Tajne iz podsvijesti: Obratite pažnju kako se osjećate dok nešto sanjate - dobro ili loše

Iako moderna psihoterapija i znanost ne priznaju tumačenje snova preko jedinstvenih simbola za sve, nego se uvelike temelji na individualiziranom pristupu, jedan od vodećih svjetskih stručnjaka za snove, psiholog Ian Wallace, utvrdio je da postoje određeni uzorci snova koji se stalno pojavljuju i u pravilu se u nekom životnom razdoblju jave gotovo svim ljudima, bez obzira na zemlju i kulturu kojoj pripadaju.

POGLEDAJTE VIDEO:

No i Wallace smatra da ključ tumačenja snova nije samo u prepoznavanju simbola i njihova značenja, nego treba protumačiti i dublje uzorke koje pojedini sanjač stvara. On ističe da je za tumačenje snova potreban uvid u san, ali i u ponašanje, navike, vjerovanja i općenito u život sanjača, bez čega ne možemo tumačiti pojedini san. Wallace kaže kako svaki san daje odgovor na pitanje tko ste, što vam je potrebno i u što vjerujete.

“Tko ste” obično otkrivaju identiteti likova koje stvarate u snovima, za koje je karakteristično i određeno djelovanje. Odgovor na pitanje “što vam je potrebno” često pokazuje ono što vam je u snu najvrednije i najvažnije, nešto što se i kroz san javlja kao velika vrijednost. Ono “što vas privlači” u snovima upućuje na bitne vrijednosti i na javi.

Svaki predmet, naglašena osobina, osoba ili radnja u snu imaju simbolično značenje na površinskoj, ali i na dubljoj razini te za svaki od njih može se pretpostaviti na kakve nas promjene u životu upućuju. Naravno, dublje značenje uvijek je povezano s iskustvom samog sanjača i uvijek ga treba gledati u tom kontekstu te ovisno o tome i tumačiti poruku o tome koji aspekt života treba promijeniti ili na što u životu trebamo obratiti pažnju.

Zato sa snovima uvijek radite tako da ih promatrate u kontekstu onoga što vam se događa u razdoblju u kojemu ste sanjali neki san te pokušajte to tada povezati sa svakodnevnim situacijama i iskustvom.

Još je Hipokrat bio uvjeren da duša tijekom dana prima slike koje tijekom noći sanja, dok se Aristotel počeo približavati teoriji snova koju je postavila suvremena znanost: smatrao je da snovi mogu biti pokazatelj stanja u tijelu, odnosno da predstavljaju emocionalne senzacije čovjeka i da su dio njegova unutarnjeg bića.

U svojoj knjizi “Tumačenje snova” Freud piše kako se iskustva i potisnute želje koje čovjek ima tijekom dana pohranjuju u njegovoj podsvijesti, a kako ona funkcionira tijekom sna, to se pretvara u simbole koji nam se javljaju u snu. Freudov učenik Carl Gustav Jung dao je snovima novo značenje, tj. povezuje ih s različitim tipovima osobnosti, koje naziva arhetipovima.

Ti se arhetipovi mogu pojaviti kao različite slike ili simboli u snovima. Među najpoznatijim arhetipovima su mudri starac, kralj ili kraljica, koji predstavljaju Jastvo ili osobu sanjača. Važnu ulogu u Jungovoj psihologiji ima Persona ili maska, lik koji osobnost “navlači” ili se u nju “uvlači” tijekom kontakta s drugim ljudima i u prilagodbi raznim životnim situacijama.

Persona je zapravo uloga ili maska koju osobnost igra u životu (otac, domaćica, službenik, vojnik...). Na primjer, muškarac koji su sebi ima neke ženske osobnosti u snovima se može pojaviti u obliku žene.

Nevin i iskren muškarac pojavljuje se kao dijete, dok će se njegov učitelj ili otac pojaviti kao “mudri starac” koji daje savjete u snu. Prema Jungu, neki negativni aspekti osobnosti u snu se mogu javiti kao zastrašujuće pojave u snovima. I razumijevajući ove simbole sanjač može razriješiti dileme i probleme iz svoje svakodnevice, tvrdi Jung.

Značenja osjećaja u vašim snovima

AGRESIVNOST Ako sanjate da se ponašate agresivno, san je posljedica potisnutih seksualnih želja i potreba, ali i odraz stvarnih sukoba i svađa koje su se dogodile u vašem životu na javi.

