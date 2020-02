Tri vrlo jednostavna načina da zasladite hranu bez - šećera

Dosad ste vjerojatno već naučili da je smanjenje unosa šećera jedna od najboljih stvari koje možete učiniti za sebe i svoje zdravlje. No, ne radi se samo o raznim čokoladnim pločicama i sokovima koji su prepuni šećera. Naime, dodani šećeri nalaze se u oko 70 posto pakirane procesuirane hrane, uključujući i prašak od kojega se rade juhe, razni umaci, preljevi za salate, pa čak i hrana koja se često smatra zdravom, kao što su žitarice, namazi od orašastih plodova, pa i neki 'zdravi napitci', upozorava dr. Anisha Patel.

Po njenim riječima, prosječan Amerikanac konzumira oko tri puta više šećera u odnosu na preporučene količine.

Dnevni limit je 24 grama za žene, ili 36 grama za muškarce, što je oko 6, odnosno 9 čajnih žličica šećera. Za djecu se preporučuje od 12 do 24 grama, odnosno 3 do 6 žličica. No djeca mlađa od dvije godine ne bi uopće trebala konzumirati šećer, jer je to kritično razdoblje u njihovom razvoju, tijekom kojega se formira osjećaj za okus, upozorava liječnica.

Dobra vijest je, dodaje kako postoje jednostavni i mudri načini da zasladimo hranu i bez šećera. Evo kako:

Foto: Dreamstime

1. Povrće i voće bogato vlaknima

Zrelo, svježe voće, poput banana, krušaka i ananasa, zajedno s povrćem, kao što je slatki krumpir, dodaje prirodno slatki okus bez dodanog šećera. Stručnjaci ističu kako postoji važna razlika između dodanog konzumnog šećera i onog koji prirodno postoji u voću i povrću. Razlika je u vlaknima, u tome što ona pomažu apsorbirati šećer u organizmu i čine ga lakšim za obradu. Također, potiču osjećaj sitosti.

Kruške dodaju prirodnu slatkoću i kremastu teksturu svemu, a slatki krumpir može zasladiti i vaše brownije. Pojačava slatkoću, a ujedno možete smanjiti udio dodanog šećera za dvije trećine. Bundeva djeluje na sličan način i može se koristiti za zaslađivanje i dodavanje dubine okusa poslasticama, poput vafla, pita i kolača, prenosi portal Real Simple.

Smrznuto voće i povrće široko su dostupni i korisno je da ih imate pri ruci - kaže Tyler Lee, autorica knjige Half the Sugar, All the Love: 100 Easy, Low-Sugar Recipes for Every Meal of the Day - u kojoj opisuje kako smanjiti konzumaciju dodanog šećera barem za pola.

Foto: 123RF

2. Orašasti plodovi i sjemenke

Ove namirnice spadaju u još jednu zgodnu tajnu kako dobiti slađi okus, a bez dodanog šećera. Prepržite orašaste plodove kratko, jer će im to pojačati okus, a osim što će zasladiti hranu, dodaju i posebnu notu okusa.

- Pekan orasi, lješnjaci i bademi su najbolji izbor. Mogu biti lagan i dobar dodatak raznim vrstama slatkog kruha, ili biskvita, poput kruha s bananama, a pogodni su i za zaslađivanje svega - od umaka, do kolača i smoothieja. Ako imate nekog u obitelji tko je alergičan na orašaste plodove, možete ih zamijeniti bundevom ili tahini pastom, koja može zamijeniti namaze i paste od orašastih plodova.

Foto: Dreamstime

3. Začini

Začini su esencijalni element kuhinje u kojoj se rješavamo viška šećera.

- Koristim ih doslovno da bih prepolovila udio šećera koji koristim, a super je što ujedno pojačavaju okuse - kaže Tyler Lee.

U to se ubrajaju vanilija, cimet, muškatni oraščić i kardamom, koji dodaju slatkoću bez dodanog šećera. Imajte na umu da neki brendovi vanilije sadržavaju dodani šećer, pa ih je bolje izbjegavati.

