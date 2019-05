Štetni su i visoki i nizak šećer u krvi - prepoznajte simptome

I visoka i niska razina šećera u krvi mogu imati negativne posljedice na organizam, pa je važno znati prepoznati simptome koji ukazuju na problem i reagirati na vrijeme, upozoravaju stručnjaci. Po riječima dijabetologa dr. Daria Rahelića, ravnatelja Sveučilišne klinike 'Vuk Vrhovac' poželjna razina šećera u krvi, mjereno natašte, za zdrave osobe kreće se između 4,4 i 6,1 mmol/L.

Vrijednosti između 6,1 i 7,8 mmol/L ukazuju na mogućnost predijabetesa, pa će vas liječnik, ako se te vrijednosti pokažu u više mjerenja, vjerojatno poslati na dodatne pretrage. Također, vrijednosti više od 7,8 mmol/L, potvrđene u dva mjerenja, uz poremećene vrijednosti HbA1c, prosječne vrijednosti šećera u krvi tijekom prethodna tri mjeseca, mjereno u urinu, ukazuju na dijagnozu dijabetesa.

S druge strane, dugotrajna razina šećera ispod 4,4 mmol/L može također ukazivati na poremećaj metabolizma, pa treba obratiti pažnju na simptome.

Kako visoki šećer utječe na organizam

1. Remeti rad bubrega. Kod povišene razine glukoze u krvi, bubrezi rade pojačano da bi izbacili višak šećera iz organizma. Zbog toga crpe svu tekućinu iz organizma i proizvode više urina, pa je jedan od prvih znakova dijabetesa povećana potreba za mokrenjem. Obratite pažnju na to posebno ako se u zadnje vrijeme češće dižete noću zbog potrebe za mokrenjem.

Foto: Dreamstime

2. Povećana žeđ, javlja se dijelom kao posljedica povećane potrebe za mokrenjem, odnosno činjenice da bubrezi iscrpljuju više vode iz organizma, ali i kao prirodna reakcija organizma koji 'traži' više vode, da bi se razblažila koncentracija šećera u krvi.

3. Suha usta, ispucale usne, posebno u kutovima usana. I to je posljedica povećanog crpljenja tekućine iz organizma, uslijed čega se smanjuje i proizvodnja sline. Tako se povećava rizik za razvoj bakterija u ustima i razvoja bolesti desni. Mogu se javiti i bijele mrlje na jeziku i ustima, a jedan od načina da si pomognete je žvakanje žvakaće gume.

4. Problemi sa kožom. Često se javlja problem suhe kože i neurodermitisa, posebno na mjestima gdje je koža inače tanja i suha, kao što su prsa, laktovi, koljena te pete. Na petama se zbog suhe kože mogu razviti i ranice, što povećava rizik od razvoja gangrene. Zbog toga je iznimno važno njegovati stopala s hidratantnim kremama.

Foto: Dreamstime

5. Mogući su problemi s vidom. Zbog visoke razine šećera u krvi mogu se javiti poremećaji na očnoj pozadini, što može stvoriti probleme s fokusom, dovesti do slabijeg i zamućenog vida, a dugoročno i do sljepoće.

6. Česti skokovi šećera u krvi dovode i do kroničnog umora. Naime, kad je šećer visok, organizam pojačano proizvodi inzulin, što s vremenom može dovesti do slabije osjetljivosti na inzulin, zbog čega tijelo neće prerađivati šećer iz hrane i slati ga kao energiju stanicama. Tako se može pojaviti i kronični umor, pa i ozbiljna slabost i malaksalost.

Foto: Dreamstime

7. Javljaju se problemi s probavom. Visoka razina šećera u krvi može oštetiti živac vagus, odgovoran za pomicanje hrane između želuca i crijeva, zbog čega se može poremetiti i apetit. S vremenom možete početi gubiti na težini, a mogu se pojaviti i problemi s refluksom, poremećajem rada želuca, pa i zatvorom.

Kako niska razina šećera u krvi utječe na organizam

1. Javljaju se umor i malaksalost. Kod niske razine šećera u krvi organizam ne dobiva dovoljno energije i bit ćete umorni. Provjerite značenje mjere koja se naziva glikemijski indeks hrane, pa u prehranu uvrstite namirnice koje se dulje otpuštaju, čime se i šećer sporije otpušta, pa nam dulje daju energiju.

2. Niska razina šećera u krvi aktivira hormone pomažu da se podigne šećer, a oni mogu utjecati na nepravilan rad srca. Može se javiti ubrzano lupanje srca s preskakanjem, odnosno aritmija. To se često događa kod dijabetičara koji lijekovima ili inzulinom nisu dobro regulirali šećer, pa on često pada.

Foto: 123rf

3. Niska razina šećera poremetit će rad centralnog nervnog sustava. Kad se to dogodi, tijelo reagira kao što reagira u svim stresnim situacijama: povećanom proizvodnjom adrenalina. On, pak, može utjecati na to da se neki dijelovi tijela, najčešće ruke i noge, pojačano tresu.

4. Hormoni koji potiču podizanje razine šećera u krvi djeluju i na to da se pojačano znojite. Obično je riječ o osjećaju hladnog znoja, što je jedan od glavnih znakova da je došlo do hipoglikemije. To je stanje često kod osoba koje preskaču obroke, ili imaju predugo razdoblje između dva obroka, kao i kod dijabetičara koji ne procijene dobro količinu inzulina koju si trebaju dati. Obavezno pojedite nešto.

5. Osjećaj gladi čak i nakon što ste jeli može ukazivati na to da vaš organizam ne prerađuje dobro hranu, odnosno ne iskorištava svu energiju iz hrane.

Foto: Thinkstock

6. Kod niskog šećera može se javiti mučnina, a vrlo često se javlja kod naglih prelazaka od visokog na niski šećer. Takve promjene zbunjuju vaš probavni sustav i želudac, koji vas može zaboljeti.

7. Među znakovima niske razine šećera su vrtoglavica, zbunjenost i glavobolja. Glavna hrana za mozak je šećer koji dobivamo iz hrane, a kad mozak ne dobiva dovoljno energije, reagirat će zbunjeno. Kod jače hipoglikemije osoba se može ponašati kao da je pod utjecajem alkohola, pa čak i ostati bez svijesti.

