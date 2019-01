11 moćnih detoks juha: Kupus čisti probavu, čili topi masnoće

Detoks juhama ili 'souping' odličan je izbor za vraćanje tijela u ravnotežu nakon blagdana.

Topla okrepa u hladnim zimskim mjesecima može pomoći riješiti se nakupljenih toksina u tijelu te je dobar način da u tijelo unesemo zdrave namirnice, osobito povrće.

- Osim hranjivih sastojaka koje sadrže, juhama ćete se i zagrijati te unijeti dodatnu tekućinu koja se tijekom zime zna zanemariti. Topla tekućina poboljšat će očuvanje energije organizma i potaknuti cirkulaciju. Djeluje i protiv stvaranja vjetrova pa nećete imati osjećaj težine u trbuhu niti biti naduti - kaže nutricionistica Sandra Marić Bulat.

Juhe mogu biti potpun obrok. Obogatite ih različitim povrćem i žitaricama te začinima kojima ćete potaknuti rad metabolizma, a da biste ih učinili što zdravijima, koristite maslinovo ulje umjesto suncokretova.

- Za zdravlje želuca i probavnog sustava posegnite za korjenastim povrćem, poput mrkve, repe, rotkve te krumpira i batata. Juhe vam mogu pomoći i u skidanju viška kilograma ako ste malo pretjerali s hranom tijekom blagdana - tvrdi Marić Bulat.

Postoje i dijete koje su bazirane na juhama, poglavito ona u kojoj se tjedan do deset dana jede juha od kupusa, sama ili uz unos još nekog povrća i voća. Ona utječe na bolji rad crijeva, a provodi se u cilju detoksikacije i mršavljenja. Ne biste je trebali primjenjivati dulje od deset dana, a želite li i dalje gubiti kilograme, nakon tog vremena jedite juhu jednom tjedno kako biste i dalje osjećali njezine benefite.

- Tanjur niskokalorične juhe prije ručka ili večere zasitit će vas pa ćete zbog toga jesti manje. Kako biste unijeli još manje kalorija, odaberite bistre juhe, osobito one povrtne - pojašnjava nutricionistica.

Volite li guste juhe, povrće izmiksajte štapnim mikserom kako biste dobili kremastiju teksturu, a izbjegavajte juhe na bazi vrhnja, s dodatkom sira i mlijeka te one s puno tjestenine. Za usporedbu, šalica juhe od brokule i cheddara sadrži 220 kalorija, a šalica povrtne juhe s pestom oko 90 kalorija. Također, jedete li uz juhu kruh, odbacite ga i radije uz nju poslužite salatu. Kombinacija tekućine i krutih komada hrane zasitit će vas dulje nego da jedete iste namirnice odvojeno te se zato juha smatra otkrićem za skidanje kilograma.

Povrće bi trebalo biti glavni sastojak svim tim juhama jer ćete njime unijeti vlakna koja su izrazito dobra za probavu, a tijelu će podariti osjećaj sitosti. Juha je odličan izbor i za one koji nemaju puno vremena za kuhanje jer je brzo gotova te koristi uvijek dostupne i jeftine sastojke, a može je se konzumirati za večeru, ručak, ali i doručak. Juhama ćete unijeti potrebne nutrijente, antioksidanse i elektrolite. Sadrže natrij, kalij, magnezij, vitamin C, K i vitamine B skupine te spoj kolin, koji pomaže jetri da sagori više masnoće.

11 DETOKS JUHA

Juha od kupusa

SASTOJCI: 1 zelena paprika, 1 šalica sjeckanih rajčica, 6 stapki celera, 1-2 kocke temeljca, 1 glavica kupusa, 1,5 l soka od povrća s niskim udjelom natrija, 4 šalice vode, 1 žličica maslinova ulja, 1/2 žličice ljutog umaka, 1 glavica luka

PRIPREMA: Isperite povrće pa ga narežite na komade veličine zalogaja. Zagrijte maslinovo ulje na tavi. Prepecite luk pa mu dodajte celer i papriku te pržite još 4-5 minuta. Ulijte vodu, sok od povrća, kocke temeljca, sjeckane rajčice i ljuti umak te kuhajte dok ne zavrije, a zatim smanjite vatru i ostavite da se krčka oko 15 minuta. U međuvremenu uklonite srž kupusa te ga izrežite. Dodajte ga u juhu i kuhajte još 10 minuta. Kupus se dodaje tek pri kraju kuhanja kako bi se sačuvala njegova nutritivna vrijednost. Ovoj juhi ne smije se dodavati sol. Kao zamjenu za kupus isprobajte i tikvice, špinat ili kelj, no nikako ne mrkvu ili kukuruz jer sadrže previše šećera.

