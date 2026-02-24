Obavijesti

RIZNICA ZDRAVLJA

Pojavile se divlje šparoge! Top recepti koje morate isprobati

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 5 min
Pojavile se divlje šparoge! Top recepti koje morate isprobati
Foto: Canva/123RF

Divlje šparoge prava su proljetna delicija na Jadranu i u priobalju. Cijenjene su zbog intenzivnog, blago gorkastog okusa i bogatstva hranjivih tvari, a sezona im je kratka

Divlje šparoge najčešće rastu: uz rubove šuma i makije, na zapuštenim livadama, uz suhozide i maslinike te u mediteranskom i submediteranskom području (Istra, Kvarner, Dalmacija) Sezona traje od ožujka do svibnja, ovisno o vremenskim uvjetima. Nakon prvih toplijih dana i kiše počinju nicati mladi izdanci - upravo oni se beru.

Jaja sa divljim šparogama

Vjerojatno najpoznatije i najbrže jelo sa šparogama, fritaja ili kajgana, savršen je izbor za hranjiv doručak, lagani ručak ili brzu večeru.

Sastojci:

  • stručak svježih šparoga
  • nekoliko domaćih jaja
  • maslinovo ulje
  • sol i papar
  • po želji: mladi luk, svježi vlasac, feta sir
Roast with shrimps and wild asparagus
Foto: 123RF

Priprema: Očišćene i natrgane šparoge kratko prodinstajte na maslinovom ulju, tek toliko da lagano omekšaju, otprilike četiri do pet minuta. Zatim ih prelijte prethodno razmućenim i začinjenim jajima. Miješajte na laganoj vatri dok se jaja ne stisnu do željene teksture. Za bogatiji okus, pred kraj možete dodati malo mladog luka, svježeg vlasca ili nekoliko kockica feta sira.

Divlje šparoge sa špagetima

Sastojci:

  • 150 g špageta 
  • 160 g šparoga, izrezanih na manje komade
  • 2 žlice ulja 
  • 220 g poriluka, izrezan na tanke trake
  • malo čilija
  • 1 češanj češnjaka, usitnjen
  • 160 g smrznutog graška 
  • 1 limun, ribana korica i sok
  • sol i papar po želji
Foto: Dreamstime/ilustracija

Postupak:

Skuhajte špagete tako da tri minute prije kraja dodate u vodu i šparoge. Za to vrijeme zagrijte ulje u većoj tavi ili woku, dodajte poriluk i čili i pržite pet minuta. Ubacite i češnjak, grašak, koricu i sok od limuna te kuhajte još nekoliko minuta, da grašak malo omekani. Začinite po ukusu.

Procijedite tijesto i šparoge, ali tako da odvojite 1/4 šalice vode u kojoj se kuhalo. Potom špagete, šparoge i tu vodu od kuhanja stavite na povrće u tavu, dobro promiješajte da se sve sjedini i poslužite.

Zapečene divlje šparoge sa sirom i gljivama

Sastojci:

  • 2 šalice nasjeckanih šparoga
  • 200 g narezanih šampinjona
  • 1 šalica nasjeckanih rajčica
  • 2 šalice nasjeckanog kelja ili špinata
  • 350 g mekog sira
  • 1 šalica brašna 
  • žličica origana
  • 1/2 žličice kurkume
  • 1/2 žličice soli
  • malo papra papra

*šalica od 2,4 dl

Foto: ilustracija/Canva

Priprema:

Upalite pećnicu na 180 stupnjeva, a dok se ona zagrijava, krenite s pripremom. Zagrijte malo ulja u woku ili dubljoj tavi pa na srednje jakoj vatri pirjajte šparoge, gljive, rajčice i kelj (ili špinat) nekih 5 minuta, dok sve malo ne omekša.

Potom u blenderu usitnite sir pa dodajte brašno i začine. Tu smjesu ubacite u wok sa povrćem i gljivama. Dobro promiješajte i premjestite u protvan. Na vrh možete poslagati malo narezanih šparoga.

Pecite oko 40 minuta. Kad je gotovo, ostavite da se hladi desetak minuta i poslužite.

Salata od divljih šparoga, riže i kozjeg sira

Sastojci: 

  • 500 g šparoga
  • 200 g riže
  • 150 g kozjeg sira (ili nekog drugog)
  • 200 g cherry rajčica izrezanih na pola
  • malo maslinovog ulja
  • malo soli i papra
Foto: 123RF

Priprema: 

Šparoge narežite pa ih kratko dinstajte na ulju, ne duže od dvije minute. Rižu skuhajte i ohladite pa u nju umiješajte šparoge i ostale sastojke. Stavite salatu u hladnjak i poslužite hladnu.

