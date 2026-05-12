Sudar joj 'spasio' život: Liječnici otkrili zastrašujuću dijagnozu

Sarah Bradley (39) iz Somerseta u Engleskoj deset je godina radila kao zaštitarka, redovito odlazila u teretanu, putovala i šetala psa po plaži.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:19 DETALJI ČUDA S REBRA Na pola porodili dijete da izvade tumor. Dio bebe bio je u maternici! | Video: 24sata/pixsell

No manji sudar automobilom 2018. godine ostavio joj je ozljedu vrata nalik trzajnoj ozljedi. Tijekom sljedećih pet godina bolovi u vratu su se pogoršavali, a pojavili su se i 'glavobolje te česte vrtoglavice', rekla je Bradley .

Nakon što je zbog tih simptoma u veljači 2024. upućena na magnetsku rezonancu, liječnici su joj mjesec dana kasnije otkrili veliku masu na mozgu.

Bradley je hitno upućena neurologu te je dva dana kasnije u bolnici Southmead u Bristolu obavila drugu magnetsku rezonancu sa specijalnim kontrastnim sredstvom. Tada je otkriveno da ima tumor u desnoj lateralnoj moždanoj komori promjera većeg od 3,8 centimetara, stoji u priopćenju organizacije Brain Tumour Research.

Foto: Profimedia

- U početku nisam mogla vjerovati što mi govore. Oduvijek sam bila zdrava, nikad nisam ni prespavala u bolnici - rekla je Bradley o dijagnozi.

Ranije je za Brain Tumour Research izjavila: 'Prva pomisao bila mi je: Umrijet ću.'

Bradley je dodala kako je to pomislila jer je jedino što je znala o tumorima mozga bilo da nisu izlječivi. Ipak, njezin neurolog ju je uspio smiriti.

- Bila sam u šoku jako dugo i mislim da mi zapravo nikad nije potpuno sjelo - ispričala je.

Foto: Profimedia

Budući da je tumor bio operabilan, liječnici su joj ponudili dvije opcije - operaciju ili nastavak praćenja putem magnetske rezonance.

Bradley je isprva odabrala praćenje, no kasnije se ipak odlučila na operaciju koja je zakazana za 25. studenoga 2024.

- Od dijagnoze do operacije sve mi je djelovalo nestvarno - rekla je za humanitarnu organizaciju. 'Čak ni na operacijskom stolu nisam osjećala strah, iako sam znala da postoji mogućnost da se ne probudim'.

Kirurzi su joj rekli da su uklonili veći dio tumora, nakon čega je poslan na biopsiju jer još uvijek nisu bili sigurni o kojoj se vrsti radi.

Foto: Profimedia

- Čekanje rezultata biopsije bilo je nevjerojatno teško, pogotovo kad su mi rekli da je prvo testiranje bilo neuspješno i da trebaju dodatne analize - rekla je.

Na kraju je otkriveno da Bradley ima subependimom, rijedak tumor prvog stupnja.

- Rekli su mi da je to jedna od najboljih vrsta tumora koje možete imati, a posljednje riječi mog liječničkog tima bile su: ‘Idite živjeti svoj život’ - prisjetila se.

Subependimom je rijedak, benigni tumor mozga ili leđne moždine koji obično raste sporo i često se slučajno otkrije tijekom snimanja, navodi Barrow Neurological Institute iz Arizone.

Foto: Profimedia

Simptomi mogu uključivati glavobolje, mučninu i povraćanje, probleme s vidom, kao i poteškoće s ravnotežom i koordinacijom. Moguće su i kognitivne te promjene u ponašanju, poput zbunjenosti, problema s pamćenjem, razdražljivosti i promjena raspoloženja.

- Nisam imala simptome tumora mozga - rekla je Bradley. 'Ono što sam osjećala prije dijagnoze - glavobolje i vrtoglavice - bilo je povezano s bolovima u vratu. Šupljina u kojoj se tumor nalazio mogla se širiti bez pritiska na dijelove mozga koji bi izazvali simptome poput napadaja.'

Dodala je: 'Moj neurolog to je potvrdio. Tumor je slučajno otkriven i rastao je vrlo sporo'.

Nakon operacije emocije koje je potiskivala tijekom liječenja počele su izlaziti na površinu. Sarah je razvila anksioznost i svakodnevno doživljavala panične napadaje - ponekad čak i svakog sata.

- Mislim da sam tek tada postala svjesna svega što mi se dogodilo, a s tim emocijama nisam se nosila odmah nakon dijagnoze - rekla je. 'Kako nisam imala simptome povezane s tumorom, počela sam paničariti i pitati se što još možda nije u redu sa mnom, a da nemam simptome. Nažalost, razvila sam zdravstvenu anksioznost'.

Foto: Profimedia

Bradley je rekla da je imala osjećaj kao da ne može disati te da je svakodnevno drhtala i plakala, navodi Brain Tumour Research.

Nakon operacije bojala se ostajati sama pa se na tri mjeseca vratila živjeti roditeljima i počela odlaziti na psihološko savjetovanje.

- Imam neke trajne posljedice. Izgubila sam periferni vid na lijevom oku, osjetljiva sam na svjetlo i buku te se i dalje brzo umaram. Povremeno imam panične napadaje, ali oni više ne upravljaju mojim životom. Bio je to dug i težak put, ali nevjerojatno sam zahvalna što sam živa. Podrška obitelji, prijatelja i medicinskog osoblja bila je nevjerojatna - rekla je.

Dodala je kako se na osjetljivost na svjetlo i buku prilagođava nošenjem sunčanih naočala u svijetlim prostorijama i čepića za uši u bučnim okruženjima.

- Anksioznost nije potpuno nestala, ali sada je puno bolje i mogu se nositi s njom - rekla je.

Bradley je kontrolnu magnetsku rezonancu obavila u studenome 2025., a u siječnju ove godine liječnici su joj rekli da nema nikakvih tragova tumora. U studenome je očekuje još jedno snimanje, a ako i ono bude uredno, bit će službeno otpuštena iz bolničkog praćenja.

- Ne bih rekla da sam se vratila na ono kako je bilo prije dijagnoze, ali polako idem prema tome - zaključila je za PEOPLE.