

- Nije mu se uopće svidjelo vidjeti me bez tetovaža - rekla je. Ljubiteljica tetovaža također se nije osjećala ugodno kada je vidjela svoju preobrazbu.

- U određenom smislu, tetovaže me definiraju jer svaka ima priču i svaka predstavlja poglavlje mog života ili prepreku koju sam prevladala. Toliko su mi pomogle sa samopouzdanjem i pružile mi sposobnost da se izrazim bez brige o osudama drugih. One me oslobađaju - objašnjava.

Kada se ugledala, osjećala se potpuno čudno. To je za nju bilo, kako sama kaže, poput izvantjelesnog iskustva, piše Daily Star.

- Uopće se nisam osjećala kao da sam to ja, a i u videu možete vidjeti odbojnost na mom licu kada sam se pogledala u ogledalo nakon što sam završila s prekrivanjem - kaže Castro.