Krem juha

Sastojci: 

  • 300 g šparoga
  • 80 ml kiselog vrhnja
  • 1 luk
  • 1 manji krumpir izrezan na male kocke
  • malo maslinovog ulja
  • sol i papar
  • malo majčine dušice
  • 1 l vode
Foto: Oleg Bannikov

Priprema: 

Pržite usitnjeni luk na maslinovom ulju pa dodajte nasjeckane šparoge, krumpir, sol i papar. Kratko dinstajte pa ulijte vodu i ubacite majčinu dušicu. Kuhajte na laganoj vatri 15 do 20 minuta pa usitnite štapnim mikserom. Vratite na štednjak, dodajte vrhnje, kratko prokuhajte i juha je gotova. 

Pečene divlje šparoge u finom umaku

Sastojci: 

  • 500 g šparoga
  • malo maslinovog ulja

za umak:

  • 40 ml majoneze
  • 10 ml zelenog pesta
  • 70 g sitno nasjeckanih pistacija
  • sitno nasjeckan češanj češnjaka
  • sol i crni papar
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Priprema: 

Šparoge poslažite na protvan, premažite maslinovim uljem, pokrijte aluminijskom folijom i pecite 20-ak minuta na 180 stupnjeva. U međuvremenu pomiješajte sastojke za umak i prelijte po pečenim šparogama.

Divlje šparoge omotane pršutom

Ovo elegantno predjelo ili zdraviji snack gotov je za tren, a izgleda vrlo impresivno.

Sastojci:

  • deblje stabljike šparoga
  • tanke kriške pršuta ili pancete

Za umak (po želji): grčki jogurt, svježe začinsko bilje

Asparagus with ham on white plate
Foto: 123RF

Priprema: Svaku šparogu, ili svežanj od dvije do tri tanje, pažljivo omotajte kriškom pršuta. Posložite ih na papir za pečenje i pecite u pećnici zagrijanoj na 200 stupnjeva desetak minuta, odnosno dok pršut ne postane hrskav i zlatan. Poslužite ih tople, same ili uz jednostavan umak od grčkog jogurta i svježeg začinskog bilja.

Tjestenina sa divljim šparogama i tunom

Kada nemate puno vremena, a želite zdrav i ukusan obrok, tjestenina je uvijek dobar izbor.

Sastojci:

  • integralna tjestenina
  • stručak šparoga
  • 1 konzerva tune
  • češnjak
  • maslinovo ulje
  • naribana limunova korica
  • prstohvat čilija
delicious traditional Italian pasta with tuna on a white rustic wooden background
Foto: 123RF

Priprema: Dok se kuha integralna tjestenina, na tavi na malo maslinovog ulja kratko popržite češnjak i narezane šparoge. Dodajte ocijeđenu tunu iz konzerve, malo naribane limunove korice za svježinu i prstohvat čilija za blagu pikantnost. Kuhanu tjesteninu ocijedite, ali sačuvajte malo vode od kuhanja. Tjesteninu ubacite u tavu s umakom, dodajte sačuvanu vodu i sve dobro promiješajte kako bi se okusi povezali.

Hrskavi uštipci od divljih šparoga i tikvica

Drugačiji način uživanja u šparogama, ovi su uštipci savršeni kao predjelo, prilog ili lagani obrok uz umak od jogurta.

Sastojci:

  • pola stručka šparoga
  • 1 manja tikvica
  • 1 jaje
  • 2-3 žlice brašna (zobenog ili integralnog)
  • sol, papar
  • svježi peršin ili kopar
  • ulje za pečenje
Foto: 123RF

Priprema: Vrhove šparoga sitno nasjeckajte (ostatak sačuvajte za temeljac), a tikvicu naribajte i dobro ocijedite od viška vode. U zdjeli pomiješajte šparoge, tikvicu, jaje, brašno, sol, papar i sjeckano začinsko bilje. Smjesa treba biti dovoljno gusta da se žlicom mogu oblikovati mali uštipci. Na zagrijanom ulju pecite uštipke s obje strane dok ne postanu zlatno-smeđi i hrskavi. Ocijedite ih na papirnatom ručniku i poslužite tople s umakom od grčkog jogurta i češnjaka.

Slani tart sa šparogama i sirom

Elegantno i ukusno jelo koje može biti lagani ručak ili dio svečanijeg obroka. Kombinacija hrskavog tijesta, kremastog sira i šparoga je neodoljiva.

Asparagus tart, vegan quiche homemade pastry, healthy foods
Foto: 123RF

Sastojci:

  • 1 rola svježeg lisnatog tijesta
  • stručak šparoga
  • 150 g kremastog sira (npr. kozji sir ili ricotta)
  • 1 jaje
  • malo vrhnja za kuhanje
  • sol, papar, muškatni oraščić

Priprema: Razvaljajte lisnato tijesto i stavite ga u kalup za tart. Izbodite dno vilicom. U zdjeli pomiješajte izmrvljeni sir, jaje, malo vrhnja, sol, papar i prstohvat muškatnog oraščića. Smjesu ravnomjerno rasporedite po tijestu. Preko nadjeva posložite očišćene šparoge. Pecite u pećnici prethodno zagrijanoj na 190°C oko 20-25 minuta, dok tijesto ne porumeni i nadjev se ne stisne.

