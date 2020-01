Špinat, blitva i brokula važni su za razvoj mozga u djeteta

Kod djece i mladih koji jedu više povrća, i to posebno lisnatog zelenog povrća koje sadrži više željeza, mozak se bolje razvija. Pokazala je to studija koja je obuhvatila 1500 djece u dobi između 8 i 24 godine, kod koje se pokazalo da nedostatak željeza može dovesti do toga da budu slabija u izvedbi zadataka koji uključuju prosuđivanje i obradu informacija o prostoru. Uzrok tome može biti smanjeni dotok kisika do mozga.

Naime, željezo je važno za proizvodnju crvenih krvnih zrnca, koja 'vode' kisik do stanica u organizmu, pa i do mozga, pa zbog nedostatka željeza mozgu može nedostajati kisika.

- Roditelji trebaju obratiti pažnju na simptome nedostatka željeza u prehrani, koji uključuju ekstremni umor, slabost, blijedu kožu, bol u prsima i glavobolje. Ako ih primijete kod djece, treba obaviti odgovarajuće pretrage i posavjetovati se s liječnicima o tome kako riješiti problem. No, u svakom slučaju, na dječjem meniju bi se što češće trebali naći brokula, špinat, blitva, raštika, ali i leća, grah te orašasti plodovi i sjemenke, koji također sadrže visoki udio željeza, i to sve dok ne dođu do sredine 20-ih godina - kaže dr. Bart Larsen, autor studije.

Mlađoj djeci je potrebno oko osam miligrama željeza na dan, dok dječacima tinejdžerima treba oko 11 mg. Djevojčicama u toj dobi potrebno je oko 15 mg željeza na dan, zbog toga što tijekom menstruacije gube dio željeza.

Rezultati ove studije objavljeni su u časopisu Journal of Neuroscience i podudaraju se s ranijim istraživanjima u kojima se istraživala važnost uzimanja dodataka sa željezom kod djece. Tako je studija iz 2004. godine na istom Sveučilištu Pennsylvania pokazala da su djeca koja su uzimala dodatke željeza značajno poboljšala pažnju, kratkoročnu memoriju i dugoročno pamćenje. Zanimljivo je da nije bila riječ o djeci koja bi se prije studija mogla svrstati među anemičnu djecu.

- Budući da se pokazalo da suplementi željeza poboljšavaju kognitivne performanse kod adolescenata koji imaju manjak željeza, to pokazuje da je moguće ublažiti probleme kroz stavljanje naglaska na namirnice koje imaju željeza u prehrani, što može imati korisne učinke na kognitivni razvoj tijekom tog razdoblja djetetovog razvoja - kaže dr. Larsen, a prenosi Daily Mail.

Simptomi manjka željeza u organizmu

Bez dovoljno željeza, vaše tijelo ne može proizvesti dovoljno tvari u crvenim krvnim stanicama, koje 'nose' kisik (hemoglobin). Kao rezultat toga, može se javiti umor te ubrzano disanje. Početna anemija obično je blaga i ne izaziva velike probleme, no kako manjak željeza raste, simptomi se pogoršavaju i javljaju novi. Evo znakova na koje treba obratiti pažnju:

- kronični umor

- slabost

- blijeda koža

- bol u prsima, ubrzan rad srca ili nedostatak daha

- glavobolja, vrtoglavica ili nesvjestica

- hladne ruke i noge

- krhki nokti

- želja za neobičnom hranom

- loš apetit, osobito u dojenčadi i djece s anemijom

