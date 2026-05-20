Što spajati s grčkim jogurtom, a što izbjegavati za najviše zdravstvenih benefita

Grčki jogurt već je dugo poznat kao nutritivno bogata namirnica, no stručnjaci upozoravaju da njegove zdravstvene prednosti uvelike ovise o tome što mu dodajemo. The Korea Times navodi da određeni dodaci mogu dodatno pojačati pozitivne učinke grčkog jogurta, dok drugi mogu potajno umanjiti njegove dobrobiti.

Nutricionisti preporučuju kombiniranje grčkog jogurta s namirnicama bogatim hranjivim tvarima koje se dobro uklapaju u njegov nutritivni profil. Orašasti plodovi, primjerice, sadrže zdrave nezasićene masti i dodatne proteine, što doprinosi duljem osjećaju sitosti te podržava zdravlje srca. Ipak, zbog visoke kalorijske vrijednosti preporučuje se umjerena konzumacija – mala šaka dnevno.

Bobičasto voće još je jedan pametan izbor. Bogato antioksidansima i prehrambenim vlaknima, doprinosi zdravlju probavnog sustava i osigurava važne nutrijente bez značajnog povećanja unosa šećera. Njegov nizak glikemijski učinak čini ga dobrim izborom za održavanje stabilne razine šećera u krvi.

Mala količina meda može pružiti brzi energetski poticaj kada se kombinira s grčkim jogurtom, no stručnjaci savjetuju ograničavanje na oko jednu čajnu žličicu kako bi se izbjegao prekomjeran unos šećera.

S druge strane, neki popularni dodaci jogurtu mogu učiniti više štete nego koristi, osobito kod osoba koje paze na tjelesnu težinu.

Visoko procesuirani dodaci poput džema i čokoladnog sirupa mogu grčki jogurt vrlo brzo pretvoriti iz zdrave užine u desert bogat šećerom, znatno povećavajući ukupni kalorijski unos.

Čak i određeno voće treba konzumirati umjereno. Iako je voće općenito zdravo, slađe vrste poput banana sadrže veće količine prirodnih šećera. Kada se dodaju u većim količinama grčkom jogurtu, mogu povećati unos kalorija i potencijalno pridonijeti povećanju tjelesne mase.

Prema portalu Health.com, redovita konzumacija grčkog jogurta u sklopu uravnotežene prehrane može donijeti niz zdravstvenih prednosti, uključujući bolje zdravlje crijeva, jače kosti, uspješnije upravljanje tjelesnom težinom, poboljšano zdravlje srca, stabilniju razinu šećera u krvi te povećanje mišićne mase.