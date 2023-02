Stavite sebe na prvo mjesto: Ne udovoljavajte svima i recite 'ne'

Jeste li ikada prihvatili poziv prijatelja na ručak znajući da stvarno tog dana ne želite izaći? Ili ste otišli na spoj i cijelu večer trpjeli nelagodu jer je partner pričao o bivšima? Iako je vaša nutrina u obje situacije vrištala, prešutjeli ste sve i ništa niste rekli jer niste htjeli uznemiriti druge.

Možda ste pomislili da svijetu i drugima na taj način činite uslugu, ali nažalost, zbog ove navike najviše štetite sebi.

- Ugađanje ljudima je svjesno i nesvjesno potiskivanje vaših potreba, želja, očekivanja, osjećaja i mišljenja kako biste druge ljude stavili na prvo mjesto i na taj način postigli pozornost, naklonost, odobravanje, ljubav ili potvrđivanje te izbjegavanje sukoba, kritike, razočaranja, gubitka, odbijanja ili napuštanja - piše Natalie Lue u svojoj novoj knjizi The Joy of Saying No,

Iako se možda čini da nije riječ o osobitom problemu, posljedice ugađanja ljudima mogu biti duboke, uključujući gubitak samopouzdanja i osjećaj žaljenja, ogorčenosti i još mnogo toga. Primjerice, glumica Jennifer Lawrence nedavno je rekla za Marie Claire u iskrenom intervjuu da ju je to što je cijeli život ugađala ljudima zapravo natjeralo da napravi korak unazad u svojoj uspješnoj karijeri.

- Imala sam osjećaj da se nitko ne može ljutiti na mene dok radim. U redu, rekla sam im, radimo tako. Nitko se ne ljuti. A onda sam osjetila da sam došla do točke u kojoj ljudi nisu bili zadovoljni činjenicom da samo postojim. To me na neki način trgnulo iz razmišljanja i ideje da posao ili karijera mogu donijeti bilo kakav duhovni mir - objasnila je Lawrence za časopis.

Ako se borite sa sličnim problemom i ne želite se naći u istoj situaciji kao glumica, ova četiri specifična načina mogu vam pomoći da u ovoj godini prestanete udovoljavati drugima i okrenete se sebi. Aktivno biranje ove promjene u vašem životu može poboljšati duševni mir i život općenito.

1. Naučite reći "ne"

Ako ste navikli pristati na sve, izraz "javit ću vam se" postat će vaše tajno oružje ove godine. To će vam dati vremena da razmislite o sebi i svojim prioritetima prije nego što se bilo čemu posvetite. Zapitajte se zadovoljava li vas ono što se od vas traži. U toj situaciji igra okrivljavanja (ne treba je povezivati s laganjem) također odlično funkcionira. Ako ste pozvani na događaj do kojeg morate dugo voziti, okrivite udaljenost i ispričajte se što zbog toga ne možete stići. Ako biste radije provodili vrijeme sa svojom djecom nego izašli s prijateljima, objasnite im da se morate posvetiti obitelji. Ako razgovor licem u lice izaziva tjeskobu, pošaljite SMS ili e-mail s objašnjenjem zašto je vaš odgovor negativan i nastavite život dalje, piše HelloGiggles.

Ipak, određene situacije zaslužuju više objašnjenja.

- Ako netko reagira negativno jer se više ne stavljate na raspolaganje, razgovarajte s njim o tome. Važno je jasno postaviti granice. Primjerice, možete navesti u koje ćete vrijeme odgovarati na e-poštu i raditi na projektima. Ako netko ne razumije kroz što prolazite, nije vaša obaveza da im kažete, ali možete pružiti onoliko konteksta koliko vam odgovara - savjetovala je životna trenerica Grace Brouder.

2. Shvatite zašto upadate u zamku govoreći "da"

Ponekad osjećamo potrebu ugoditi ljudima kako bismo izbjegli svađu. Promislite pristajete li na određene situacije jer to iskreno želite ili zbog krivnje, straha i želje da izbjegnete sukob? Ako je izbjegavanje negativnih osjećaja vaš razlog pristanka, vrijeme je da utvrdite zašto. Ako nastavite ugađati drugima, sigurno ćete se morati u nekom trenutku suočiti sa tim istim osjećajima.

- Preispitajte vlastito samopoštovanje. Zašto druge ljude stavljate ispred sebe? Dopustite si ovaj razgovor i razmislite o svemu. Ako trebate pomoć, surađujte sa stručnjakom za mentalno zdravlje kako bi otkrio korijen problema - predlaže certificirana životna trenerica Rachelle LeBlanc.

3. Ne pretjerujte u pomaganju

Sjajno je biti netko tko čini lijepe stvari za druge sve dok se zbog toga osjećate dobro. Naravno, postoje okolnosti u životu u kojima se to pravilo ne može primijeniti, kao što su roditeljske obveze, briga za bolesnog voljenog člana obitelji ili trenutačna gužva na radnom mjestu. To su situacije u kojima ne možete pretjerati u pomaganju drugima. No vožnja prijateljice do i od kuće njezina dečka zato što nema novca za gorivo, ali ne želi propustiti njihov spoj, može biti primjer nezdrave pretjerane ekstenzije. Dogovor da sami radite prekovremeno kako biste završili grupni projekt dok ostatak tima ide kući, još je jedan primjer.

4. Dopustite sebi da ne marite kada to nije potrebno

Postoje okolnosti u kojima bi vam trebalo biti stalo, a postoje i druge u kojima jednostavno ne trebate sudjelovati. To su trenuci koji jednostavno ne zaslužuju vaše vrijeme i pažnju. Shvatiti razliku između to dvoje je vještina koja se može razviti tijekom vremena.

Možete početi postavljati zdrave granice ispitivanjem uloga koje određeni ljudi i zadaci imaju u vašem životu i davanjem prioriteta na način koji vam se čini zdravim. Na primjer, imat ćete manje vremena za tješenje prijatelja koji se sam našao u nepotrebnoj drami ako ste zauzeti aktivnostima usmjerenim na cilj, poput treninga za maraton ili sklapanja partnerstva u tvrtki.

- Ne morate uhvatiti svaku loptu koja vam je bačena. Ovo funkcionira za stvari koje ljudi govore o vama ili vama, a koje negativno utječu na vas. Vježbajte pogledati loptu prije nego odlučite hoćete li je uhvatiti. Jer, ponekad, možda vrijedi odustati - nedavno je objasnila Vanessa Van Edwards, kreatorica Peoples School.

