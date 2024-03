Svatko si treba priuštiti jedan dan tjedno kad ne radi baš ništa

Odmor se često doživljava kao negativna osobina jer može poticati sjedilački način života. Istina je, naime, da izležavanje može dovesti do brojnih zdravstvenih problema, uključujući pretilost. Ipak, jedan dan u tjednu za apsolutni odmor znači zdravlje. Dan odmora može pomoći u smanjenju stresa i učiniti vas sretnijima.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Možete jednostavno sjediti kod kuće, čitati knjigu, slušati omiljene pjesme ili jednostavno promatrati kako oblaci prolaze.

Kultura užurbane aktivnosti postala je toliko sveprisutna da ljudi moraju raditi raspored čak i za vikend, što rijetko ostavlja vremena za opuštanje prije početka novog tjedna.

Što je dan odmora?

Dan odmora znači slobodno vrijeme i osobno vrijeme. To je dan kad radimo malo ili ništa, kaže psihoterapeut i životni trener dr. Chandni Tugnait.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:29 Kineziolog Joško Bašić govori o povećanom broju mladih koji pretjerano vježbaju | Video: Miroslav Lelas/Sanjin Strukic/Pixsell

- To je dan kada se opuštate od obaveza i odgovornosti koje karakteriziraju svakodnevni život. Tu je mirno uživanje u ležernim aktivnostima koje smiruju dušu i osvježavaju duh. Dan odmora je i osobni bijeg, suptilni podsjetnik na potrebu usporavanja i cijenjenja trenutka, pružajući mali predah koji ponovno puni našu energiju i obnavlja našu ravnotežu, omogućujući nam da se ponovno suočimo s hektičnim svijetom s novom snagom i jasnoćom - objasnio je stručnjak.

Koji su zdravstveni benefiti dana odmora?

Istraživanje objavljeno 2022. godine u International Journal of Environmental Research and Public Health otkrilo je da konstantan rad bez odmora može dovesti do izgaranja, odnosno 'burnouta'.

Zato je važno uzimati pauze i povremeno se opustiti. Prihvaćanje povremenog dana odmora je navika s brojnim zdravstvenim prednostima, utemeljena na konceptu da su odmor i oporavak jednako važni kao i vježba.

Evo nekoliko zdravstvenih koristi uključivanja dana odmora u svoju rutinu:

1. Može poboljšati vaše raspoloženje

Dani odmora pružaju odmor od stalne stimulacije današnjeg ubrzanog okruženja, smanjujući razinu stresa i anksioznosti.

Taj mentalni odmor može smanjiti rizik od izgaranja, poboljšati raspoloženje i potaknuti optimističniji stav prema životu, što sve doprinosi općem mentalnom zdravlju.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Umor od odlučivanja može biti značajna prepreka u našem životu prepunom odluka. Korak unatrag i cijenjenje dana odmora omogućava našem umu da se očisti i resetira. To poboljšava našu sposobnost donošenja pametnih, promišljenih prosudbi kad se vratimo svojim svakodnevnim zadacima i izazovima, kaže stručnjak.

2. Može razviti zahvalnost

Dani odmora mogu povećati našu svijest i zahvalnost za osnovne stvari u životu. Ova praksa zahvalnosti povezana je s raznim zdravstvenim prednostima, uključujući poboljšano mentalno zdravlje i povećano zadovoljstvo, jer preusmjerava naš fokus s onoga što nam nedostaje na ono što imamo.

3. Može potaknuti kreativnost

Kad je um slobodan od ograničenja rutinskih poslova, može lutati i istraživati nove ideje. Takvo mentalno lutanje ključno je za kreativnost jer omogućuje podsvjesnom da generira nove pojmove i rješenja.

4. Može poboljšati kvalitetu sna

Stres i prekomjerna stimulacija mogu oštetiti kvalitetu sna, kaže dr. Tugnait. Opuštajuće aktivnosti i vrijeme za opuštanje mogu pomoći poboljšati obrasce spavanja, rezultirajući mirnijim snom i boljim općim zdravljem.

5. Može potaknuti zdrave navike

Dani odmora pružaju priliku za angažiranje u praksama samopomoći koje se mogu zanemariti tijekom zauzetijih vremena. To uključuje svjesno jedenje, meditaciju ili blage fizičke aktivnosti poput istezanja ili joge, što sve može koristiti dugoročnom zdravlju i blagostanju.

6. Može poboljšati kognitivne funkcije

Odmor i opuštanje mogu poboljšati kognitivne procese poput pamćenja, koncentracije i sposobnosti rješavanja problema. Dan odmora omogućuje mozgu da konsolidira uspomene i integrira informacije, rezultirajući boljim učenjem i kognitivnom izvedbom.

7. Može poboljšati regulaciju emocija

Vrijeme za opuštanje može vam pomoći bolje upravljanje emocijama. Omogućuje vam da razmislite, razmotrite osjećaje i pristupite događajima s mirnijom, uravnoteženijom perspektivom.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Koliko često trebate imati dan odmora?

Broj dana odmora koje biste trebali uključiti u raspored varira o individualnim životnim okolnostima, razinama stresa, osobnim odgovornostima te tjelesnim i mentalnim potrebama.

Međutim, kao opća smjernica, idealno je imati dan odmora svaki tjedan, barem vikendom. To može pružiti zdravu ravnotežu većini ljudi, kaže stručnjak. To omogućuje resetiranje, dajući tijelu i umu odmor koji trebaju, bez kompromitiranja svakodnevnih odgovornosti ili dugoročnih ciljeva.

Za one s posebno zahtjevnim rasporedima ili visokostresnim okruženjima, možda će biti potrebno češće razdoblje odmora kako bi se izbjeglo izgaranje i očuvalo opće blagostanje.

Važno je slušati svoje tijelo i um, obratiti pažnju na znakove umora, napetosti ili izgaranja, kao pokazatelje da je vrijeme za usporavanje i planiranje opuštenog dana. Cilj je razviti ritam koji potiče zdravlje, sreću i produktivnost, uz priznanje da odmor i oporavak nisu luksuz nego dio zdravog života, piše Healthshots.