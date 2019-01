Stres potiče prehlade i karijes: Otjerajte ga šetnjom i saunom

Ako se jedno jutro probudite osuti prištićima, uzrok mogu biti alergija ili vodene kozice, no u većini slučajeva radi se o - stresu (od engl. stress - napetost, tlak, lat. stringare - napeti).

Kad smo mu pretjerano izloženi, imunološki sustav slabi pa tijelo počinje otpuštati kemijski spoj histamin radi obrane od bolesti.

Koža može postati jako osjetljiva ili suha, tako da vas čak može iziritirati sapun koji ste godinama koristili, ili pak losion, ili deterdžent za rublje. Jedan od sigurnih znakova da vam je stres narušio zdravlje su prehlade kojih se nikako ne možete riješiti, i to zato što vam je imunološki sustav oslabljen. Istraživači sa Sveučilišta Carnegie Mellon u Pittsburghu zarazili su volontere virusom prehlade te se pokazalo da ispitanici koji su rekli kako se u zadnje vrijeme bore sa stresom imaju dvaput veći rizik od toga da će oboljeti od neke sezonske bolesti.

Još jedan znak da vas stres čini bolesnima je stalno variranje težine. Stres izaziva otpuštanje kortizola, hormona koji narušava sposobnost tijela da potroši šećer u krvi, te mijenja način na koji tijelo metabolizira masnoće, proteine i ugljikohidrate, što može dovesti do debljanja, pa onda i do gubitka težine, kaže dr. Shanna Levine, profesorica na Medicinskom fakultetu Mount Sinai u New Yorku.

Grickanje noktiju i čupkanje kožice oko njih klasična je navika izazvana stresom.

- Ove nervozne navike način su na koji kanaliziramo stres odvraćajući si pozornost s takozvanim oralnim zadovoljstvom - kaže Debbie Mandel, autorica knjige “Addicted to Stress”, te dodaje da razmislite o tome da u ladicu radnog stola stavite lopticu za stres - nešto što možete stiskati ili gnječiti kad vam dođe “žuta minuta”. Također možete nokte prelakirati s lakom gorkog okusa kako biste se odvratili od grickanja.

Struganje zubima može biti posljedica stresa, no ta navika poznata i kao bruksizam može oštetiti vaše zube i učiniti ih podložnima na karijese, kažu iz klinike Mayo. U kroničnim slučajevima može dovesti čak i do gubitka zuba, što se dogodilo i glumici Demi Moore. Ako primijetite da stružete zubima tijekom dana, pokušajte stres preusmjeriti na olovku i papir. Zapišite svoje probleme kako biste ih vidjeli “crno na bijelo”, a zatim i osmislite rješenje.

SIMPTOMI STRESA

>>> Neodlučni i zaboravljivi

Ako ste pod stresom, možete biti i vrlo neodlučni zbog manjka koncentracije, dok se pred vašim očima gomila hrpa zadataka koja stvara još stresa. Možete i zaboravljati. Istraživanja su pokazala da kronični stres smanjuje veličinu hipokampusa, koji je odgovoran za neke dijelove pamćenja, kaže dr. Lombardo.

>>> Upala mišića

Foto: Andrey Popov

Bol u vratu mogla bi biti pokazatelj da imate previše obaveza. Stres definitivno utječe na naš mišićno-koštani sustav, što rezultira čvrstim, kontraktirajućim mišićima i/ili grčevima, kaže dr. Elizabeth Lombardo.

>>> Glavobolje su češće

Stres je jedan od najčešćih uzroka glavobolja koje se javljaju češće nego inače. Dodatno ih mogu pojačati i drugi simptomi, kao što su napetost mišića i pritisak na čelu. Preporučuje se odlazak liječniku ako glavobolje traju dulje od 15 dana za tri mjeseca ili ako uzimate lijekove više od dva puta tjedno.

>>> Smanjenje libida

Foto: Dreamstime

Promjena seksualne želje još je jedan simptom stresa. Nije velika stvar ako tu i tamo odbijete seks, ali ako ga izbjegavate češće nego inače, razmislite o razgovoru sa savjetnikom, poručuju iz klinike Mayo.

>>> Stalno vam je mučno

Moguće da se toliko uznemirite zbog nečega da vam fizički bude loše. Stres može iziritirati želudac, a mučnina može biti nuspojava brige, kažu stručnjaci. To je obično samo privremeno, ali kad se to dogodi, pojedite đumbir da smanjite mučninu.

