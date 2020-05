Tajna mršavljenja je u juhama - niste gladni, a gubite višak kila

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: 10 recepata za kolače iz 1952. - pite, palačinke, torte, keksi...

- Juha može biti zdrav i ukusan način za stvaranje ravnoteže nakon perioda teških obroka. To daje vašem probavnom sustavu priliku da se ponovo pokrene i riješi se nadutosti - kaže Robin Foroutan, registrirana dijetetičarka i glasnogovornica Akademije za prehranu i dijetetiku.

Također, redovite jedenje juha može vam pomoći u gubitku viška kilograma. Više studija je pokazalo da juha prije glavnog obroka doprinosi manjem unosu kalorija jer ljudi nakon nje obično pojedu manje onoga što slijedi nakon predjela.

POGLEDAJTE VIDEO - Najbolje dijete za skidanje viška kilograma:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U jednom istraživanju ljudi koji su za užinu jeli juhu umjesto čipsa i ostalih grickalica, izgubili su 50 posto više na težini od onih koji su jeli grickalice, a ne juhu, iako je broj pojedenih kalorija bio jednak i kod jednih i drugih.

- Spajanje vode sa hranom usporava pražnjenje želuca, zadržavajući ga punijim dulje vrijeme. Voda u juhi daje na težini i volumenu obroka, tako da možete dobiti zadovoljavajuću količinu bez previše kalorija - rekla je Barbara Rolls, profesorica prehrambenih znanosti na Državnom sveučilištu Pennsylvania.

- Za razliku od pravljenja sokova gdje se uklanjaju vlakna iz voća, juhe i dalje sadrže vlakna netaknutima, ali su lakše probavljiv jer se kuhaju - dodala je Robin Foroutan i savjetovala svima da si povremeno priušte dane u kojima će jesti samo zdrave juhe, jer će tako očistiti organizam od toksina te izgubiti pokoji kilogram viška.

Foto: Fotolia

- Ključno je da takve juhe imaju puno povrća i začinskog bilja te bjelančevine poput onih iz leće, graha ili tofua za vegetarijance te iz piletine, ribe ili kostiju za ljude koji sve jedu - savjetovala je.

Robin Foroutan kaže da je dobro povremeno uzeti pokoji dan i jesti samo juhu ili odvojiti tjedan dana pa svaki dan za večeru pojesti juhu umjesto uobičajenih obroka, prenosi CNN.

Juha mora biti domaća, ne ona iz vrećice!

Hrana s visokim udjelom šećera, masnoće i soli ubrzava starenje jer oštećuje stanice, otkrili su znanstvenici. Takva hrana stresna je za organizam i doslovce uzrokuje brže fizičko starenje jer potiče upalne procese u tijelu.

Juha iz vrećice je popularna jer je brzo gotova i donekle ukusna, ali u jednom tanjuru može sadržavati 800 do 1000 mg natrija, a to vodi natečenosti i zadržavanju tekućine. To je veliki pritisak na tijelo, kažu stručnjaci, i uzrok znatnog oštećivanja stanica, prenosi Daily Mail.

Recepti za tri fine domaće juhe

Juha od cvjetače i poriluka

SASTOJCI: 2 poriluka, pastrnjak, 1 cvjetača, 2 krumpira, 4 žlice maslaca, 5 češanja češnjaka, 4 dl pilećeg temeljca, malo timijana i vlasca, muškatni oraščić, sol, papar

Foto: AnnaPustynnikova

PRIPREMA: Pirjajte usitnjen češnjak na maslacu pa dodajte na kolutiće narezane poriluk i pastrnjak. Kuhajte dok povrće ne omekša, desetak minuta pa ubacite narezanu cvjetaču, kockice krumpira i pileći temeljac. Kad provrije, smanjite vatru i kuhajte još 20 minuta. Dodajte timijan, muškatni oraščić, sol i papar pa izblendajte dok ne dobije kremastu teksturu. Pospite je vlascem prije posluživanja.

Juha od leće i špinata

SASTOJCI: 2 žlice maslinova ulja, 3 mrkve, tikvica, 220 g mladog špinata, luk, 4 češnja češnjaka, 450 ml pilećeg temeljca, 450 g pelata, 1 i pol šalice zelene leće, malo svježeg bosiljka, po pola žličice sušenog timijana i origana, po prstohvat soli i papra, žlica limunova soka

Foto: Nataliya Arzamasova

PRIPREMA: Pirjajte nasjeckane mrkvu i luk na vrućem ulju dvije minute pa dodajte isjeckan češnjak. Ulijte temeljac i usitnjene pelate. Promiješajte pa ubacite leću i sve začine i ostavite da zavrije. Zatim smanjite vatru i kuhajte još 35 minuta. Dodajte na kocke narezanu tikvicu, a pet minuta kasnije usitnjen špinat. Nakon pet minuta ulijte sok od limuna i malo vode ako je potrebno.

Fina juha od rajčica

SASTOJCI: 5 sušenih rajčica, 400 g pelata, celer, luk, češanj češnjaka, 3 žlice maslinova ulja, žličica šećera, sol, papar, bosiljak, povrtni ili mesni temeljac, malo tostiranih pinjola

Foto: Fotolia

PRIPREMA: Pržite luk i celer na maslinovom ulju pa dodajte protisnuti češnjak, pelate, sušene rajčice, šećer, sol, papar i listić bosiljka. Pirjajte oko 15 minuta, a nakon toga usitnite štapnim mikserom. Dodajte temeljac i vratite juhu na štednjak dok ne prokuha. Pospite paprom, bosiljkom i pinjolima pa poslužite.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ljekoviti maslačak: Čisti jetru, snižava šećer, poboljšava vid...

POGLEDAJTE VIDEO: #ZAJEDNO24SATA sa glumicom Barbarom Rocco: