Za slatko i slano: 5 proljetnih recepata koje morate isprobati

Proljeće na tanjur donosi svježinu, laganije obroke i prve sezonske namirnice koje vraćaju boje u kuhinju. Nakon teških zimskih jela, mnogi traže recepte koji su jednostavni, brzi i puni okusa. Donosimo pet recepata koji će u vaš dom unijeti miris i okus nove sezone.

1. Proljetna pita sa šparogama i mladim lukom

Sastojci:

1 lisnato tijesto

1 vezica zelenih šparoga

2 mlada luka

3 jaja

150 ml vrhnja za kuhanje

100 g feta sira

sol, papar

Priprema:

Šparoge kratko blanširajte (2–3 minute). Na razvaljano tijesto rasporedite nasjeckani mladi luk i šparoge. Umutite jaja, vrhnje i feta sir pa prelijte preko nadjeva. Pecite na 180 °C oko 30 minuta dok ne poprimi zlatnu boju.

2. Salata od mladog krumpira i rotkvica

Sastojci:

500 g mladog krumpira

1 vezica rotkvica

mladi luk

svježi peršin

maslinovo ulje

limunov sok

sol, papar

Priprema:

Krumpir skuhajte u kori, ohladite i narežite. Dodajte rotkvice narezane na ploške i mladi luk. Začinite maslinovim uljem, limunom, soli i paprom. Pospite svježim peršinom.

3. Proljetni kolač s jagodama i jogurtom

Sastojci:

2 jaja

150 g šećera

1 vanilin šećer

180 g glatkog brašna

1 prašak za pecivo

200 ml čvrstog jogurta

80 ml ulja

250 g svježih jagoda

Priprema:

Umutite jaja i šećer, dodajte jogurt i ulje pa umiješajte brašno s praškom za pecivo. Smjesu ulijte u kalup i po vrhu rasporedite jagode. Pecite 35 minuta na 180 °C. Posipajte šećerom u prahu.

4. Proljetna fritaja sa špinatom i mladim sirom

Sastojci:

4 jaja

šaka svježeg špinata

100 g mladog sira

1 mladi luk

maslinovo ulje

sol, papar

Priprema:

Na malo ulja pirjajte mladi luk i špinat dok ne uvenu. Dodajte razmućena jaja, posolite i popaprite. Kad se lagano stisne, dodajte komadiće mladog sira i dovršite pečenje.

5. Kolač od limuna i badema

Sastojci:

3 jaja

120 g šećera

120 g mljevenih badema

50 g brašna

1 limun (korica i sok)

100 g maslaca

Priprema:

Umutite jaja i šećer, dodajte otopljeni maslac, limunovu koricu i sok. Umiješajte bademe i brašno. Pecite 30 minuta na 170 °C. Poslužite uz svježe bobičasto voće.