Stroga ekološka ograničenja su put prema spašavanju planeta

Rasprave o ekološkoj tematici trebale bi češće biti prisutne u društvu jer bi se tako podignula ekološka svijest građana i njihova briga za okoliš.

Autor John D. Dunne u knjizi “Ecology, Ethics, and Interdependence: The Dalai Lama in Conversation with Leading Thinkers on Climate Change” daje uvid u ekologiju s filozofskog stajališta, odnosno s rasprave na kojoj su znanstvenici i Dalaj lama govorili o problemu ekološke katastrofe.

Foto: Promo

Jedan od njih je Daniel Goleman, psiholog, koji sa svojeg stajališta tvrdi da je problem zagađenosti okoliša vrlo kompleksan, a prvo što bi trebalo učiniti da se spasi planet je spasiti se od našeg najgoreg neprijatelja - od sebe. Jer mi uništavamo okoliš i Zemlju. Nadalje, ekološka znanstvenica, Diana Liverman objašnjava kako Zemljin sustav počiva na međusobnoj povezanosti zemlje, oceana, atmosfere i živih bića.

- Spojevi i kemikalije u prirodi kruže kroz zemlju; kroz stijene i atmosferu, a najvažniji su ciklusi ugljika, vode i dušika - objasnila je i dodala da su svi ti ciklusi dio nas, a njihova složenost otežava nam da razumijemo što se točno događa u tom povezanom sustavu i otkrijemo rješenje za spas planeta.

No iako složenost ovog problema otežava put do njegova rješenja, Liverman je svejedno otkrila kako očuvati planet i koliko zagađenja Zemlja može izdržati. Put do spašavanja planeta je postavljanje ekoloških ograničenja, tj. otpuštanja štetnih tvari u atmosferu i potrošnju korisnih resursa. Tako bi prva granica bila izbjegavanje opasnih klimatskih promjena ograničenjem emisije ugljičnog dioksida u atmosferu. Treba smanjiti i oštećivanje ozonskog omotača kako bi se izbjegao rizik od raka, ali i ispuštanje plinova poput dušika i fosfora. Nadalje, potrošnju vode treba smanjiti na 4000 kubičnih litara godišnje.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: