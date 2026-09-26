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Dio prerano ide u mirovinu

Svjetski dan oboljelih od multiple skleroze: Žele raditi, ali teško pronalaze posao

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Svjetski dan oboljelih od multiple skleroze: Žele raditi, ali teško pronalaze posao
Foto: 123RF
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Prema navodima predsjednice MS tima Hrvatska, Mirjame Jukić, dostupnost lijekova i terapija značajno se poboljšala, no oboljeli i dalje se suočavaju s preprekama na tržištu rada

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Od multiple skleroze (MS) u Hrvatskoj boluje više od 8000 osoba, a ove godine Nacionalni dan MS-a bit će obilježen u Đurđevcu pod sloganom 'Kad podrška postane snaga' kojim se želi ukazati na problem otežanog zapošljavanje oboljelih te značaj kvalitetne i dostupne zdravstvene zaštite.

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Kada je u pitanju liječenje, položaj osoba s MS-om se znatno poboljšao jer danas imamo dostupne sve lijekove pa oboljeli odmah nakon postavljanja dijagnoze mogu dobiti terapiju koja usporava napredovanje bolesti, kaže predsjednica MS tima Hrvatska Mirjam Jukić. 

MS je progresivna bolest te pravovremena i učinkovita terapija smanjuje pojavu neurološke invalidnosti kod oboljelih. 

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Kvalitetno liječenje više nije vezano samo uz velike kliničke centre nego su terapije dostupne i u manjim sredinama i bolnicama, kaže Jukić.

Napredak je, dodaje, ostvaren i u dijagnostici. Magnetska rezonancija, ključna u postupku utvrđivanja MS-a, danas je puno dostupnija nego prije pa se bolest ranije otkriva. Povezano s tim bilježi se porast oboljelih jer se sve veći broj slučajeva otkriva već u dječjoj dobi.

Woman doctor checking diagnosis on film image
Foto: Kamil Macniak

Postoji puno prostora za poboljšanje u rehabilitaciji, pa se MS tim Hrvatska zalaže za osnivanje MS centara u kojima bi oboljeli imali multidisciplinarnu podršku, posebice nakon relapsa i pogoršanja bolesti. Udruga pokreće i prvi MS centar u zajednici, zamišljen kao mjesto druženja, kretanja i vježbanja, kognitivnih aktivnosti, psihološke podrške i edukacije.

- Kada bismo ih imali diljem Hrvatske, mislim da bi to olakšalo život s MS-om do trenutka kada se jednom ne pronađe lijek - istaknula je Jukić.

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Problem predstavlja slaba zapošljivost osoba sa MS-om. Zapošljavanje osoba s invaliditetom i dalje je velik problem, iako poslodavcima postoje različite mogućnosti sufinanciranja i potpore. Dio oboljelih prerano se usmjerava prema mirovini iako bi, uz odgovarajuću podršku i prilagodbu radnog mjesta, mogli nastaviti raditi, ističe Jukić.

Posebno se to odnosi na osobe s relapsno-remitirajućim oblikom bolesti koje žele ostati aktivne, raditi i skrbiti za svoje obitelji. Prema njezinim riječima, oko deset posto oboljelih nalazi se u vrlo teškom stanju koje im onemogućuje rad.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Osobama koje su tek dobile dijagnozu Jukić poručuje da pronađu neurologa kojem vjeruju, informiraju se o mogućnostima liječenja, ostanu aktivne te potraže podršku udruga i ljudi koji već žive s tom bolešću.

- Najvažnije od svega, nemojte potonuti, ostanite pozitivni. Unatoč bolesti, može se živjeti kvalitetno - poručila je Jukić.

Nacionalni dan multiple skleroze održava se u Đurđevcu drugu godinu zaredom zahvaljujući angažmanu lokalnih volontera. Središnje obilježavanje održat će se na Središnjem trgu uz sudjelovanje lokalnih udruga, ustanova, djece, mladih i građana te završni tradicionalni MS Walk.

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