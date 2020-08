Što je zapravo ljubav? Deset je osjećaja koja nam ona stvara...

Bilo da se radi o prvoj ljubavnoj vezi ili samo prvoj nakon duljeg vremena samoće, posve je normalno zapitati se 'je li ovo ljubav' kad otpočnemo romansu, a odgovor na to kristalizira se kroz vrijeme i osjećaje

<p>Iako je moguće, pa čak i nevjerojatno lako, iskusiti "ljubav na prvi pogled", prava ljubav izgleda i osjeća se malo drugačije od toplih osjećaja koje obično povezujemo sa zaljubljivanjem. Evo o čemu se zapravo radi.</p><h2>Što je prava ljubav?</h2><p>Važno je pojasniti da svi doživljavaju i izražavaju ljubav na svoj jedinstveni način. Međutim, imajući to na umu, klinički psiholog Bobbi Wegner, kaže: 'Ono što mi znamo je da postoji razlika između požude, privlačnosti i vezanosti, koji se kombiniraju s onim što ja definiram kao ljubav'. </p><p>Faza vezanosti ključna je za dugoročnu ljubav, dodaje Wegner. Privrženost znači osjećati duboko povezanost s nekim više od fizičke požude i privlačnosti. Terapeutkinja za brak i obitelj Linda Carroll objašnjava ideju svesrdne ljubavi kao posljednju od pet faza veze. Par mora proći duboku međuljudsku povezanost, ali i sumnje, razočaranje i, na kraju, odluku o tome hoće li to izdržati, a sve prije nego što dožive istinsku, svesrdnu ljubav.</p><h2>Kakav je osjećaj ljubav:</h2><h2>1. Više od požude</h2><p>Važno je prepoznati razliku između požude i ljubavi. Iako je požuda jedna etapa na putu prema ljubavi, trebat će vam više od fizičke privlačnosti da biste trajali. Požuda je snažna seksualna privlačnost koja odnos pokušava zadržati na idealnoj razini dok ljubav uključuje i 'teške' razgovore te istraživanje bolnih emocija.</p><h2>2. Nema opterećivanja rizikom</h2><p>Ako ništa drugo, rizik je ono što nove ljubavi čini uzbudljivima. Ljubav nas čini otvorenijima spram druge osobe, ponajprije kako bi nas ona stvarno vidjela i razumjela kakvi smo. Ljubav je ogroman rizik, jer unatoč mogućnosti slomljenog srca, u odnos ulazimo s osmijehom.</p><h2>3. Osjećamo se smireno i zadovoljno kraj partnera</h2><p>Konačno, kako faza medenog mjeseca prolazi i vi i vaš partner stvarno osjećate da se poznajete te ste jedno uz drugo mirni i zadovoljni. Djelomično je to posljedica hormona koji se oslobađaju tijekom faze vezivanja koji olakšavaju vezanje, oksitocina i vazopresina.</p><h2>4. Osjećaj 'to je to'</h2><p>Ljubav nema uvijek "dobre razloge", odakle dolazi ideja o bezuvjetnoj ljubavi. Kao što psihijatrica Ellen Vora opisuje za <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/what-does-love-feel-like">mbg,</a> gotovo se osjećamo kao da 'postoji božanska sila koja nam govori da smo na pravom putu. Nije uvijek uvijek lako ili čak nužno i pozitivno, ali se uvijek osjećamo kao da smo tamo gdje trebamo biti.'</p><h2>5. Osjećaj potpunosti</h2><p>Ne treba nam drugi da nas nadopunjuje, već se ljubav događa između dvoje čitavih ljudi, zbog čega Carroll to naziva 'ljubavlju cijelog srca ili istinskom ljubavlju'. To naprosto znači da se osjećate odlično kao tim.</p><h2>6. Uzimate dobro s lošim</h2><p>Prije nego postanu sposobni voljeti cijeli srcem, partneri moraju proći kroz svojevrsno teže razdoblje (kraj faze medenog mjeseca kada se počnu pojavljivati ​​pogreške) i na kraju, donijeti odluku hoće li ostati zajedno.</p><h2>7. Aktivno biranje</h2><p>Nakon prihvaćanja partnerovih mana i nedostataka, aktivno odlučujemo da je ljubav prema njima važnija. Dugoročna ljubav je izbor, naglašavaju psihijatri.</p><h2>8. Vjerovanje da će trajati</h2><p>Unatoč riziku i bilo kojim drugim poteškoćama, duboko ste svjesni da ovu osobu želite u svom životu i vjerujte da će dugo potrajati. A izgradnja ovog povjerenja nije lak podvig, već proces koji zahtijeva vrijeme.</p><h2>9. Savladali ste prepreke i izazove</h2><p>Carroll objašnjava da razvijanje prave ljubavi treba proći kroz teška vremena i saznanje o stvarima u kojima niste kompatibilni. No što više svoju vezu ispitujete, postajete jači kao par. Za ulaganje u daljnju budućnost vam ne manjka truda.</p><h2>10. Mogli biste živjeti i bez njih, ali to ne želite</h2><p>Vraćajući se ideji da budete cjeloviti pojedinac sa i bez partnera, postoji dio vas koji zna da biste bili u redu bez vaše velike ljubavi. Ali, znate da to nije ono što želite jer jednostavno, iskreno volite imati ovu osobu u svom životu.</p>