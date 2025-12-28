Što se dogodi kada prestanete uzimati lijekove za mršavljenje: 'Želja za hranom se brzo vraća'

StartFragment Tanya Hall više je puta pokušala prestati uzimati lijekove za mršavljenje. Ali svaki put kad prestane s injekcijama, glad za hranom se vraća, i to vrlo snažno.

- Osjećam se kao da netko uključi prekidač i odmah umirem od gladi – pojasnila je u priči koja otvara ključna pitanja vezana uz nove generacije lijekova za mršavljenje, piše msn.com.

Naime, injekcije novih lijekova za mršavljenje, ili GLP-1 receptora, za mnoge su učinile više nego što su dijetama ikada uspjeli postići. Isključile su onaj 'šum' u pozadini, zbog kojeg su stalno osjećali potrebu za jelom, čak i kad su siti. Mnogima koji su mislili da nikada neće smršavjeti, lijekovi su pomogli da preoblikuju tijelo, omogućili novi pogled na svijet i u mnogim slučajevima potpuno drugačiji život. No lijekove ne možete uzimati zauvijek. Ili možete? E, to je jedan od problema na koji nitko ne zna točno odgovoriti, a iskustva pokazuju da je odgovor iznimno važan.

To su novi lijekovi, koji oponašaju GLP-1 receptore, prirodni hormon koji regulira glad. Tek počinjemo otkrivati potencijalne nuspojave njihove dugoročne upotrebe. Procjenjuje se da oko 1,5 milijun ljudi u Velikoj Britaniji koristi te lijekove privatno, uz plaćanje, što znači da dugoročno uzimanje lijeka nije nimalo jeftin pothvat. Dakle, važno je pitanje što se događa kad pokušate prestati s lijekovima.

Dvije žene, s dvije vrlo različite priče, ali istim ciljem - smršavjeti i zadržati željenu težinu - ispričale su svoja iskustva kad su napokon došle do točke da donesu odluku o prestanku uzimanja lijekova.

- Kao da mi se nešto pomaknulo u glavi i reklo: Pojedi sve, samo naprijed, zaslužila si jer tako dugo nisi ništa jela, priča Tanya, prodajna predstavnica velike fitness kompanije, koja je koristila lijek Wegovy. Imala je značajan višak kilograma i uvijek se osjećala kao prevarantica, odnosno činilo joj se da njeno mišljenje na poslu nitko ne uzima u obzir zbog njene težine. Često se pitala bi li ju ljudi shvaćali ozbiljnije da je vitkija. Kaže kako su se njene sumnje na kraju pokazale točnima: Nakon što je počela koristiti lijek za mršavljenje, ljudi su joj prilazili i čestitali na gubitku kilograma. Osjećala je da se prema njoj postupa s više poštovanja.

Međutim, tijekom prvih nekoliko mjeseci liječenja, imala je problema sa spavanjem, stalno se osjećala bolesno, imala je glavobolje, čak je počela gubiti kosu, što možda nije izravno posljedica lijeka, ali je potencijalna nuspojava brzog gubitka težine.

- Kosa mi je opadala u pramenovima - prisjeća se.

Što se tiče težine, postizala je rezultate kojima se nadala. Isprva je izgubila oko 14 kilograma. Sada, nakon više od 18 mjeseci otkad je počela uzimati lijek, ono što je započelo kao svojevrsni eksperiment pretvorilo se u potpunu promjenu života. Izgubila je 38 kg i već se nekoliko puta pokušavala skinuti s lijeka Wegovy. Ali svaki put, u roku od samo nekoliko dana, ponovno bi počela jesti tolike količine hrane da bi bila "potpuno užasnuta".

Treba li nastaviti uzimati lijekove i živjeti sa svim nuspojavama koje dolaze s njima ili se ipak suočiti s nepoznatim? Proizvođač Wegovyja, Novo Nordisk, kaže da odluke o liječenju treba donositi zajedno s liječnikom te da "nuspojave treba uzeti u obzir kao dio liječenja".

- Prestanak uzimanja lijeka za mršavljenje može izgledati kao "skok s litice" - primjećuje liječnik opće prakse dr. Hussain Al-Zubaidi. Dodaje da često vidi pacijente koji prestanu uzimati lijek kad su na najvišoj dozi, jer su dosegli cilj. Po njegovim riječima, to može biti kao da vas pogodi "lavina ili tsunami".

