ZDRAVO A UKUSNO

Nutricionistica otkriva idealan snack za unos proteina i što mirniji organizam

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Dreamstime/ilustracija

Želitš unjeti proteine u prehranu, ali ne znaš što je najboljie jesti za što bolji unos. Smrznuti zalogaji od jogurta s limunom i borovnicama donose proteine i cool efekt. Idealan griz kad želiš nešto slatko, a pametno

Domaći smrznuti zalogaji od jogurta s limunom i borovnicama proglašeni su kao top izbor kada želiš puno proteina i snack koji se uklapa u antiupalni stil prehrane. Kombiniraš kremasti jogurt i sočne borovnice, dodaš svježu notu limuna i dobiješ mali, hladni griz koji fino zasiti.

Jednostavni su, slatki taman koliko treba i ne traže kompliciranu pripremu. Ovo je onaj tip zalogaja koji stoji u zamrzivaču i čeka trenutak slabosti, ali bez grižnje savjesti.

Istine i mitovi o proteinima: Vaš vodič za ljetnu formu

Kako ih složiti i kada posegnuti

Priča je vrlo jednostavna. Pomiješaj jogurt s malo naribane limunove korice ili par kapi soka, ubaci borovnice, žlicom rasporedi u male kalupe i zamrzni dok se ne stvrdnu. To je to.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Uvijek su spremni kad trebaš nešto brzo i svježe. Gricni ih popodne kad energija padne, prije ili poslije lagane aktivnosti ili kao mali desert nakon ručka. Porcije su praktične pa je lako stati na vrijeme. Ako voliš blaži okus, uzmi običan jogurt. Ako voliš izraženiju svježinu, dodaj još malo limuna. Sve je pod tvojom kontrolom.

Jaja nisu ultimativni izvor proteina - Evo koje namirnice nude još više i zdravije su

Drži zalogaje u kutiji u zamrzivaču pa izvadi nekoliko minuta prije jela da malo omekšaju. Ako paziš na šećer, biraj jogurt bez dodanih zaslađivača i igraj se prirodnom slatkoćom borovnica.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Voliš više kiselkasto ili slađe, prilagodi količinu limuna svom ukusu. Ovi zalogaji su praktični za pripremu unaprijed i spašavaju trenutke kad te uhvati želja za slatkim.

30 zdravih visokoproteinskih grickalica koje možete ponijeti

Daju dobar balans kremastog i voćnog te spajaju proteine s voćem u formi koja se uklapa u navike s fokusom na smirivanje upala. Ukratko, pametan mali ritual koji možeš početi već danas.
 

