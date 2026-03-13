Obavijesti

S PREFINIM SASTOJCIMA

Za slatko i slano: 5 proljetnih recepata koje morate isprobati

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: 123RF/Canva

Mladi krumpir, šparoge, špinat, jagode i limun postaju glavne zvijezde proljetnih jelovnika. Upravo sada idealno je vrijeme za kombinaciju laganih slanih jela i osvježavajućih deserata

Proljeće na tanjur donosi svježinu, laganije obroke i prve sezonske namirnice koje vraćaju boje u kuhinju. Nakon teških zimskih jela, mnogi traže recepte koji su jednostavni, brzi i puni okusa. Donosimo pet recepata koji će u vaš dom unijeti miris i okus nove sezone.

1. Proljetna pita sa šparogama i mladim lukom

Sastojci:

  • 1 lisnato tijesto
  • 1 vezica zelenih šparoga
  • 2 mlada luka
  • 3 jaja
  • 150 ml vrhnja za kuhanje
  • 100 g feta sira
  • sol, papar
Priprema:

Šparoge kratko blanširajte (2–3 minute). Na razvaljano tijesto rasporedite nasjeckani mladi luk i šparoge. Umutite jaja, vrhnje i feta sir pa prelijte preko nadjeva. Pecite na 180 °C oko 30 minuta dok ne poprimi zlatnu boju.

Foto: ilustracija/Canva

2. Salata od mladog krumpira i rotkvica

Sastojci:

  • 500 g mladog krumpira
  • 1 vezica rotkvica
  • mladi luk
  • svježi peršin
  • maslinovo ulje
  • limunov sok
  • sol, papar

Priprema:

Krumpir skuhajte u kori, ohladite i narežite. Dodajte rotkvice narezane na ploške i mladi luk. Začinite maslinovim uljem, limunom, soli i paprom. Pospite svježim peršinom.

3. Proljetni kolač s jagodama i jogurtom

Sastojci:

  • 2 jaja
  • 150 g šećera
  • 1 vanilin šećer
  • 180 g glatkog brašna
  • 1 prašak za pecivo
  • 200 ml čvrstog jogurta
  • 80 ml ulja
  • 250 g svježih jagoda

Priprema:

Umutite jaja i šećer, dodajte jogurt i ulje pa umiješajte brašno s praškom za pecivo. Smjesu ulijte u kalup i po vrhu rasporedite jagode. Pecite 35 minuta na 180 °C. Posipajte šećerom u prahu.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

4. Proljetna fritaja sa špinatom i mladim sirom

Sastojci:

  • 4 jaja
  • šaka svježeg špinata
  • 100 g mladog sira
  • 1 mladi luk
  • maslinovo ulje
  • sol, papar
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Priprema:

Na malo ulja pirjajte mladi luk i špinat dok ne uvenu. Dodajte razmućena jaja, posolite i popaprite. Kad se lagano stisne, dodajte komadiće mladog sira i dovršite pečenje.

5. Kolač od limuna i badema

Sastojci:

  • 3 jaja
  • 120 g šećera
  • 120 g mljevenih badema
  • 50 g brašna
  • 1 limun (korica i sok)
  • 100 g maslaca
Foto: Canva

Priprema:

Umutite jaja i šećer, dodajte otopljeni maslac, limunovu koricu i sok. Umiješajte bademe i brašno. Pecite 30 minuta na 170 °C. Poslužite uz svježe bobičasto voće.

