Sretan dan pistacija! Isprobajte tri recepta za ukusne slastice

Pistacije su posljednjih godina doživjele pravu renesansu u svijetu gastronomije. Iako su odavno poznate kao zdrava i ukusna grickalica, danas ih najčešće susrećemo u slasticama koje osvajaju društvene mreže i vitrine slastičarnica.

Pistacije su odlična, zdrava namirnica koja ima široku primjenu u kuhinji. Taj divan plod nas toliko veseli svojim okusom i raznim primjenama – zadnjih godina definitivno im je narasla popularnost, zahvaljujući Dubai čokoladi i drugim desertima nadahnutima ovim slatkim hitom. Kombinacija kremaste teksture, blago slanog i orašastog okusa te intenzivne zelene boje učinila ih je jednim od najpoželjnijih sastojaka modernih deserata.

Od stabla do tanjura

Pistacia vera, odnosno drvo pistacije, može dostići visinu do deset metara, a prosječno daje oko 50 kilograma (oko 50.000 sjemenki) svake dvije godine. Riječ je o izdržljivoj biljci koja uspijeva u toplim i suhim klimatskim uvjetima, a njezin plod zapravo je sjemenka bogata hranjivim tvarima.

Pistacije su jako bogate brojnim nutrijentima i proteinima pa kao takve pomažu pri gubitku kilograma. Zahvaljujući visokom udjelu proteina i vlakana, produžuju osjećaj sitosti, dok zdrave masti doprinose ravnoteži organizma. Uz to, sadrže antioksidanse, vitamine B skupine i minerale poput kalija i magnezija.

Slatka strana pistacije

Ipak, koliko god bile zdrave, najviše ih volimo okusiti u – kolačima! Njihova aroma savršeno se slaže s čokoladom, vanilijom, malinama ili citrusima, a kremasta pasta od pistacije postala je pravi hit u modernim slasticama.

Donosimo tri neodoljiva recepta s pistacijom.

1. Kremasti kolač s pistacijom i bijelom čokoladom

Sastojci:

200 g mljevenih pistacija

150 g šećera

3 jaja

100 g maslaca

100 g bijele čokolade

1 žličica praška za pecivo

Priprema:

Otopite maslac i bijelu čokoladu na laganoj vatri.

Umutite jaja i šećer dok ne postanu pjenasti.

Umiješajte mljevene pistacije i prašak za pecivo.

Dodajte otopljenu čokoladu i maslac te sve sjedinite.

Pecite na 170 °C oko 25 minuta.

Rezultat je sočan kolač bogate teksture i izraženog orašastog okusa.

2. Pistacija keksi s komadićima tamne čokolade

Sastojci:

120 g maslaca

100 g smeđeg šećera

1 jaje

150 g brašna

80 g grubo sjeckanih pistacija

80 g tamne čokolade

Priprema:

Izradite maslac i šećer, dodajte jaje.

Umiješajte brašno, pistacije i komadiće čokolade.

Oblikujte kuglice i lagano ih spljoštite.

Pecite 10–12 minuta na 180 °C.

Hrskavi izvana, mekani iznutra – savršeni uz popodnevnu kavu.

3. Torta od pistacije i malina

Biskvit:

4 jaja

120 g šećera

100 g mljevenih pistacija

50 g brašna

Krema:

250 g mascarponea

150 ml slatkog vrhnja

3 žlice kreme od pistacije

100 g svježih malina

Priprema:

Ispecite biskvit od navedenih sastojaka (20 minuta na 170 °C).

Izmiksajte mascarpone i vrhnje, dodajte kremu od pistacije.

Premažite biskvit, dodajte sloj malina i ohladite nekoliko sati.

Ova torta spaja svježinu voća i bogatu aromu pistacije u elegantnom desertu koji je idealan za posebne prilike.

Više od trenda

Iako su trendovi prolazni, čini se da će pistacija još dugo zadržati svoje mjesto u vrhu omiljenih sastojaka. Spoj nutritivne vrijednosti i raskošnog okusa čini je idealnim izborom za sve koji žele uživati bez prevelike grižnje savjesti.

Bilo da ih grickamo same ili pretvaramo u raskošne torte i kekse, jedno je sigurno – pistacije su puno više od prolaznog gastronomskog hira.

