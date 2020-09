ŠtrudlaFest traje cijeli tjedan: Kušajte najbolje štrudle, a donosimo vam i odličan recept

<p>Ciljano smo došli ovdje na izlet dok je prilika, ne znam koliko će se još moći ići na izlete s obzirom na pandemiju korona virusa. Koristimo lijepo vrijeme za biti na zraku, a svakako i da probamo neke nove okuse štrudli, kazala nam je obitelj iz Zagreba koji su u subotu posjetili ŠtrudlaFest u Jaškovu. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Naime u selu štrudli, Jaškovu kod Karlovca započela je 5. ŠtrudlaFest, gastro manifestacija koja je nastala kao logičan slijed nakon što je ondje 2015. godina izrađena najduža štrudla na svijetu koja je s dužinom od 1479,38 m ušla u Guinnessov rekord. </p><p>Zbog pandemije korona virusa manifestacija se ove godine održava prema drugačijem konceptu i održava se od 4. do 13. rujna. </p><p>Centralni dio programa bogatog raznim radionicama i dalje se održava u Jaškovu, dok su ove godine u manifestaciju uključeni i brojni restorani diljem Karlovačke županije koji će tijekom deset dana svoju gastro ponudu obogatiti i bogatim izborom štrudli raznog okusa po promotivnim cijenama, kao i javne ustanove poput muzeja koji posjetiteljima uz kupljenu ulaznicu poklanjaju štrudlu. </p><p>Nakon otvorenja u petak u ozaljskom Etno parku gdje je otvorena izložba "Kulinarstvo i etnografija" program je u subotu nastavljen u Jaškovu gdje su posjetitelji uz bogat izbor štrudli mogli kušati i kupiti proizvode lokalnih OPG-ova, te sudjelovati u brojnim radionicama. </p><p>Uz poznatu Guinness štrudlu od grožđa i jabuka posjetitelji su mogli kušati štrudle od čokolade, gljiva, sira i buče, janjetine, breskvica, višnja i maka, sira, višnja, bezglutenska.</p><p>I ove godine je na manifestaciji sudjelovao <strong>Nikola Faller</strong> koji je održao slamarsku radionicu i od slame izradio divovski bicikl, dok je teta Vesna - ambasadorica štrudle iz Jaškova održala gastro radionicu 'Štrudla s ozaljskog dvora'. </p><p>Uz likovnu radionicu, oni željni avanture mogli su se uključiti u istraživačku bike rutu 'štrudla by bike' koju je održao <strong>Dražen Breitenfeld</strong>. Brojne radionice održavaju se i kroz ostalih osam dana na raznim lokacijama, a svaki dan je u ponudi Karlovačka piknik košara s raznom ponudom štrudli i ostalih domaćih proizvoda.</p><h2>Recept za sočnu štrudlu od jabuka dala nam je teta Marica, ambasadorica štrudle iz Jaškova</h2><p><strong>Sastojci: </strong></p><p>3 dcl tople vode, 1 dcl ulja, žličica soli, 1 kg mekog brašna. </p><p>Sastojci se zamijese u lopticu tijesta, koja se stavi na da odstoji u hladnjaku 15 do 20 minuta, ukoliko odstoji i duže tijesto će biti podatnije. Nakon toga se tijesto izvalja na 1 centimetar ili tanje debljine, poulji se se 1 dcl ulja, a nakon minute kako se ulje upije tijesto se razvlači bacanjem, a potom i razvlačenjem prstima. Na pripremljeno tijesto se mogu staviti razne vrste nadjeva, a ukoliko se stavlja nadjev od jabuke, ona se najprije nariba, potom se ocijedi sok, ali ne potpuno, tijesto se pospe krušnim mrvicama potom se rasporede jabuke, koje se potom pospe šećerom i pospe se malo cimeta. Tijesto se zarola, stavi u posudu i na pečenje na 180 C stupnjeva, 15 do 20 minuta. Po završetku se štrudla pospe mljevenim šećerom.</p>