Juha s gljivama i ječmom

Foto: 123RF

SASTOJCI: 2 žlice maslinova ulja, 1 glavica luka, 3 mrkve, 3 šalice gljiva, 4 šalice povrtnog temeljca, 1 šalica ječma, sol, papar

PRIPREMA: Zagrijte maslinovo ulje u loncu na srednje visokoj temperaturi. Dodajte nasjeckani luk i mrkvu te pržite dok ne omekšaju. Zatim dodajte mrkve i pržite dok i one ne omekšaju. Ulijte temeljac i ubacite kuhani ječam neka sve skupa krčka 10 minuta. Miješajte da se sve poveže te začinite solju i paprom.

Juha od crvene paprike

SASTOJCI: 1 veća glavica luka, 2 češnja češnjaka, 700 ml povrtnog temeljca, 3 crvene paprike, 2 žlice bosiljka, 2 žlice timijana, 1 žličica morske soli, 1/2 žličice papra

PRIPREMA: Prepržite nasjeckani luk i češnjak dok ne omekšaju. Ulijte povrtni temeljac i prepržene paprike. Pustite da zavrije pa smanjite temperaturu i ostavite da još malo krčka. Začinite solju i paprom. Izblendajte juhu dok ne poprimi glatku teksturu i poslužite toplo.

Juha od rajčice koja se ne kuha

Foto: Dreamstime

SASTOJCI: 2 veće rajčice, crvena paprika, 1/2 manje glavice luka, češanj češnjaka, 5 listova bosiljka, žlica origana, 1/2 žličice lanenih sjemenki, 1/2 žličice soli, 2 žlice maslinova ulja

PRIPREMA: Rajčicama uklonite sjemenke. Nasjeckajte rajčice, papriku, češnjak i listove bosiljka pa sve sastojke ubacite u blender i blendajte sve dok ne dobijete glatku teksturu. Po želji zagrijte.

Bogata juha sa začinima

SASTOJCI: žlica maslinova ulja, glavica luka, veća mrkva, šalica gljiva, tikvica, 3 češnja češnjaka, povrtna kocka, 6 šalica vode, 2 šalice sjeckane rajčice, 1/2 šalice kvinoje, 2 šalice crnog graha, 2 šalice slanutka, žličica curryja, žličica cimeta, žličica muškatnog oraščića, 2 šalice mladog špinata, 1/2 žličice soli, svježe mljeveni papar

PRIPREMA: Zagrijte ulje. Dodajte luk pa pržite dok ne postane staklast. Ubacite mrkvu, gljive, tikvicu i češnjak pa pržite od 5 do 7 minuta. U zdjelu stavite povrtnu kocku i prelijte je kipućom vodom. Miješajte dok se kocka ne otopi pa dodajte u lonac s povrćem. Promiješajte pa dodajte i ostalo povrće (osim špinata) i začine. Kad zavrije, smanjite vatru i ostavite da krčka još 15 do 20 minuta. Ubacite špinat, dobro promiješajte i poklopite. Ostavite na slaboj vatri od 15 do 30 minuta.

Prava pileća juha s karameliziranim lukom i soja sosom

Foto: Dreamstime

SASTOJCI: kg pilećih prsa bez kostiju, 2 žlice maslinova ulja, 3 glavice luka, žlica jabučnog octa, žličica soli, 3 češnja češnjaka, 2 žličice timijana, 5 šalica pilećeg temeljca, 2 žličice umaka od soje, 1/2 žličice ljutog umaka

PRIPREMA: Izrežite pileća prsa na tanke trakice. Zagrijte žlicu ulja pa dodajte luk, ocat i malo soli. Kuhajte uz povremeno miješanje dok luk ne omekša, oko 10 minuta. Pojačajte vatru, dodajte još jednu žlicu ulja i komadiće piletine pa pržite dok se luk ne karamelizira, oko 10 minuta. Dodajte češnjak i timijan, temeljac, umak od soje, ljuti umak i još malo soli. Poklopite i neka krčka još desetak minuta.