BEZOSJEĆAJNOST San vas upućuje na to da se u stvarnom životu zatvarate od okoline ili da suviše zanemarujete vlastite osjećaje te je vrijeme da im počnete posvećivati više pažnje.

BOL U snu može biti odraz stvarne, pritajene fizičke boli, ali često se javlja kao upozoravajući signal da ste bili previše strogi prema sebi u situaciji koja je bila izvan vaše kontrole.

ČEŽNJA Ako u snu osjetite čežnju prema nekoj osobi, ponovno ćete pronaći radost i zadovoljstvo s vašim sadašnjim partnerom, a ako ste sami, to bi se uskoro moglo okončati.

FRUSTRIRANOST Osjećate li frustriranost, imate poteškoća pri suočavanju s nekim situacijama u stvarnom životu. San može biti i odraz zabrinutosti da vaš život ne ide onim smjerom kojim biste željeli. Osjećate li se iznervirano, suparnici na poslu rade protiv vas. Ako sanjate da ste u labirintu, trebali biste naći korijen problema.

GLAD Glad u snu može biti odraz stvarnog osjećaja gladi, ali i znak da se osjećate prazno te da su vam neki aspekti života neispunjeni. Možda ste gladni ljubavi, poštovanja, moći, seksa, bogatstva ili slave ili čeznete da konačno postignete nešto za čime dugo žudite.

GNUŠANJE Ako sanjate da osjećate gađenje i prezir prema nekoj osobi, ta vam je osoba odbojna i u budnom životu jer smatrate da nije iskrena.

GNJEV Gnjevni ispadi u snu upozorenje su da imate lošu narav i česte ispade bijesa zbog kojih biste mogli izgubiti mnoga prijateljstva. Nađete li se u snu oči u oči s tuđim gnjevom – dogodit će se loš zaokret u vašem poslovanju ili društvenom životu. Sanjate li da je osoba koju volite gnjevna - zbog gomile sumnji i nesporazuma, vaš odnos nije harmoničan.

GUŠENJE I DAVLJENJE Ovaj osjećaj čest je u snovima onih koje u budnom životu guši ljubavna veza ili neka konkretna situacija. San je nerijetko i znak da će se veza okončati na vrlo gorak način.

IZDAJE San je odraz vaših sumnji u neku određenu osobu, u vašu ljubavnu vezu ili u neku konkretnu situaciju. Osjećaj da ste izdani javlja se kad ste istodobno suočeni s nizom krupnih obveza, a vrlo je često posljedica osjećaja nesigurnosti.

KRIVNJA Osjećaj krivnje koji vas muči u snu simbol je potisnutih, negativnih osjećaja koje imate prema sebi i direktno je povezan s tim kako se nosite sa svojim uspjesima i neuspjesima. Ovaj se osjećaj javlja u snu kad u budnom životu osjećate da niste zaslužili uspjeh ili da ste iznevjerili ljude koje volite. Potrebno vam je malo više samopouzdanja.

LIJENOST Sanjate li da ste lijeni, to je znak da ste emocionalno iscrpljeni i treba vam odmor od životne rutine. San može biti i odraz stvarnog osjećaja. Sanjate li da su drugi lijeni, to je odraz vašeg nezadovoljstva i ogorčenosti. Osjećate da vi radite sve dok se drugi izvlače od svojeg dijela posla. Ako ste sanjali neprilike koje su vas snašle radi lijenosti, kretat ćete se u društvu neugodnih ljudi i to vam neće biti nimalo po volji.

LJUBAV San da ste zaljubljeni odraz je jakih emocija prema partneru koje su prenesene iz budnog života te sreće i zadovoljstva onim što imate. S druge strane, san može upućivati i na to da vam u stvarnom životu manjka ljubavi te kroz osjećaje u snu zadovoljavate potrebu da nekome pripadate. San može biti i upozorenje da bi vas neke vaše tajne želje i zabranjena zadovoljstva mogli dovesti u ozbiljne probleme te biste se mogli naći u središtu skandala. Sanjate li da je netko drugi u sedmom nebu - drugi će vas pokušati navesti da prekršite vlastiti moralni kodeks i probate zabranjeno voće.

