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Rodilo sve u 16

Suha smokva kao suho zlato: Cijena kilograma ide i do 10 €!

Piše Vedrana Šuvar Bekavac,
Čitanje članka: 4 min
Suha smokva kao suho zlato: Cijena kilograma ide i do 10 €!
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24sata Otrić-Seoci: Smokve s OPG-a Čotić | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Preprodavači znaju i svježe i suhe smokve prodavati po nebuloznim cijenama. Stoga smo posjetili Željka i Nedu Čotić iz Otrića koji će ih ove godine osušiti 500 kila

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Visoke temperature zraka i obilje sunčanih dana idealni su za jednu voćku koja je ove sezone obilato rodila plodom u dijelu Dalmatinske zagore, Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Poljoprivrednici u selima od Staševice, preko Kutca, Dusine, Draževitića, Umčana, Kobiljače, do Otrić Seoca i polja Pojezerja ranom zorom, još od polovice srpnja i tijekom cijeloga kolovoza ubiru svježe smokve, koje uglavnom suše i potom prodaju.

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Smokve s OPG-a Čotić VIDEO
Smokve s OPG-a Čotić | Video: 24sata/Ivana Ivanović/PIXSELL

U ovim selima nema kuće ispred koje ne stoje uredno posložene drvene lise na kojima se suše slatki plodovi prepuni antioksidansa, karotena, lutaina, tanina te vitamina A, B, C, i K. Poznate su po antioksidativnim i antikancerogenim svojstvima.

Foto: Ivana Ivanović/PIXSELL

Stručnjaci ih preporučuju konzumirati svježe jer su manje kalorične. Sušene su "kalorijska bomba" zbog mnogo šećera, od 50 do 70 posto. Bogate su vitaminima i mineralima... Tako bismo mogli u nedogled nabrajati zbog čega je dobro jesti smokve.

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- Smokva je voće u kojem svatko može pronaći barem jedan vitamin ili sastojak koristan za zdravlje. Ipak su najbolje, bilo da su svježe ili sušene, uz čašicu naše domaće orahovice ili loze. To je zdravlje, poslije toga imaš toliko energije da satima možeš raditi, a da ne osjetiš glad i umor - govori nam Željko Čotić iz Otrić Seoca dok sa suprugom Nedom uredno slaže svježe ubrane smokve na drvenu lisu.

Foto: Ivana Ivanović/PIXSELL

- Kad ih ovako lijepo posložimo, ispod ove lise zapalit ćemo sumpor u željeznoj posudi, sve pokriti da nema zraka i ostaviti tri sata. To je sumporavanje smokava, a provodimo ga da bi dobile lijepu svijetlu boju i da bismo ih zaštitili od nametnika. Kad taj proces završi, smokve ćemo ostaviti da se suše pet-šest dana na suncu. Nakon toga stavljamo ih u kartonske kutije - objašnjava postupak sušenja Željko, a Neda već u sljedećem trenutku prilazi drugoj lisi, na kojoj se smokve suše već treći dan.

Foto: Ivana Ivanović/PIXSELL

Svakoj smokvi prilazi pažljivo i svaku će po nekoliko puta u jednom danu okrenuti kako bi se bolje osušile i svojim izgledom, a nadasve okusom, bile upravo onakve kakve ih kupci žele. Već dok ih beru, paze da svaka bude s peteljkom, sve do sušenja i pakiranja. Zahtjevan je to posao i treba ga znati raditi. U ovom kraju poljoprivrednici smokve suše na tradicijski način, onako kako su to radili njihovi stari, i baš tako sušene su najbolje.

U Pojezerju prodaju svježe smokve za koje je potrebno izdvojiti tri eura po kilogramu, a na tržnicama je njihova cijena duplo veća. Neda, kao i ostali njeni susjedi, svježe daruju prijateljima, slobodno sa stabla mogu ih brati i prolaznici.

- Ima ih, pa zašto čovjek ne bi mogao pojesti šaku smokava - kroz smijeh pojašnjava Neda.

Foto: Ivana Ivanović/Pixsell

Cijena sušene smokve u ovom kraju je od 8 do 10 eura za kilogram. Poljoprivrednici nemaju straha za prodaju svojih smokava jer ih uglavnom za tu cijenu prodaju naveliko.

- Mi ćemo osušiti gotovo 500 kilograma, a nekad smo znali osušiti i do 1000 kilograma. Ima u ovom kraju ljudi koji i danas suše te količine - govori Željko dok nas nutka da probamo suhe smokve iz prepune košare.

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Nama su nekako za oko zapele svježe na velikim, bogato razgranatim stablima, koje doslovno mame da ih kušate.

- Samo uberite, vidite da ih ima - domaćinski nas nagovara Neda.

Mnogo je u ovom kraju zadnjih godina propalo stabala, ali je mnogo i novih nasada. Neki poljoprivrednici u Pojezerju čak vade vinovu lozu i sade smokvu.

Foto: Ivana Ivanović/PIXSELL

- Oko smokve ima truda od proljeća, kad krenu rezidba i gnojidba, ali mnogo manje nego oko vinove loze. Smokva i maslina su kao majka, ako i ne dođeš do nje tu godinu, one će dati plod, malo manji, ali ploda će biti. Možeš je zaboraviti, ali ona će unatoč svemu rađati. Vinova loza je drukčija, baš kao žena. Oko nje se trebaš 'zabaviti' da bi plodom rađala. Ako joj ne dođeš dvije-tri godine, prestat će biti plodna - nastavlja Željko.

Ako je sunčano i malo burovito, baš kao što je bilo tijekom vrućih kolovoških dana, potrebno je manje dana za sušenje, a kad su osušene, svaku ponovno treba kroz ruke probrati, zdravu ostaviti, a one koje nisu dobro osušene i koje izgledom ne privlače Neda će ukloniti jer kupcu treba ponuditi najbolje što ovaj kraj ima.

24sata Otrić-Seoci: Smokve s OPG-a Čotić
24sata Otrić-Seoci: Smokve s OPG-a Čotić | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Svaka je više desetaka puta ovih dana prešla preko mojih ruku. Samo najbolje idu kupcu, bilo na veliko ili na malo. Nema ih kao što su naše iz Pojezerja i ovog dijela Dalmatinske zagore - za kraj ponosno ističe Željko.

Kupovati domaće nije samo parola nego i preporuka, prvenstveno jer znate što kupujete. Pogled na prpošnu "šinjorinu smokvu" iz Pojezerja potvrda je kako je domaće ipak najbolje.

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Kraljica voća osušena može mjesecima stajati na hladnome i suhome mjestu i neće izgubiti na kvaliteti. Ako je želite sačuvati na dulje, Nedin je savjet vakuumirati ih i po potrebi trošiti. Sve savjete primili smo na znanje, od svega po malo ćemo primijeniti. Bilo da su svježe ili da su osušene, mame izgledom i okusom i malo će ih za zimu ostati. 

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