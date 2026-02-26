Obavijesti

TKO IH NE VOLI?

Sretan dan pistacija! Isprobajte tri recepta za ukusne slastice

Piše Ana Vukašinović, Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 3 min
Sretan dan pistacija! Isprobajte tri recepta za ukusne slastice
Foto: 123RF

Pistacije su odlična, zdrava namirnica koja ima široku primjenu u kuhinji. Zadnjih godina definitivno im je narasla popularnost, zahvaljujući Dubai čokoladi i drugim desertima nadahnutima ovim slatkim hitom

Pistacije su posljednjih godina doživjele pravu renesansu u svijetu gastronomije. Iako su odavno poznate kao zdrava i ukusna grickalica, danas ih najčešće susrećemo u slasticama koje osvajaju društvene mreže i vitrine slastičarnica.

Pistacije su odlična, zdrava namirnica koja ima široku primjenu u kuhinji. Taj divan plod nas toliko veseli svojim okusom i raznim primjenama – zadnjih godina definitivno im je narasla popularnost, zahvaljujući Dubai čokoladi i drugim desertima nadahnutima ovim slatkim hitom. Kombinacija kremaste teksture, blago slanog i orašastog okusa te intenzivne zelene boje učinila ih je jednim od najpoželjnijih sastojaka modernih deserata.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Od stabla do tanjura

Pistacia vera, odnosno drvo pistacije, može dostići visinu do deset metara, a prosječno daje oko 50 kilograma (oko 50.000 sjemenki) svake dvije godine. Riječ je o izdržljivoj biljci koja uspijeva u toplim i suhim klimatskim uvjetima, a njezin plod zapravo je sjemenka bogata hranjivim tvarima.

Pistacije su jako bogate brojnim nutrijentima i proteinima pa kao takve pomažu pri gubitku kilograma. Zahvaljujući visokom udjelu proteina i vlakana, produžuju osjećaj sitosti, dok zdrave masti doprinose ravnoteži organizma. Uz to, sadrže antioksidanse, vitamine B skupine i minerale poput kalija i magnezija.

Slatka strana pistacije

Ipak, koliko god bile zdrave, najviše ih volimo okusiti u – kolačima! Njihova aroma savršeno se slaže s čokoladom, vanilijom, malinama ili citrusima, a kremasta pasta od pistacije postala je pravi hit u modernim slasticama.

Donosimo tri neodoljiva recepta s pistacijom.

1. Kremasti kolač s pistacijom i bijelom čokoladom

Sastojci:

  • 200 g mljevenih pistacija
  • 150 g šećera
  • 3 jaja
  • 100 g maslaca
  • 100 g bijele čokolade
  • 1 žličica praška za pecivo

Priprema:

  • Otopite maslac i bijelu čokoladu na laganoj vatri.
  • Umutite jaja i šećer dok ne postanu pjenasti.
  • Umiješajte mljevene pistacije i prašak za pecivo.
  • Dodajte otopljenu čokoladu i maslac te sve sjedinite.
  • Pecite na 170 °C oko 25 minuta.
  • Rezultat je sočan kolač bogate teksture i izraženog orašastog okusa.
2. Pistacija keksi s komadićima tamne čokolade

Sastojci:

  • 120 g maslaca
  • 100 g smeđeg šećera
  • 1 jaje
  • 150 g brašna
  • 80 g grubo sjeckanih pistacija
  • 80 g tamne čokolade

Priprema:

  • Izradite maslac i šećer, dodajte jaje.
  • Umiješajte brašno, pistacije i komadiće čokolade.
  • Oblikujte kuglice i lagano ih spljoštite.
  • Pecite 10–12 minuta na 180 °C.
  • Hrskavi izvana, mekani iznutra – savršeni uz popodnevnu kavu.
Foto: Canva

3. Torta od pistacije i malina

Biskvit:

  • 4 jaja
  • 120 g šećera
  • 100 g mljevenih pistacija
  • 50 g brašna

Krema:

  • 250 g mascarponea
  • 150 ml slatkog vrhnja
  • 3 žlice kreme od pistacije
  • 100 g svježih malina

Priprema:

  • Ispecite biskvit od navedenih sastojaka (20 minuta na 170 °C).
  • Izmiksajte mascarpone i vrhnje, dodajte kremu od pistacije.
  • Premažite biskvit, dodajte sloj malina i ohladite nekoliko sati.
  • Ova torta spaja svježinu voća i bogatu aromu pistacije u elegantnom desertu koji je idealan za posebne prilike.

Više od trenda

Iako su trendovi prolazni, čini se da će pistacija još dugo zadržati svoje mjesto u vrhu omiljenih sastojaka. Spoj nutritivne vrijednosti i raskošnog okusa čini je idealnim izborom za sve koji žele uživati bez prevelike grižnje savjesti.

Bilo da ih grickamo same ili pretvaramo u raskošne torte i kekse, jedno je sigurno – pistacije su puno više od prolaznog gastronomskog hira.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