LJUBOMORA Ako ste u snu ljubomorni, to implicira da ste na javi zabrinuti. Moguće je da se na poslovnom ili privatnom planu osjećate ugroženo zbog čega ste konstantno na oprezu i strahujete da će se netko pokazati boljim od vas. Nemate dovoljno samopouzdanja i nikad niste u potpunosti zadovoljni onim što ste pokazali.

Ako je u snu netko drugi bio ljubomoran, nemojte brinuti, nećete vi imati problema, nego onaj tko je ljubomoran. Sanjati da je neko ljubomoran na vas je upozorenje da se čuvate zavidnih ljudi. Može se desiti da će netko pričati laži o vama jer niste pristali napraviti ono što su od vas tražili. Razmislite o svojim postupcima, budite smireni i sve će se riješiti.

MIR I SPOKOJ Osjećate li u snu mir, to upućuje na brzo rješenje emocionalnih pitanja i unutrašnjih sukoba. San može značiti i kraj nekog ciklusa te pauzu koja slijedi prije početka novog pothvata. Sugerira i to da ste u životu dosegli novu razinu psihičke stabilnosti. Alternativno, san može značiti i zatišje pred buru ili neki novi početak.

MRZOVOLJA Kad razmišljate o svijetu koji vas okružuje, pesimistični ste te osjećate da sve ide krivim smjerom. Ako sanjate da je netko drugi zlovoljan, san je posljedica nekih neugodnih situacija, neljubaznog i neprijatnog društva.

MUČNINA I GAĐENJE Pati li vas u snu osjećaj mučnine u želucu, to znači da se u budnom životu pokušavate izvući iz neke mučne situacije u kojoj ste se našli.

NEODOBRAVANJE Sanjate li da nešto kategorički ne odobravate – to upućuje na to da u budnom životu odbijate ili zanemarujete neki aspekt svojeg života.

NEVOLJA I OPASNOST Sanjate li da ste se vi ili netko drugi našli u nevolji – to je znak da ste u budnom životu bez razloga zabrinuti ili nesretni, jer sve će na kraju ispasti bolje nego što ste očekivali. Poruka sna je – razvedrite se!

NEPRIJATELJSTVO Ako u snu osjećate jak animozitet prema vama, to je znak da morate ponovno razmotriti situaciju u kojoj ste se našli te ponovno razmisliti o moralnim pitanjima. Ako ste se borili s neprijateljima, izaći ćete iz te borbe kao pobjednik. Ljudi oko vas će vas cijeniti i diviti vam se. Zavrijedili ste to.

NESREĆA Sanjate da ste sudionik prometne nesreće, sudara vlakova, pada aviona i slično. Moguće je da ste vi skrivili nesreću, kao vozač ili pilot, ili ste žrtva propusta nekog drugog vozača ili pilota. Treba obratiti pažnju i na to jeste li u snu vi vozač ili suvozač u automobilu. Sanjanje nezgode u snu je vrlo važan simboličan san te je važno da dobro obratite pažnju na atmosferu i što više detalja koji su se javili u snu.

Nesreća može biti znak skrivene ljutnje koja se odnosi na neki problem koji niste riješili u životu, kao i znak da ste u prošlosti napravili neku veliku pogrešku s kojom se sad morate nositi. Možda se morate pomiriti s onim što se dogodilo. Prometna nesreća može biti simbol neke snage koja će vas spriječiti da krenete dalje u životu. Avionska nesreća može upućivati na to da ste ciljeve ili standarde postavili previsoko te da biste uskoro mogli doživjeti pad. Ako ste nesreću doživjeli s biciklom, moguće je riječ o seksualnom problemu.

ODBAČENOST Sanjate li da ste odbačeni, otuđeni ste od okoline te vam nedostaje samopoštovanja i samopouzdanja. Budite uporniji u onome što želite i naučite drugima reći ne. Ako sanjate da vas je odbacila voljena osoba, to znači da ste odbacili i potisnuli neke crte svojeg karaktera. Sanjate li da vi nešto odbacujete, to znači da se želite osloboditi nekih osjećaja ili pronaći izlaz iz nekih situacija. Može biti i znak da odbijate prihvatiti situaciju koja vam je nametnuta ili obavezu na koju vas prisiljavaju.

