Što sve nudi Advent u Zagrebu: Donosimo kompletan program

Sve je tu - Ledeni park, Fuliranje, božićna bajka u parku Zrinjevac, najveće božićno drvce i božićni vijenac na Trgu bana Jelačića, spektakl svjetla i glazbe, okusa i mirisa Adventa u Donjem i na Gornjem gradu, milijuni lampica i kuglica po trgovima i šetnicama.

Pokretanje videa... 00:59 Zagreb: Izgradnja Ledenog parka na Trgu kralja Tomislava | Video: 24sata/pixsell

Lokacije i događanja

Advent na Zrinjevcu

Zimska bajka pod stoljetnim platanama u srcu grada. Advent na Zrinjevcu već se godinama smatra najljepšim uređenim trgom u Zagrebu. Suveniri, rukotvorine, tradicionalne delicije i dobre vibracije. Ovdje je sve sjajno i svjetlucavo - ljudi, svjetla i glazba. Jedno od središta Adventa koje karakteriziraju šalica kuhanog vina i muzika.

Fuliranje na Strossmayerovu trgu

Najomiljenija adventska manifestacija Fuliranja vraća se na Strossmayerov trg s motom "Priroda i društvo". Otkrijte povijest Zagreba na zabavan način, a uz više od 17 kućica s najraznovrsnijom gastro-ponudom.

Ledeni park na trgu kralja Tomislava

Foto: Adventzagreb.hr

Najveće klizalište u Hrvatskoj na Trgu kralja Tomislava. Ledeni park s predivnom scenografijom i prostorom za rekreaciju i užitke svih uzrasta. Uz delicije iz adventskih kućica, nezaobilazan après skate.

Europski trg s tisuću lampica

Najveće šetalište u srcu Adventa. Svaki kutak Trga s tisuću lampica pretvara se u pravu božićnu čaroliju kroz glazbu, delicije domaće kuhinje, kazališne predstave i humanitarne akcije.

Baš naš Advent na Trgu bana Jelačića

Najživlji trg u Zagrebu i središnje mjesto Adventa. Trg bana Jelačića nudi bogat program, koncertne nastupe popularnih DJ-a i božićnu ponudu uz poznate okuse i mirise te radionice izrade Orašara i božićnih vijenaca.

Bijeli Božić na Trgu

Foto: Adventzagreb.hr

Jedan od najljepših trgova pretvara se u pravu zimsku bajku i savršenu razglednicu najboljeg europskog adventa: tu su božićni vijenac oko Manduševca, uz ukrašeni Photo point, ali i najveće božićno drvce.

Fooling Around kod Esplanade

Ove zime Fooling Around ponovno oživljava blagdanski duh s elegantnom i magičnom atmosferom za savršeni i najopušteniji afterwork party. Na terasi Oleander očekuju vas posebni gastro specijaliteti, glazbeni nastupi i bogat zabavni program uz Orien Express gdje će devet vagona nuditi posebnu gastro ponudu s potpisom renomiranih chefova.

Advent Caffe de Matoš na Strossu

Najromantičnija adventska lokacija, koja se vraća na Strossmayerovo šetalište. Uz šarmantne lampice, retro božićnu scenografiju i ugodnu glazbu, ovo je idealno mjesto za opuštanje i dobru zabavu, a posebno za djecu jer ih tamo čeka bogat program za doček Nove godine u podne.

Jinglingz na Kvatriću

Na Kvatriću će biti postavljene kućice na kojima će se fino jesti, ali i uživati u glazbi i kreativnim radionicama.

Adventske instalacije

Layers of Christmas

Masarykova ulica pretvara se kroz blagdansku instalaciju različitih boja i prozračnih tkanina u svjetleću šumu. Uz toplu rasvjetu donosi jedinstvenu atmosferu i gradski šarm.

Prvi snijeg Saše Šekoranje

U prostoru bivše štedionice u prolazu Oktogon smještena je svjetlosno zvučna instalacija - osam metara visok bor sazdan od riječi i pjesme Prvi snijeg. Izložba je dar gradu i posveta Gabi Novak.

Orašar & HNK

Čarolija umjetnosti i svjetla na Trgu Republike Hrvatske. Zgrada Hrvatskog narodnog kazališta obasjana je tisućama lampica. Posjetitelji mogu uživati u snimkama Orašara.

Foto: Samir Ceric Kovacevic

Veliki, veliki Božić na Trgu kralja Petra Svačića

Trg kralja Petra Svačića pretvara se u bajkovito mjesto obasjano svjetlima i ukrašeno blagdanskim bojama. Kućice s delicijama, pićima i božićnim suvenirima idealne su za obiteljski izlazak.

Čudesni Božić na Cvjetnom trgu

U samom srcu Zagreba, Cvjetni trg ove zime raskošno blista. Uz miris cimeta, kuhanog vina i svjetlucavih ukrasa, ovo je jedno od nezaobilaznih adventskih odredišta metropole. Poseban Photo point pruža posjetiteljima savršeno mjesto za zabilježiti posebne trenutke na kraju 2025. godine.

Geometrija tišine

Instalacija Geometrija tišine u lapidariju Arheološkog muzeja Nenada Sovilja predstavlja skulpturu koja priziva snježnu pahuljicu i bljesak dragog kamena. Skulptura danju i noću mijenja karakter. U Etnografskom muzeju posjetite izložbu (2 + 2) x 5 istog autora koja obilježava 20 godina njegovog rada.

Zvona zvone u tunelu Grič

Foto: Adventzagreb.hr

Postavljena je središnja adventska instalacija u kojoj set od osam brončanih zvona simbolizira proslavu i poziv na zajedništvo. Kroz automatizirane mehanizme širi se melodija pjesme Zvončići, zvončići, a tunel postaje glazbeni kontrapunkt vizualnim atrakcijama grada.

ZagreBal na Gornjem gradu

Svjetlosni spektakl kreće kroz Zakmardijev prolaz i stube do atrija Galerije Klovićevi dvori gdje veličanstveni luster stvara atmosferu pravog balskog salona. Staza oplemenjena umjetničkim instalacijama bit će postavljena od 13. do 30. prosinca.

Mjesečev vrt na Strossmayerovom šetalištu

Mjesečev vrt stiže na najljepšu promenadu u Zagrebu na zapadnom dijelu šetališta. Prošećite ispod tisuću zvijezda repatica i zvjezdanih krošnji, sjednite na Mjesec s pogledom na grad i zaželite posebnu želju.

Zimski nokturno u parku Grič

Ovo je najromantičniji kutak Adventa inspiriran noći i zvijezdama. Prošećite ispod zvjezdanog svoda i poslušajte zvuk Chopinovih nokturna.

Adventski Open House

Udruga Open House Zagreb otvara vrata inače nedostupnih, najatraktivnijih arhitektonskih djela u centru Zagreba. Posjetitelji mogu uživo doživjeti stambene, poslovne zgrade i kulturne institucije uz stručno vodstvo na hrvatskom i engleskom jeziku.

Adventski koncerti

Adventski koncert Zagrebačkih solista

Jedan od najrenomiranijih hrvatskih komornih ansambla donosi virtuozne valcere, polke i najpopularnije božićne pjesme. Zagrebački solisti održavaju četiri svečana koncerta u Muzeju grada Zagreba. Sluša ih se uz rezervaciju.

Adventski koncerti Zagrebačkog komornog orkestra

Uživajte u četiri koncerata Zagrebačkog komornog or­kestra i njegovih talentiranih solista. Potrebne su rezervacije za koncer­te u crkvi Sv. Blaža i Češkoj besedi.

Večeri s Brahmsom

Foto: Adventzagreb.hr

Na rijetkom Streicherovu klaviru iz 1868. godine nekad u vlasništvu obitelji Vranyczany, oživljavaju Brahmsovi klasici. Potrebne su rezervacije za 4 koncerta u Mađarskom kulturnom centru.

Advent s komornim zborom Ivan Filipović

Komorni zbor održava tri koncerta u crkvi Sv. Franje Ksaverskoga, Katedralnom hramu u Preobraženskoj i crkvi Sv. Franje Asiškog na Kaptolu.

Glazba u crkvi Sv. Marka

Oratorijski zbor crkve Sv. Marka uz pratnju orgulja održava koncerte 14 i 24. prosinca. Ulaz je slobodan.

S božićnih balkona

Na nekima od najljepših balkona kod Kamenitih vrata, u HNK i Tkalčićevoj ulici limeno puhački sastav Ad gloriam brass izvodi božićne pjesme, ali i filmske teme i klasiku.

Zagrebačke adventske razglednice

Kvartet profesionalnih vokalnih umjetnika Vox nastupa na frekventnim točkama Zagreba. Adventski pop up koncerti očekuju vas u Masarykovoj, Oktogonu i atriju ZKM-a.

Advent pod lanternom

Na Gornjem gradu održava se Advent pod lanternom. Pridružite se nažigaču dok pali plinske svjetiljke i pjevačima svake srijede, četvrtka i petka do Badnjaka kod Kule Lotrščak.

Foto: Marin Tomas

Adventska simfonija grada

Božićne melodije u izvedbi glazbeno-umjetničkog ateljea Kralj na više lokacija u centru grada. Sedam koncerata od 19 sati kod Kamenitih vrata, u Radićevoj ulici, na Krvavom mostu i Platou stara Vlaška.

Koncerti iznenađenja u tramvaju

Glazbena kontrola zagrebačkog orkestra ZET-a dvije subote u prosincu kreće s okretišta Remiza. Uz koncerte iznenađenja tu je i Čvenk kod Uspinjače.

Flash mob u tramvaju

Tijekom prosinca zapjevajte na nekom od 10 slučajnih koncerata u tramvajima. Priključite se pjevačima i postanite dio flash mob-koncerta za pamćenje.

