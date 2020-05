Težina joj nije bila prepreka za maratone, a skinula je 28 kila!

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Tanjur za vitkost: Jedite više sirove hrane, a kruh izbjegnite

- Prije sam znala popiti po tri, četiri litre cole na dan i pojesti isto toliko čokolade. Danas mogu kraj svega toga proći u trgovini i uopće nemam želju posegnuti za takvim proizvodima - započinje svoju priču Ivana Gudelj (33) iz Makarske koja je u godinu dana izgubila 28 kilograma.

Kaže kako se čitavog života bavi sportom, pa je tako trenirala atletiku pet godina, bavila se rukometom, plivanjem i planinarenjem. Unazad nekoliko godina je smanjila fizičku aktivnost i počela se nezdravo hraniti, a rezultat je bilo nagomilavanje kilograma.

- Preskakala sam doručak, jela kasno uvečer i to bi mi bio jedini obrok u danu i slično. No kad sam lani stala na vagu i vidjela da imam 97 kila, čvrsto sam odlučila tome stati na kraj i dovesti se u red - iskrena je Makaranka koja se 2017. godine zaljubila u trčanje.

- Sjedila sam s prijateljicom na kavi u Sarajevu i ona mi je pričala kakav je to osjećaj istrčati polumaraton koji iznosi 21 kilometar i 195 metara. Oduševljeno sam je slušala i odlučila se u tome i sama okušati. Prijavila sam se za splitski polumaraton bez ikakve posebne pripreme. Imala sam u nogama tek 15 treninga, no uspjela sam za dva sata i 58 minuta istrčati do cilja - prisjeća se Ivana dodajući kako je trčanje nevjerojatan sport koji ju je posve obuzeo.

- Privukao me adrenalin. Kad odem na trčanje, sav stres izbacim iz sebe na treningu i osjećam se bolje, a kad prođete ciljnu ravnicu ne možete opisati trenutak kad na razglasu čujete svoje ime, pljesak ljudi bez obzira jeste li prvi ili posljednji. Zarazila sam se time i danas jednostavno bez toga ne mogu - kaže Ivana pojašnjavajući da je upravo u ovoj grupi ljudi koji su u cilj utrčali posljednji bila vrlo često.

Od 27 polumaratona (21,195 km) i četiri maratona (42,200 km), koliko ih je do sad istrčala, na cilj je stigla zadnja od njih 15.

- Ali mene to uopće nije sputavalo. Svejedno je jeste li prvi ili posljednji ako se borite protiv samog sebe. Vi se nadmećete sa kilometrima koji su ispred vas. Kad nešto želite, nema isprike da to ne postignete. Znala sam ljeti ustajati u četiri ujutro da odredim trening prije posla ili bih trčala u gluho doba noći nakon posla. Sad kad vidim ljude koji uđu posljednji, zaplačem jer znam kako je biti zadnji na cilju - pojašnjava ona. Tijekom sezone radi u hotelskoj mjenjačnici, no u zimskim mjesecima ne radi nego pomaže sestri u rukometnom klubu.

- Moja sestra je kineziologinja i trenerica u RK Makarska. Zove se Ljiljana i od mene je mlađa pet minuta, no velika mi je potpora u svemu. U ovu avanturu skidanja kila smo krenule zajedno i moram reći da sam oduševljena što smo postigle. Moja sestra me do sad samo promatrala na maratonima,a ove godine mi se pridružila pa je tako Splitski maraton, koji je meni četvrti i treba mi pet sati i pet minuta nakon tri godine treninga, ona dovršila nakon samo pet mjeseci treninga za pet sati i 18 minuta - hvali Ivana sestru dodajući kako je i ona skinula 24 kilograma viška.

Objašnjava da su obje jako žalosne što su zbog korona virusa sva natjecanja otkazana.

- Pripremala sam se za ultramaraton, no kako je otkazan, istrčala sam ga sama na atletskoj stazi. To sam si postavila za cilj i trebalo mi je šest sati, devet minuta i 30 sekundi. Sama sam postavila okretne stanice i istrčala 125 krugova - opisala je ona.

Trčanje joj je pomoglo vratiti izgubljeno samopouzdanje te joj je donijelo osmijeh na lice, a kaže kako će i dalje pomicati granice jer planira istrčati Ironman, tek toliko da vidi što sve zapravo može. Rekla je i kako se osjeća bolje nakon što je skinula višak kilograma jer sada primjećuje da joj za iste dionice treba znatno manje vremena kako bih ih istrčala.

