LJETO JE GOTOVO

Sutra je škola - Evo kako možete pomoći svojoj djeci da se lakše vrate u rutinu bez puno muke

Sutra je škola - Evo kako možete pomoći svojoj djeci da se lakše vrate u rutinu bez puno muke
S početkom škole djeci je potrebna prilagodba, a dovoljno sna. Mnoga djeca razvila su nezdrave navike tijekom ljeta, a redovite rutine i pomažu im da se lakše snađu i razviju korisne navike za cijelu godinu

Nakon tjedana kasnih večeri, filmskih maratona i nestrukturiranih ljetnih dana, prvi tjedan škole može biti pravi šok, ne samo za učenike, već i za roditelje. Dok su neki razredi već otvoreni, drugi će to učiniti uskoro, što označava početak povratka u školu.

Lakše prilagođavanje postiže se ranom uspostavom rutina, od spavanja do jutarnjih obaveza, kako bi djeca u učionicu ulazila spremna za učenje. Dnevne rutine ne pomažu samo u akademskom uspjehu, već i pružaju osjećaj sigurnosti, smanjuju stres i olakšavaju funkcioniranje cijele obitelji.

Kvalitetan san temelj je svega. Istraživanja pokazuju da dobar noćni odmor poboljšava koncentraciju, pamćenje i uspjeh u školi. 

- Ne govorimo ‘spavajte dovoljno’ bez razloga. To zaista pomaže djeci da uče i da funkcioniraju tijekom dana, ističe pedijatrica Gabrina Dixon.

Potrebna količina sna ovisi o dobi; predškolska djeca mogu trebati do 13 sati, školarci između 9 i 12 sati, a tinejdžeri od 8 do 10 sati. Osim sna, male i predvidljive rutine, poput stalnog vremena buđenja, kraćih jutarnjih priprema i ograničavanja korištenja ekrana navečer, znatno olakšavaju prijelaz u školski ritam.

Djeca mogu imati i aktivnu ulogu u svojim rutinama. Autorica Nikkya Hargrove opisala je kako njeni desetogodišnji blizanci pregovaraju za dodatno vrijeme za čitanje prije spavanja. Kada osjete posljedice kasnog ostajanja budni, sami odlučuju ranije ići spavati. Kada djeca imaju osjećaj vlasništva nad rutinama, rado ih slijede i prenose te navike u školu.

Prvi dan škole može izazvati tremu, ali otvoreni razgovor o tome što ih brine, bilo da je riječ o novom razredu, upoznavanju učitelja ili stjecanju prijatelja, pomaže u pripremi. Posjeti školi ili sudjelovanje na danima otvorenih vrata mogu učiniti nepoznato manje zastrašujućim. Djeca koja se emocionalno pripreme ulaze u školu s više samopouzdanja, a učitelji lakše započinju godinu s opuštenijim učenicima. Roditelji se također prilagođavaju novim rasporedima.

- Duboko udahni, bit će u redu. Samo kreni s rasporedom, savjetuje Dixon.

- Na kraju, cilj nije savršenstvo prvog dana, već postupni napredak, zaključuje.

Stabilne dnevne rutine pomažu djeci da bolje uče, a obiteljima donose mir u užurbanim danima. Svaka nova školska godina pruža priliku za resetiranje, ponovno povezivanje i izgradnju navika koje će djecu pratiti ne samo kroz školsku godinu, već i izvan učionice.