Jednodnevni eventi

Srednjoškolski Advent na Kennedyjevom

Učenici volonteri 11. prosinca na šest adventskih štandova prodajom ručno rađenih božićnih ukrasa prikupljaju sredstva za Udrugu roditelja djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom - Put u život (PUŽ). Program uključuje i glazbene nastupe te tombolu.

Advent Run

Pridružite se 14. prosinca tisućama sudionika na božićnoj kostimiranoj utrci za cijelu obitelj. Zagreb Advent Run je humanitarna utrka a ove godine trči se za kampanju ranog otkrivanja kardiovaskularnih bolesti.

Q'art - Connect in love

Urbani performans povezanosti, topline i humanosti. Tako Q'art opisuje jedinstven festival koji se od 21. prosinca održava na Ilici, od Frankopanske do Britanca.

Prijenos baleta Orašar ispred HNK

Ispred HNK 23. prosinca uživajte u prijenosu najizvođenijeg klasičnog baleta. Za novu verziju Orašara u HNK-u ulaznice su odavno rasprodane.

Zborovi na Badnjak

Foto: Adventzagreb.hr

Osam zagrebačkih zborova na Badnjak 24. prosinca održava koncert na Trgu bana Jelačića. Uvod u Božić uz najljepše adventske evergreene i višeglasje zborova.

Zagrebački solisti u Oktogonu

Advent Zagrebačkih solista svake nedjelje u podne u Oktogonu. Na četiri koncerta izvode omiljene hrvatske božićne pjesme te brojne svjetske hitove.

Adventske radionice

Božićna priča u Etnografskom muzeju

Stvorite uspomene, možete izraditi dar, božićne vjenčiće uz tiktokera pripremiti blagdanski kolač ili samo uživati u koncertu. Advent u Muzeju traje tijekom cijelog prosinca.

Foto: Marin Tomas

Advent u Muzeju grada Zagreba

Advent u MGZ-u donosi novo izdanje izložbe Jaslice od papira, koncerte Zagrebačkih solista, radionice izrade božićnih ukrasa te vođene ture Zbigecani blagdani. Tu je i božićni pub-kviz koji vode Morana Zibar i Krešo Međeral.

Čarolija adventa u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju

Hrvatski prirodoslovni muzej tijekom Adventa spaja edukaciju, zabavu i umjetnost. Predavanja o tajnama svemira, kazališne predstave, filmske projekcije i interaktivne DNK-radionice za male detektive.

Advent u Obrtničkom prolazu

Obrtnička komora Zagreb za Advent nudi poseban program pun glazbe i kreativnosti u Velikoj dvorani i Pasažu Matice hrvatskih obrtnika u Ilici. Ne propustite dolazak Sv. Nikole.

Advent u Muzeju čokolade

Izložba čokoladni blagdani istražuje kako su se mijenjali božićni motivi u dizajnu čokoladnih proizvoda. Otvorena je cijelog prosinca.

Oto Reisinger

Spoj humora, kreativnosti i obiteljske topline. Petkom i subotom Kuća karikature ostaje otvorena do 23 sata uz prigodnu glazbu, ugostiteljsku ponudu i crtanje portretnih karikatura za posjetitelje.

Advent u Muzeju nedovršene umjetnosti

Muzej nedovršene umjetnosti svakog petka navečer ima program Umjetnost pod svijećama. Istražite različite tehnike - od linoreza i tkanja do suvremenog mixed media izraza - i stvorite vlastita umjetnička djela.

Advent u Muzeju zaboravljenih priča

Muzej zaboravljenih priča donosi priče i običaje iz hrvatske božićne tradicije. Subotom djecu dočekuje zimska vila, a četvrtkom su pričaonice Večer uz lanternu.

Foto: Adventzagreb.hr

Advent u Muzeju smijeha

HOHOHOuse za Advent nudi niz interaktivnih sadržaja i foto-točaka. Nasmijani Advent traje cijelog prosinca.

Advent za djecu

Teatrino klincolino

Dječje kazalište lutaka donosi predstave za djecu kod Platoa Gradec i Katarinina trga. Više od 30 izvedbi popularnih i manje poznatih dječjih priča održavat će se sve do siječnja.

Vožnja kočijom Djeda Božićnjaka

Provozajte se kočijom Djeda Božićnjaka oko parka Zrinjevac svaku večer osim ponedjeljka od 18 do 20 sati. Kočija ne vozi samo u slučaju kiše.

Foto: Adventzagreb.hr

Old Tour Zagreb

Jedinstvena vožnja električnim Fordom T adventskim lokacijama na Kaptolu i Gornjem gradu. Ubacite se na Advent Ride svaku večer od 18 sati, osim na Božić.

Žive božićne jaslice

Već 24. godinu za redom zajednica Cenacolo organizira žive božićne jaslice u samom centru grada. Cijeli koncept osmišljavaju sami, od scenografije, kostima i plesova do predstave kreirajući tako autentičan događaj protkan s puno ljubavi i podrške njihovih obitelji i zajednice. Predstave se izvode u 16, 17 i 19 sati.