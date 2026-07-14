Studenti medicine održali više od 500 edukacija o HPV-u: Zablude i dalje postoje

Upravo zato studenti medicine okupljeni u udruzi CroMSIC, koja povezuje studente medicine sa svih medicinskih fakulteta u Hrvatskoj, već godinama provode projekt „Budi mRAK“, jednu od najvećih studentskih javnozdravstvenih inicijativa u zemlji.

POGLEDAJ VIDEO: dr. Tatjana Petričević Vidović o HPV-u

Pokretanje videa... 01:22 dr. Tatjana Petričević Vidović o HPV-u | Video: Matija Habljak/Pixsell

- Cilj projekta je educirati mlade o spolnom zdravlju i prevenciji bolesti povezanih s HPV-om. Projekt je od početka nastao unutar CroMSIC-a i provode ga studenti medicine iz Zagreba, Rijeke, Splita i Osijeka, a odnedavno i studenti Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Od samog početka ideja je bila educirati mlade o spolnom zdravlju, s posebnim naglaskom na HPV – kaže Petra Kasović, koordinatorica projekta u sklopu CroMSIC-a.

Projekt se provodi kroz radionice među učenicima osmih razreda osnovnih škola i srednjoškolcima. Studenti medicine dolaze među učenike kako bi im na pristupačan način približili teme o kojima se često premalo govori.

U projekt su uključili i roditelje

Kako je projekt rastao, postalo je jasno da je potrebno uključiti i roditelje. Tako je 2020. godine pokrenuta kampanja „Budi mRAK roditelj“, koju provode CroMSIC, Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Grad Zagreb.

Cilj kampanje je roditeljima pružiti provjerene informacije o HPV-u, mogućnostima prevencije i važnosti cijepljenja. U sklopu kampanje izrađen je i digitalni newsletter koji je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a roditeljima na jednom mjestu donosi najvažnije informacije o virusu, rizicima koje nosi te načinima zaštite.

– Roditelji u cijeloj priči imaju ključnu ulogu jer upravo oni donose odluke o zdravlju svoje djece. Zato smo projekt proširili i na njih. Nije dovoljno educirati samo učenike, nego i roditelje koji odlučuju o tome hoće li se njihovo dijete cijepiti protiv HPV-a. Pritom nikoga ne nagovaramo na cijepljenje. Naša je uloga osigurati i djeci i roditeljima ključne informacije na temelju kojih sami mogu donijeti odluku – ističe Kasović.

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HPV ne pogađa samo djevojčice i žene

HPV je jedan od najčešćih virusa koji se prenose spolnim putem. Postoji više od 180 tipova virusa, a pojedini visokorizični tipovi povezani su s nastankom raka vrata maternice, rodnice, stidnice, anusa, penisa i usne šupljine.

– Jako je važno znati, i u svim razgovorima to nastojimo naglasiti, da je riječ o virusu koji ne pogađa samo djevojčice, već i dječake. Zbog toga struka naglašava da je cijepljenje važno za oba spola – kaže Kasović.

Dodaje kako su posljednjih godina prikupljeni brojni znanstveni dokazi o učinkovitosti cjepiva. Među ostalima, velika švedska studija pratila je više od 1,6 milijuna žena tijekom 15 godina, a pokazalo se da se kod djevojaka cijepljenih prije 17. godine života rizik od razvoja raka vrata maternice smanjuje za čak 88 posto.

– Ukratko, što se ranije djeca cijepe, zaštita je bolja i dugotrajnija. Idealno je cijepiti se prije prvog spolnog odnosa, no cjepivo ima smisla primiti i kasnije jer i tada štiti od devet najčešćih tipova HPV-a – naglašava Kasović.

Mladi edukatori lakše dopiru do učenika

CroMSIC najveći dio projekta i dalje provodi u školama, gdje studenti medicine, u pratnji liječnika, školskog pedagoga ili psihologa, dolaze izravno u razrede i razgovaraju s učenicima o spolnom zdravlju, načinima zaštite i mogućnostima cijepljenja.

Jedna od prednosti takvog pristupa, kaže Kasović, jest to što su mladi edukatori generacijski bliski učenicima pa im se oni lakše otvaraju i postavljaju pitanja.

– Često ostanu razgovarati i nakon radionice ili nam postavljaju pitanja koja možda ne bi postavili profesorima ili roditeljima. Rekla bih da današnje generacije o HPV-u ipak znaju više nego generacije prije njih. Nije tako davno da sam i sama završila srednju školu i čini mi se da su današnji učenici informiraniji nego što smo mi bili. Često me iznenadi koliko znaju o HPV-u i koliko su svjesni da je riječ o vrlo čestoj infekciji – ističe Kasović.

Ipak, među učenicima se još uvijek može čuti zabluda da je HPV problem isključivo žena.

– Važno je da mladi od nas čuju da to jednostavno nije točno. HPV može uzrokovati ozbiljne bolesti i kod muškaraca, a oba spola mogu prenositi virus. Zato uvijek naglašavamo da je podjednako važno da se već u osnovnoškolskoj dobi cijepe i djevojčice i dječaci – kaže Kasović.

Više od 7000 učenika sudjelovalo u radionicama

Samo tijekom školske godine koja je upravo na izmaku studenti medicine održali su više od 500 radionica diljem Hrvatske. Radionice su dosad provedene u više od 80 škola, obuhvatile su više od 400 razreda i više od 7000 učenika.

Evaluacije projekta pokazale su da se prosječan broj točnih odgovora na pitanja kojima se provjerava znanje učenika o HPV-u nakon sudjelovanja u radionicama značajno povećava.

Posljednjih godina dio aktivnosti preselio se i na internet. Edukacije se provode uživo, online i putem društvenih mreža.

– Primijetili smo da nam se nakon radionica u školama učenici često javljaju s pitanjima i na Instagramu. Nekima je možda lakše postaviti pitanje anonimno ili porukom nego pred cijelim razredom, a povratne informacije koje dobivamo putem internetskih kanala pokazuju da im ovakav pristup itekako odgovara – ističe Kasović.

Roditelje najviše zanimaju sigurnost i nuspojave cjepiva

Kada je riječ o roditeljima, najviše ih zanimaju sigurnost i moguće nuspojave cjepiva protiv HPV-a.

– Većina roditelja ima pitanja o nuspojavama cijepljenja, što je potpuno razumljivo. Zato ih uvijek upućujemo da razgovaraju sa školskim liječnicima, liječnicima obiteljske medicine ili drugim stručnjacima – kaže Kasović.

Foto: Canva

Dodaje kako cjepivo protiv HPV-a ima vrlo visok sigurnosni profil i godinama se koristi diljem svijeta.

Iako je cijepljenje najučinkovitiji način prevencije bolesti povezanih s HPV-om, ono ne može zamijeniti redovite zdravstvene preglede. Redoviti ginekološki pregledi i PAPA test ključni su za rano otkrivanje promjena povezanih s HPV-om.

– Edukacija je iznimno važna jer mladima omogućuje da na vrijeme dobiju provjerene informacije i donesu odgovorne odluke o vlastitom zdravlju. Kada se povežu znanje, prevencija i redoviti pregledi, možemo značajno smanjiti posljedice bolesti povezanih s HPV-om – zaključuje Kasović.

Upravo zato glavna poruka koju studenti medicine prenose mladima kroz radionice jest da kombinacija cijepljenja, preventivnih pregleda i edukacije predstavlja najbolju zaštitu od HPV infekcije i bolesti koje ona može uzrokovati.



