Stavite grančice eukaliptusa u svoju kupaonicu, nećete požaliti

Osjećaj kao da ste posjetili najotmjeniji spa, a sve u udobnosti vlastitog doma. Sve što vam treba je nekoliko grančica eukaliptusa koje ćete objesiti na glavu tuša i tako promijeniti rutinu

<p>Aromatična biljka će svojim mirisom ispuniti kupaonicu, a vi ćete nakon tuširanja osjećati smirenost i osvježenje, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/eucalyptus-in-shower">MindBodyGreen</a>.</p><h2>Eukaliptus i esencijalna ulja</h2><p>Eukaliptus ima dugu povijest u narodnoj medicini i ljudi već odavno koriste ne samo biljku, nego i njezina esencijalna ulja.</p><p>- Postoji više od jedne vrste eukaliptusa, a saznanja o njemu potječu od mnogih naroda poput Aboridžina i drugih stanovnika otoka i država u kojima ta biljka uspijeva. Tijekom vremena pokazalo se da različite vrste eukaliptusa pomažu kod raznih tegoba, od bolnih mišića do probavnih smetnji, kaže specijalistica za bilje <strong>Christine Buckley.</strong></p><p>Naravno, tako duga povijest korištenja opravdava postojanje zdravstvenih benefita, a znanstvena istraživanja su ih potvrdila.</p><p>Među ostalim, u jednoj studiji navodi se kako esencijalna ulja eukaliptusa imaju protuupalno djelovanje te su kod ispitanika smanjili upalni odgovor tijela za 25 posto kad su eukaliptus nanosili u obliku kreme. U drugoj studiji otkrili su da esencijalna ulja koja se koriste u difuzorima imaju antigljivično djelovanje te poboljšavaju kvalitetu zraka. U konačnici, aktivni sastojak eukaliptusova ulja je eukaliptol koji pomaže u uklanjanju sluzi iz dišnih puteva te ublažava kašalj i grlobolju.</p><h2>Eukaliptus u kupaonici</h2><p>- Želim vjerovati da ljudi eukaliptus stavljaju u kupaonice kako bi bili bliži biljkama, no mislim da im je ujedno lijepo vidjeti eukaliptusove grančice te uživati u ugodnom i opuštajućem mirisu - kaže Buckley.</p><p>Objašnjava kako čak i miris biljke ima izvjesne zdravstvene učinke.</p><p>- Misir eukaliptusa nježno razbuđuje, a nije pretjerano stimulativan. Nježno pospješuje našu koncentraciju, a to tijekom jutra može biti jako korisno. Ipak, miris je dovoljno blag da ćete se moći tuširati i prije spavanja bez straha da ćete ostati budni. Umiruje naš dišni sustav, djeluje protuupalno i pomaže u odčepljivanju začepljenih dišnih puteva u gornjem respiratornom traktu - kaže Buckley.</p><p>No zašto je tuš baš najbolje mjesto za to biljku, a ne noćni ormarić ili kuhinja? Pa, čini se da postoji vrlo specifičan razlog zbog kojeg je tuširanje s eukaliptusom postalo popularno.</p><p>- Eukaliptus je bogat uljima koja isparavaju u doticaju s toplim i vlažnim zrakom. Ako ga koristite dok se tuširate, to znači da ćete uživati u benefitima ulja u trenutku kad para potakne otpuštanje ulja, a skučeni prostor kupaonice ih zadrži u prostoru oko nas, kazala je.</p><p>U osnovi, kad je biljka u doticaju s parom, isparavaju ulja i nastaje efekt jednak onome kao da ste koristili difuzor.</p><h2>Koliko često mijenjati grančice</h2><p>Ne postoji nikakav specifičan rok, no kad aroma izblijedi svakako ćete poželjeti osvježenje.</p><p>- Mislim da je dobro pravilo provjeriti kakav je miris. Obično će nakon tjedan dana biti jako slab - kaže Buckley.</p><p>To ima smisla, jer ako je primarni benefit udisanje ulja koja hlape iz biljke, držanje grančice u kupaonici nakon što su ulja već ishlapjela zaista je nepotrebno i od njega nema koristi.</p>