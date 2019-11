Studija dokazala: Noćne more imaju na nas pozitivan utjecaj

Znanstvenici iz Švicarske i SAD - a podvrgnuli su ispitanike eksperimentu u kojem su im preko noći na glave spojili elektrode za praćenje moždane aktivnosti, a nekoliko su puta budili da im odgovore na pitanja poput: 'Jeste li sanjali? i "Ako jeste, jeste li se uplašili? '

Otkrili su da je dok su ispitanici imali noćne more često bila pojačana aktivnost u regijama mozga koje kontroliraju emocije.

U drugom su pokusu ljude zamolili da vode dnevnik snova koje su trebali ispuniti tjedan dana nakon eksperimenta. Na kraju su svakome od njih napravili i pretrage magnetskom rezonancom koje su im pokazale da kad doživljavaju noćne more, regije mozga zadužene za emocije ispitanicima reagiraju brže i jače.

- Posebno nas je zanimao strah, odnosno koja se područja mozga aktiviraju kad ružno sanjamo - objasnio je jedan od autora ispitivanja dr. Lampros Perogamvros sa Sveučilišta u Ženevi. On kaže da im je prvi eksperiment pomogao da prepoznaju kako noćne more 'osvjetljavaju' mozak u stvarnom vremenu.

- Analizirajući moždane aktivnosti sudionika identificirali smo da su dvije regije u mozgu povezane sa strahom tijekom sna; insula i cingularni korteks - rekao je Perogamvros, a kaže i kako je to bio prvi put da su pokazali kako se kad sanjamo i kad smo budni u slična područja mozga aktiviraju ako doživljavamo strah.

Drugi im je eksperiment, pojasnio je, pomogao bolje razumjeti psihološki ili fiziološki utjecaj noćnih mora na mozak, a zaključili su da su 'umjereno strašne' noćne more čak i korisne.

- Pokazali smo svakom sudioniku slike koje izazivaju negativne reakcije poput ratova ili nemira, kao i neutralne slike, kako bismo vidjeli koja su područja mozga aktivnija zbog straha i je li se aktivirano područje promijenilo ovisno o emocijama koje su sudionici proživjeli u snovima tjedan prije - rekla je neurologinja Virginie Sterpenich sa Sveučilištu u Ženevi za Daily Mail.

Ona kaže da, što duže netko osjeća strah u snovima, područja se slabije aktiviraju kad ispitanik gleda potresne slike. Što bi značilo da se kasnije lakše nosi sa manjim strahovima.

- To nam govori da traumatične i uznemirujuće noćne more koje uzrokuju nesanicu i stres nisu korisne, već nam koriste samo more u kojima se ne bojimo previše - rekla je neurologinja i objasnila:

- Vjerujemo da ako se u snu premaši određeni prag straha, on gubi korisnu ulogu regulator emocija - rekla je.

