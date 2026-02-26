Pistacije su odlična, zdrava namirnica koja ima široku primjenu u kuhinji. Zadnjih godina definitivno im je narasla popularnost, zahvaljujući Dubai čokoladi i drugim desertima nadahnutima ovim slatkim hitom
Sretan dan pistacija! Isprobajte tri recepta za ukusne slastice
Pistacije su posljednjih godina doživjele pravu renesansu u svijetu gastronomije. Iako su odavno poznate kao zdrava i ukusna grickalica, danas ih najčešće susrećemo u slasticama koje osvajaju društvene mreže i vitrine slastičarnica.
Pistacije su odlična, zdrava namirnica koja ima široku primjenu u kuhinji. Taj divan plod nas toliko veseli svojim okusom i raznim primjenama – zadnjih godina definitivno im je narasla popularnost, zahvaljujući Dubai čokoladi i drugim desertima nadahnutima ovim slatkim hitom. Kombinacija kremaste teksture, blago slanog i orašastog okusa te intenzivne zelene boje učinila ih je jednim od najpoželjnijih sastojaka modernih deserata.
Od stabla do tanjura
Pistacia vera, odnosno drvo pistacije, može dostići visinu do deset metara, a prosječno daje oko 50 kilograma (oko 50.000 sjemenki) svake dvije godine. Riječ je o izdržljivoj biljci koja uspijeva u toplim i suhim klimatskim uvjetima, a njezin plod zapravo je sjemenka bogata hranjivim tvarima.
Pistacije su jako bogate brojnim nutrijentima i proteinima pa kao takve pomažu pri gubitku kilograma. Zahvaljujući visokom udjelu proteina i vlakana, produžuju osjećaj sitosti, dok zdrave masti doprinose ravnoteži organizma. Uz to, sadrže antioksidanse, vitamine B skupine i minerale poput kalija i magnezija.
Slatka strana pistacije
Ipak, koliko god bile zdrave, najviše ih volimo okusiti u – kolačima! Njihova aroma savršeno se slaže s čokoladom, vanilijom, malinama ili citrusima, a kremasta pasta od pistacije postala je pravi hit u modernim slasticama.
Donosimo tri neodoljiva recepta s pistacijom.
1. Kremasti kolač s pistacijom i bijelom čokoladom
Sastojci:
- 200 g mljevenih pistacija
- 150 g šećera
- 3 jaja
- 100 g maslaca
- 100 g bijele čokolade
- 1 žličica praška za pecivo
Priprema:
- Otopite maslac i bijelu čokoladu na laganoj vatri.
- Umutite jaja i šećer dok ne postanu pjenasti.
- Umiješajte mljevene pistacije i prašak za pecivo.
- Dodajte otopljenu čokoladu i maslac te sve sjedinite.
- Pecite na 170 °C oko 25 minuta.
- Rezultat je sočan kolač bogate teksture i izraženog orašastog okusa.
2. Pistacija keksi s komadićima tamne čokolade
Sastojci:
- 120 g maslaca
- 100 g smeđeg šećera
- 1 jaje
- 150 g brašna
- 80 g grubo sjeckanih pistacija
- 80 g tamne čokolade
Priprema:
- Izradite maslac i šećer, dodajte jaje.
- Umiješajte brašno, pistacije i komadiće čokolade.
- Oblikujte kuglice i lagano ih spljoštite.
- Pecite 10–12 minuta na 180 °C.
- Hrskavi izvana, mekani iznutra – savršeni uz popodnevnu kavu.
3. Torta od pistacije i malina
Biskvit:
- 4 jaja
- 120 g šećera
- 100 g mljevenih pistacija
- 50 g brašna
Krema:
- 250 g mascarponea
- 150 ml slatkog vrhnja
- 3 žlice kreme od pistacije
- 100 g svježih malina
Priprema:
- Ispecite biskvit od navedenih sastojaka (20 minuta na 170 °C).
- Izmiksajte mascarpone i vrhnje, dodajte kremu od pistacije.
- Premažite biskvit, dodajte sloj malina i ohladite nekoliko sati.
- Ova torta spaja svježinu voća i bogatu aromu pistacije u elegantnom desertu koji je idealan za posebne prilike.
Više od trenda
Iako su trendovi prolazni, čini se da će pistacija još dugo zadržati svoje mjesto u vrhu omiljenih sastojaka. Spoj nutritivne vrijednosti i raskošnog okusa čini je idealnim izborom za sve koji žele uživati bez prevelike grižnje savjesti.
Bilo da ih grickamo same ili pretvaramo u raskošne torte i kekse, jedno je sigurno – pistacije su puno više od prolaznog gastronomskog hira.
