Supertrik: Skorenu sol iz cipela 'izvući' će mokre maramice...

Cipele koje se namoče snijegom, a na kojima poslije sušenja ostanu skorene bijele mrlje od soli, u život vraća postupak s vodom i maramicama.

- Namočite dosta maramica ili toaletnog papira vodom, pa malo ocijedite u ruci, da ostane grude. Možete koristiti i ubrus, ali maramice su ipak najmekše i najpogodnije. Nanesite više takvih gruda na cijelu cipelu i ostavite preko noći ili punih 24 sata da se osuše na zraku. U međuvremenu će voda iz papira izvući sol i cipele će biti kao nove - govori nam postolar Bruno Budiselić iz najpoznatije zagrebačke postolarske radnje Zlatko (kako se zove njegov otac koji mu je prije 15 godina prepustio posao).

Popularne metode tapkanja cipela s razrijeđenim alkoholnim octom i sokom od limuna radi izvlačenja soli, Bruno Budiselić ne preporučuje, jer ih ni sam nikada nije isprobao. Prije oblaganja cipela odnosno kožnih čizama papirom, treba ih i dobro pripremiti s unutarnje strane.

- Ako imate kvalitetnu obuću nije zgorega kupiti drvene kalupe za očuvanje forme. U suprotnome, napunite cipelu s novinskim ili drugim zgužvanim papirom - savjetuje Budiselić.

Suha se čizma potom namaže kremom koja odgovara boji kože same čizme, u vrlo tankom sloju, te se klasično izglanca - najlon čarapom.

- Ljudi griješe jer “taftaju” kožu cipela debelim slojem kreme, no za to nema potrebe. Dobro ju utrljajte pamučnom krpicom “do suhoga”, ostavite da se osuši deset minuta pa kako biste skinuli višak kreme, iščetkajte četkom ili “ispolirajte” najlonkom do visokog sjaja - kaže Budiselić. Ako vam se obuća ipak smočila, jedinu grešku koju ne smijete napraviti je da ju stavite na radijator ili pokraj njega. Koža cipele se tada lako isuši i nabora, te stisne, barem za pola broja.

Prije kiše i snijega kožne cipele impregniraju se kremom za cipele, a dobro je koristiti i tzv. focca graso, specijaliziranu tuljanovu mast koja napravi odličan zaštitni sloj i od koje nema propuštanja.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Antilop, odnosno brušenu kožu tretira se sprejom, ali kvalitetnim. Prije špricanja s udaljenosti od oko 30 centimetara, iščetkajte grubljom četkom kako biste uklonili prašinu i prljavštinu. To je dobra zaštita prije kiše, ali ne i na snijegu. Poslije je za to kasno - kaže poznati postolar.

Cipele nemojte mazati s Nivea kremom jer će ostati bijele mrlje na njima, a nije preporučljivo ni s neutralnom pastom za cipele jer ostavljaju tragove. Nemojte premazivati ni mlijekom.

- Naši stari su to tako radili jer nisu imali što drugo upotrebljavati. Ja preporučujem samo najkvalitetnije preparate - kaže Budiselić.

Ako spremate obuću za zimu, savjetuje da obuću uobičajeno namažete kremom i iščetkate. Možete unutra staviti kalup ili novinskog papira za formu, pa pospremite u ormar do druge sezone, nikako ne u vlažan podrum jer se koža tako samo uništava.

Trik (u tri koraka) pali na obući od glatke kože

1. Nanesite namočene maramice po cijeloj cipeli

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

2. Kad se osuši nanesite kremu u tankom sloju

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

3. Nakon što se krema ‘upila’, ispolirajte cipele četkom ili starom najlonkom

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