OPIJENOST Sanjate li da ste popili koju čašicu više, to je znak bezbrižnosti i vedrog raspoloženja. Ako u snu vidite druge pijane ljude, to je upozorenje da budete oprezni s kim stupate u vezu.

OPTUŽBE Sanjate da vas netko optužuje za neke ružne stvari za koje možda niste krivi ili vas optužuju zbog nečega što ste učinili. Druga je mogućnost da vi optužujete ljude za neke stvari koje su učinili. Ako ste vi optužena strana, to upućuje na to da se mučite s osjećajem krivnje. Ako ste vi onaj koji optužuje, to znači da se s nekim ljudima ne možete složiti.

PANIKA U stvarnom vam životu nedostaje kontrola nad situacijom i moć da nešto konkretno promijenite. U situaciji u kojoj ste se našli osjećate se bespomoćno ili ste u nedoumici te ne možete donijeti odluke.

PARANOJA Vidite li u snu sebe u nekoj paranoičnoj ulozi, to je znak da oklijevate pri donošenju odluke da napravite korak dalje u vezi ili konkretan pomak u nekoj situaciji. San je znak da vas koče strahovi i sumnje te niste spremni za nov veliki korak u životu. Budite odvažniji.

PONIŽENJE I UVRIJEĐENOST San je predznak da ćete se naći u neugodnoj situaciji, i to pred osobama pred kojima želite ostaviti dobar dojam. Ako ste vi nekoga ponizili u snu, očekujte neprijateljstvo bliskih ljudi. Ako ste pak doživjeli poniženje u snu, no niste osjećali nikakav strah ili neugodu, netko bi vam na javi mogao pokloniti povjerenje ili prijateljstvo te vas učiniti sretnijim.

PONOS Jak ponos u snu znak je da ćete se susresti s izazovom te ćete se morati boriti kako biste očuvali svoj integritet. Vjerojatno vas očekuje uspjeh na poslu, no korist ili zaradu će na kraju odnijeti vaše kolege. Sanjate li da netko drugi ima izražen ponos – bit ćete prihvaćeni u društvu, a mogli biste biti i pozvani da sudjelujete u nekom novom projektu.

PROGANJANJE Netko ili nešto vas u snu progoni ili imate osjećaj da bi vam mogao nauditi. To može biti čovjek, životinja ili čudovište. Čini vam se kako je nemoguće pobjeći pa postajete sve uznemireniji. Koliko god brzo trčali ili se vješto skrivali, progonitelji su uvijek tu, što upućuje na to da je ono što vas progoni zapravo dio vas samih, odnosno odraz nekih situacija u budnom životu koje je potaknula neka osoba ili događaj.

Ono što vas progoni je vaš doživljaj te situacije ili osobe i njegov utjecaj na vašu osobnost. Trebate analizirati progoniteljev lik - on otkriva o kojem je dijelu vaše osobnosti riječ. Ako je u pitanju životinja, poruka može biti vezana uz neki vaš poriv koji teško obuzdajete u javi, a ako je riječ o čudovištu, to upućuje na to da imate neki prirodan i moćan dar koji ne koristite u dovoljnoj mjeri. Oslobodit ćete se tog sna ako spoznate što izaziva napetost u vašem životu i pokušate to riješiti. To znači napuštanje poznatog terena kako biste krenuli naprijed.

SEKS Snovi o seksu zaista mogu biti različiti: možete biti u ulozi osobe koja vodi ljubav s poznatim ili nepoznatim partnerom ili netko tko gleda vođenje ljubavi, seks može biti dobar ili tek puko “odrađivanje”... Seks s bivšim partnerom u snu može sugerirati da vam ta osoba još nedostaje ili - ako ste već u vezi s nekom novom osobom - da novi partner ima neke osobine koje ste voljeli kod bivšega.

Seks s osobom koja inače nije vaš životni partner može upućivati na snažnu vezu koju imate s tom osobom. Ova vrsta sna zahtijeva malo “kopanja”: razmislite o tome kakav je bio seks u snu, kakva je bila atmosfera tijekom odnosa i kako se to može povezati s vašim trenutačnim stvarnim seksualnim životom.

