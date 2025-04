Stalno se budite umorni? Možda vam nedostaju ovi nutrijenti

Ako se stalno osjećate iscrpljeno, možda postoji razlog za to, a možda se svodi na vašu prehranu. Prema farmaceutkinji Debbie Grayson, možda vam nedostaju neke ključne hranjive tvari zbog kojih se osjećate konstantno umorni. Podijelila je kako si određenom hranom možete pomoći da malo oživite.

Izreka 'ono si što jedeš' ne može biti istinitija, prema stručnjaku, jer bi ono što jedemo bi moglo igrati ulogu u našoj razini umora. Kao i hrana, osjećaj umora cijelo vrijeme također može biti rezultat stalnog stresa i nedostatka sna - i često može uzrokovati da prihvatimo umor kao svoju dnevnu normalnost.

Postoji nekoliko ključnih hranjivih tvari koje naša tijela koriste za stvaranje energije, a nedostaci u njima mogu imati ogroman utjecaj. Niska energija može dovesti do nedostatka fokusa i magle u mozgu uz fizički umor.

Osim ako svoje tijelo ne opskrbljujete gorivom na pravi način, izdržavanje dana može biti stalan posao. Loša probava može dovesti do smanjenog unosa hranjivih tvari. Jednostavne stvari kao što je odvajanje vremena za pravilno žvakanje mogu pomoći da izvučete najviše iz hrane koju jedete.

Dakle, kada su u pitanju određene hranjive tvari, Debbie je pozvala ljude da paze na sljedeće:

1. Vitamin B12

Vitamin B12 neophodan je za održavanje razine energije, budući da pomaže u proizvodnji crvenih krvnih zrnaca i podržava rad mozga i živaca. Također je ključan za proizvodnju DNK i održavanje zdravih živčanih stanica, a ako ga nemate dovoljno, to može uzrokovati umor, slabost i maglu u mozgu.

Manjak B12 može dovesti do niske energije, anemije i neuroloških problema kao što su slabo pamćenje i koncentracija. B12 se primarno nalazi u proizvodima životinjskog podrijetla poput jaja, ribe, mesa i mliječnih proizvoda. Međutim, vaše tijelo treba dobru probavu, posebice želučanu kiselinu, kako bi učinkovito apsorbiralo B12. Ako imate nedostatak B12 ili slijedite vegansku prehranu, dodatak B12 može vam pomoći vratiti razinu i povećati vašu energiju.

2. B9 Folna kiselina

Folat je vitalni nutrijent koji pomaže u proizvodnji crvenih krvnih stanica, a nedostatak može dovesti do anemije. Kada ste anemični, vaše će se tijelo boriti za prijenos dovoljno kisika, što uzrokuje umor i smanjuje vašu izdržljivost. Folat također igra ulogu u sintezi DNK i funkcioniranju živaca, a nedostatak može negativno utjecati na vaše raspoloženje, dovodeći do osjećaja depresije, što samo povećava umor. Nalazi se u obogaćenoj hrani, kao i u lisnatom zelenom povrću, ali prema mišljenju stručnjaka, premalo ljudi jede ovo povrće i potiče ljude da povećaju unos što može napraviti veliku razliku.

3. Koenzim Q10

Koenzim Q10 (CoQ10) igra ključnu ulogu u proizvodnji energije podržavajući mitohondrije - koji se često nazivaju baterijama naših stanica. Pomaže u zaštiti stanica od oštećenja uzrokovanih oksidativnim stresom, što može dovesti do daljnjeg umora i niže razine energije. Također je važan za rad srca i mišića, pomažući im da rade učinkovito, a tijelo prirodno reciklira CoQ10, ali samo male količine dolaze iz hrane, uglavnom mesa organa. Kako starimo, razine CoQ10 prirodno opadaju, a to se može pogoršati lijekovima statinima, koji se obično koriste za kontrolu kolesterola. Kada opada, također je često povezan s bolovima u mišićima i umorom, no postoje načini na koje možete povećati razinu CoQ10. To se može postići povećanjem unosa orašastih plodova, sjemenki, masne ribe i mesa.

4. Omega 3

Neunošenje dovoljno omega-3 u prehrani moglo bi pridonijeti umoru i manjku energije, otkrila je Debbie. Omega-3 masne kiseline EPA i DHA igraju ključnu ulogu u radu mozga, pomažući u poboljšanju koncentracije, fokusa i produktivnosti. Oni također podržavaju cirkulaciju i smanjuju upalu - oboje može pomoći u borbi protiv umora i čak poboljšati vaše raspoloženje.

Omega-3 masne kiseline također pomažu u regulaciji hormona stresa, što može imati veliki utjecaj na razinu energije, posebno tijekom radnog vremna. Preporučuje se masna riba, maslinovo ulje i određeni orašasti plodove i sjemenke. U idealnom slučaju, najbolje je unositi ove zdrave masnoće iz hrane, ali ako to nije moguće, dodaci mogu pomoći.

5. Magnezij

Magnezij je vitalni mineral koji pomaže vašem tijelu u proizvodnji energije, a bez dovoljno toga možete se osjećati stalno umorno i iscrpljeno.

- To je zato što je magnezij neophodan za proizvodnju ATP-a - glavni izvor energije za vaše stanice, kada su razine niske, vaše tijelo se bori za stvaranje energije, što dovodi do umora i slabosti, objasnila je Debbie.

Također igra ključnu ulogu u funkcioniranju mišića, živčanoj signalizaciji i regulaciji stresa. Manjak može uzrokovati grčeve u mišićima, loš san, pa čak i mentalni umor remećenjem hormona stresa.

Magnezij se nalazi u mnogim svakodnevnim namirnicama, posebno u zelenom lisnatom povrću, orašastim plodovima i sjemenkama, a konzumiranje više toga može prirodno povećati vašu razinu. Budući da stres povećava tjelesnu potrebu za magnezijem, upravljanje time i pronalaženje vremena za opuštanje također može pomoći.

6. Željezo

Željezo je važan nutrijent jer može pomoći u održavanju vašeg tijela energiziranim i zdravim. Pomaže u proizvodnji hemoglobina - proteina u crvenim krvnim stanicama koji prenosi kisik po vašem tijelu, a ako ga nema dovoljno, razina hemoglobina pada, što znači da se manje kisika isporučuje vašim stanicama.

Budući da je kisik vitalan za proizvodnju energije, niske razine željeza mogu učiniti da se stalno osjećate umorno i tromo. Konzumacija hrane bogate željezom može spriječiti ovo.

Najbolji izvor željeza u hrani je meso, posebno jetra, a vegetarijanci mogu dobiti željezo iz lisnatog povrća poput špinata i brokule. Ako imate anemiju, izbjegavajte čaj, kavu ili vino unutar dva sata nakon što pojedete obroke bogate željezom, jer mogu ometati apsorpciju.