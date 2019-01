Super trikovi: Kako šminkom postići 10 godina mlađi izgled

Odgovarajuća šminka i nekoliko mudrih, završnih make up poteza u tren oka će 'obrisati' i do deset godina s lica, slažu se vizažisti. Oči su središnja točka lica, stoga imaju i najveći utjecaj na kompletan dojam.

Obojite li obrve nijansu, dvije svjetlije od prirodne, izgledat ćete nekoliko godina mlađe, a oči će biti otvorenije ako je područje oko njih nijansu svjetlije od ostatka lica. Prekrijte podočnjake korektorom na bazi žute ili boje breskve - pažljivo ga nanesite ispod očiju te u unutarnje kutove očiju.

Koži lica vratite mladenački sjaj puderom s reflektirajućim česticama koji će osvijetliti i osvježiti lice. Nanesite ga na istaknute dijelove lica - na obraze, bradu, nos i čelo, no ako imate masnu kožu, čelo preskočite jer će se taj dio tako samo prekomjerno sjajiti. Također, umjesto ružičastih ili ljubičastih odaberite brončano-ružičaste nijanse rumenila koje bolje pristaju zreloj koži.

Poslužite se i make up trikom za podizanje kapaka te u trenu povećajte oči. Nježno mat sjenilo u smeđoj nijansi nanesite od linije trepavica gotovo do obrva. Potom kistom nanesite tamniju nijansu sjenila, no neposredno iznad pregiba kapka.

Nježne nijanse ruža za lijepe i njegovane usne

Za besprijekorno seksi usne pregibe ispunite olovkom, a zatim nanesite omiljeni ruž. Nakon 45. godine ipak izbjegavajte tamne ruževe i radije birajte nježnije nijanse. Čuvajte se sjajila sa šljokicama koje doslovno 'upadaju' u pregibe, usne će djelovati neuredne, a cjelokupan dojam - neprimjeren godinama.

Trik za podizanje kapaka i brisanje pet godina s lica

Budite iznimno oprezni s tuševima i tamnim sjenilima jer biste mogli postići efekt teških kapaka. Izaberete li mat sjenilo i njime prekrijete kapak pa nanesete tanak sloj svijetlog sjenila, i to u unutarnji kut oka i tik ispod arkade, s očiju ćete 'izbrisati' pet godina.

Uvijač je zaslužan za profinjen i zavodljiv pogled

Ne zaboravite - ne stavljajte maskaru na donje trepavice jer ćete tako dodatno istaknuti podočnjake i bore oko očiju te licu 'dodati' pet godina. Što tamnijom maskarom pažljivo razvucite trepavice na gornjem kapku pa će oči djelovati veće i svježije. Za profinjeniji pogled oblikujte ih uvijačem.

