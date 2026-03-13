Mladi krumpir, šparoge, špinat, jagode i limun postaju glavne zvijezde proljetnih jelovnika. Upravo sada idealno je vrijeme za kombinaciju laganih slanih jela i osvježavajućih deserata
Za slatko i slano: 5 proljetnih recepata koje morate isprobati
Proljeće na tanjur donosi svježinu, laganije obroke i prve sezonske namirnice koje vraćaju boje u kuhinju. Nakon teških zimskih jela, mnogi traže recepte koji su jednostavni, brzi i puni okusa. Donosimo pet recepata koji će u vaš dom unijeti miris i okus nove sezone.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
1. Proljetna pita sa šparogama i mladim lukom
Sastojci:
- 1 lisnato tijesto
- 1 vezica zelenih šparoga
- 2 mlada luka
- 3 jaja
- 150 ml vrhnja za kuhanje
- 100 g feta sira
- sol, papar
Priprema:
Šparoge kratko blanširajte (2–3 minute). Na razvaljano tijesto rasporedite nasjeckani mladi luk i šparoge. Umutite jaja, vrhnje i feta sir pa prelijte preko nadjeva. Pecite na 180 °C oko 30 minuta dok ne poprimi zlatnu boju.
2. Salata od mladog krumpira i rotkvica
Sastojci:
- 500 g mladog krumpira
- 1 vezica rotkvica
- mladi luk
- svježi peršin
- maslinovo ulje
- limunov sok
- sol, papar
Priprema:
Krumpir skuhajte u kori, ohladite i narežite. Dodajte rotkvice narezane na ploške i mladi luk. Začinite maslinovim uljem, limunom, soli i paprom. Pospite svježim peršinom.
3. Proljetni kolač s jagodama i jogurtom
Sastojci:
- 2 jaja
- 150 g šećera
- 1 vanilin šećer
- 180 g glatkog brašna
- 1 prašak za pecivo
- 200 ml čvrstog jogurta
- 80 ml ulja
- 250 g svježih jagoda
Priprema:
Umutite jaja i šećer, dodajte jogurt i ulje pa umiješajte brašno s praškom za pecivo. Smjesu ulijte u kalup i po vrhu rasporedite jagode. Pecite 35 minuta na 180 °C. Posipajte šećerom u prahu.
4. Proljetna fritaja sa špinatom i mladim sirom
Sastojci:
- 4 jaja
- šaka svježeg špinata
- 100 g mladog sira
- 1 mladi luk
- maslinovo ulje
- sol, papar
Priprema:
Na malo ulja pirjajte mladi luk i špinat dok ne uvenu. Dodajte razmućena jaja, posolite i popaprite. Kad se lagano stisne, dodajte komadiće mladog sira i dovršite pečenje.
5. Kolač od limuna i badema
Sastojci:
- 3 jaja
- 120 g šećera
- 120 g mljevenih badema
- 50 g brašna
- 1 limun (korica i sok)
- 100 g maslaca
Priprema:
Umutite jaja i šećer, dodajte otopljeni maslac, limunovu koricu i sok. Umiješajte bademe i brašno. Pecite 30 minuta na 170 °C. Poslužite uz svježe bobičasto voće.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+