- Želja za hranom vraća se brzo, gotovo sljedeći dan i dosadašnji dokazi upućuju na to da će, u razdoblju između jedne i tri godine nakon prestanka uzimanja lijeka, ljudi vratiti "značajni udio izgubljene težine". Negdje oko 60 do 80 posto izgubljene težine će se vratiti - tvrdi on.

Međutim, Ellen Ogley vrlo je odlučna da to ne dopusti. Odlučila je početi uzimati lijekove za mršavljenje jer je dosegla "ključnu prekretnicu" u svom životu: Bila je toliko teška da je morala potpisati izjavu o odricanju odgovornosti u slučaju da ne preživi važnu operaciju. Terapija Mounjarom bio je njezin "posljednji pokušaj da sve napravi kako treba".

- Moje prejedanje imalo je emocionalne uzroke - kaže.

Naime, prejedala bi se kad bi bila sretna, ili kad bi bila tužna, bilo je nevažno koja je emocija u pitanju. Kad je počela koristiti lijek, sve se to isključilo, kaže. Promijenio se njen odnos prema hrani. Počela je čitati o zdravoj prehrani i raditi na modelu prehrane koji je njenom tijelu pomagao da se optimalno hrani. Pila je lijekove 16 tjedana prije nego što je počela postupno smanjivati ​​dozu, smanjujući je dalje tijekom šest tjedana. Izgubila je 22 kg, a kako ih je gubila, shvatila je da može više vježbati. Kad se osjećala loše, umjesto da "ode do hladnjaka I nakrca se hranom”, išla bi trčati. Ipak, kad je prestala uzimati Mounjaro, počela je primjećivati da joj se težina povećava, što joj je, kaže, poremetilo stanje u glavi.

- Zato je prava podrška ključna - kaže dr. Al-Zubaidi.

Britansko tijelo za nadzor lijekova, NICE, preporučilo je da se pacijentima osigura bar godina dana kontinuiranog savjetovanja i prilagođenih akcijskih planova nakon prestanka liječenja, što bi pomoglo da naprave praktične promjene u svom životu kako bi mogli održati smanjenu težinu i, što je najvažnije, ostanu zdravi. No, takva podrška nije uvijek zajamčena kod pacijenata koji samo plaćaju lijekove, poput Tanye i Ellen.

Posljednjih nekoliko mjeseci Tanyina težina je ostala ista i osjeća da lijekovi imaju određeni utjecaj na to. Zato ih neće prestati uzimati, kaže. Konačno je dostigla težinu s kojom se osjeća ugodno i svaki put kad pokuša prestati, strah od brzog vraćanja težine postaje prevelik i ona pronalazi razlog da se vrati lijekovima.

- Prvih 38 godina svog života imala sam prekomjernu težinu, sad sam 38 kg lakša. Stoga, postoji dio mene koji osjeća kao da postoji ovisnost koja to održava. Lijek me tjera da osjećam da imam kontrolu, no možda je i obrnuto, možda je lijek taj koji mene kontrolira – kaže.

Ellen je, međutim, nastavila gubiti kilograme čak i nakon što je prestala uzimati lijekove za mršavljenje.

- Sve se svodi na to da imamo strategiju izlaska iz terapije, objašnjava dr. Al-Zubaidi. Pitanje je: kakva su iskustva tih ljudi nakon što prestanu uzimati injekcije, dodaje. Zabrinut je da bez dodatne podrške, nezdrav odnos društva prema hrani vodi tome da se malo toga može promijeniti.

- Okruženje u kojem ljudi žive mora biti ono koje promiče zdravlje, a ne debljanje. Jer, pretilost nije samo nedostatak GLP-1, kaže on.

U nekim aspektima, ljudi kao da se igraju ruletom kad prestanu uzimati lijekove za mršavljenje. Naime, čimbenici poput načina života, podrške, načina razmišljanja i vremena igraju ulogu u tome kako će izgledati njihova budućnost. I dok Tanya nastavlja uzimati lijekove, svjesna da oni mogu imati I negativne posljedice, Ellen smatra da je to poglavlje sada iza nje. Do sada je izgubila više od 51 kg.

- Želim da ljudi znaju da život nakon Mounjara može biti održiv, kaže ona. Elli Lilly, tvrtka koja proizvodi Mounjaro, kaže da je „sigurnost pacijenata njihov glavni prioritet“ i da se „aktivno uključuju“ u praćenje, evaluaciju i izvještavanje o informacijama o lijeku koje imaju regulatori i liječnici koji ga prepisuju pacijentima i prate njihov napredak.