SREĆA Snovima o sreći najčešće pokušavamo kompenzirati tugu ili stres koje osjećamo u budnom životu. Ako ste sanjali sretne događaje, razočarat ćete se na javi. No dobre vibracije, poput osjećaja euforije i oduševljenja, mogu biti predznak pozitivnog slijeda događaja i niza ugodnih trenutaka koji slijede. Sanjate li da ste u veselom društvu, pred vama je razdoblje ugodnih angažmana i profitabilnih poslova.

SRDAČNOST I TOPLINA Zadovoljni ste svojim uspjehom i onim što ste u životu postigli. San u kojemu vas preplavljuju ovakvi osjećaji simbol je nade i bezuvjetne ljubavi.

SRAM Stid u snu je znak potisnutih strahova i slabosti te nedostatka samopouzdanja. San u kojemu vas muči osjećaj srama često je i posljedica nesigurnosti koja je povezana sa seksualnošću. No bez obzira na to, imati osjećaj srama u snu i nije pretjerano loše, jer ćete vjerojatno na javi uskoro sklopiti dobar i unosan posao. Uspjeh bi vas dulje mogao pratiti. Budite vrijedni i isplatit će vam se.

STRAH Sanjate da se bojite nečega - neke osobe, životinje, prijetnje ili čudovišta. Obično je riječ o noćnoj mori koja će vas probuditi. Bojite se nečega u svojem životu. Osobe, bića ili situacije koje su s time povezane u snu mogu upućivati na to o čemu se stvarno radi. Naime, iako na prvi pogled izgleda da se bojite vuka, na primjer, to je simbolično značenje.

Razmislite o detaljima koje možete povezati s osobom, situacijom ili onim čega se bojite, razmislite o tome o kakvom je strahu riječ te istražite kome ili čemu je to slično na javi. Neodređen strah u snu može imati i pozitivnu konotaciju na javi, odnosno vjerojatno ćete biti uspješni u svemu čega se prihvatite. Ako ste vi nekoga prestrašili u snu, nećete ispasti osoba od povjerenja, a ljudi će vas se bojati radi vaših postupaka.

SUOSJEĆAJNOST Ako u snu suosjećate, u stvarnom vam životu nedostaje tih kvaliteta. Stoga se potrudite da bolje razumijete druge i pokažite više empatije.

TUGA Sanjati tugu predstavlja radost. Ako ste u snu bili tužni, znači da ćete u stvarnosti biti jako sretni. Ako ste u snu tješili tužnu osobu, znači da ćete nekoga jako usrećiti. Izbjeći tugu u snu, znači da ćete imati mirno i sretno razdoblje, u skorijoj budućnosti.

VJERNOST SEBI Sanjate li da ste potpuno vjerni svojim uvjerenjima, san je podsjetnik da u životu ništa nećete postići prevarama.

ZAVIST I LJUBOMORA Iako ih u budnom životu možda niste ni svjesni, emocije poput zavisti, ljubomore, zlobe i osvetoljubivosti najčešće su odraz stvarnih, potisnutih osjećaja prema nekoj osobi koje ste prenijeli u svijet snova. Ljubomora alternativno predstavlja vašu ranjivost i strah od intimnosti. Poradite na ljubavi prema sebi i priznajte si svoje vrijednosti. Ako sanjate da drugi zavide vama, to je znak da o sebi imate visoko mišljenje, tražite poštovanje i dobivate ga.

ZBUNJENOST Ako sanjate da ste zbunjeni, to može biti odraz stvarne zbunjenosti koja se trenutačno događa u vašem umu. No konfuzni su snovi vrlo često znak da vas je matica povukla u suprotnom smjeru ili da ne znate koje je stajalište ispravno.

ZLOSTAVLJANJE Sanjate da vas netko psihički maltretira ili fizički zlostavlja. To mogu biti i snovi o zlostavljanju koje ste proživjeli ili ste u snu vi zlostavljač i zlostavljate nekog drugog. Ako vas netko psihički ugnjetava u snu ili vas je pretukao, to znači da postoji netko tko je u potpunosti preuzeo kontrolu nad vama u životu.

Naravno, ako je riječ o snu utemeljenom na zlostavljanju koje ste stvarno doživjeli, znači da još niste razriješili traume i da vam je potrebna pomoć psihologa. Ako vi verbalno napadate nekoga u snu ili ga želite prebiti, odnosno prebijate, riječ je o osobi od koje ne možete dobiti ono što želite ili mislite da bi vam trebala pružiti.

Najčitaniji članci