Veganska juha

SASTOJCI: 2 žlice maslinova ulja, glavica luka, 2 žličice limunova soka, korijen đumbira, šalica graška, šalica graha, L povrtnog temeljca, žličica soli, 1/4 žličice kajenske paprike, 10 listova bosiljka, 1/4 šalice badema

PRIPREMA: Na ulju popržite luk. Dodajte limunov sok i đumbir pa pržite još minutu. Ubacite grah, grašak, temeljac, sol i kajensku papriku te zakuhajte. Smanjite vatru i poklopite pa ostavite da se kuha pola sata. Umiješajte nasjeckani bosiljak pa izblendajte i ponovno zakuhajte. Poslužite posipano s nasjeckanim i poprženim bademima.

Keto juha za gubitak kilograma

Foto: Dreamstime

SASTOJCI: 4 šnite slanine, žlica maslinova ulja, manja glavica luka, češanj češnjaka, 1/4 šalice sušenih rajčica, šalica šampinjona, 8 šalica pilećeg temeljca, 3 šalice vode, 2 šalice korijena celera, 200 g pilećih prsa, šalica mahuna, 4 šalice blitve, 2 žlice crvenog vinskog octa, 1/4 šalice svježeg bosiljka, sol, papar

PRIPREMA: Na ulju prepržite slaninu oko dvije minute pa ubacite luk, češnjak, sušene rajčice i gljive. Kuhajte 5 minuta pa ulijte pileći temeljac i vodu te dodajte celer i piletinu. Ostavite neka krčka 15 minuta pa ubacite mahune i blitvu. Ostavite da kuha 10 minuta pa dodajte ocat, sol i papar te umiješajte bosiljak prije posluživanja.

Juha od mrkve s piletinom

Foto: Dreamstime

SASTOJCI: žlica maslinova ulja, kg mrkve, glavica luka, 2 žličice ružmarina, 2 žličice soli, 1/2 žličice ljutog umaka, 350 g pilećih prsa, vlasac

PRIPREMA: Zagrijte ulje pa na njega stavite mrkvu i luk. Pržite dok luk ne omekša. Zalijte temeljcem te ubacite ljuti umak, sol i ružmarin. Kad juha zavrije, smanjite vatru i ostavite da se krčka oko 25 minuta, dok mrkva potpuno ne omekša. Izblendajte pa ponovno zakuhajte. Pospite vlascem.

Juha s puretinom i rižom

SASTOJCI: 200 g kuhane puretine, stabljika celera, 4 šalice pilećeg temeljca, 2 šalice zamrznutog povrća, šalica kuhane smeđe riže, sol, papar

PRIPREMA: U loncu zagrijte ulje na srednje visokoj temperaturi. Dodajte celer, luk i odmrznuto povrće. Pržite nekoliko minuta. Ulijte temeljac i rižu te dobro promiješajte. Dodajte puretinu, začinite solju i paprom te ostavite da se kuha.

Dijetna povrtna juha

Foto: Dreamstime

SASTOJCI: 450 g mrkve, 3 glavice luka, 4 stabljike celera, 2 veća češnja češnjaka, 2 šalice sjeckane rajčice, 1/2 manje glavice kupusa, 300 g mahuna, 2 šalice pilećeg temeljca, 6 šalica vode, žličica soli, 1/4 žličice papra, 3 tikvice, 200 g mladog špinata

PRIPREMA: Zagrijte ulje. Ubacite mrkvu, luk, celer i češnjak pa kuhajte dok ne omekšaju, oko 8 minuta. Povremeno promiješajte. Dodajte sjeckanu rajčicu, kupus, mahune, temeljac, vodu, sol i papar. Kad zavrije smanjite vatru, poklopite i ostavite da krčka 10 minuta uz povremeno miješanje. Nakon toga pojačajte vatru i umiješajte tikvice i špinat. Kad juha zavrije, ponovno smanjite vatru i ostavite da krčka 10 minuta ili dok povrće ne omekša.