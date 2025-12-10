Obavijesti

Timeless Beauty: Laureatkinje o značenju nagrade, ženskoj snazi i suvremenom poimanju ljepote

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: YM

U projektu sudjeluju brojne zvijezde i istaknute žene sa scene Anja Šovagović Despot, Anđa Marić, Mia Begović, Sandra Bagarić i Suzana Mančić

Uoči petog izdanja nagrade Timeless Beauty, priznanja posvećenog ženskoj snazi, iskustvu i konceptu bezvremenske ljepote, dosadašnje laureatkinje osvrnule su se na značenje ove nagrade i širi kontekst u kojem ona djeluje. Njihova promišljanja uvode u ovogodišnji program koji će 13. siječnja ponovno biti održan u zagrebačkom Stil Eventu.

Foto: YM

Tijekom protekle četiri godine nagradu su primile žene različitih profesionalnih profila, glumice, glazbenice, televizijske autorice i umjetnice – koje su svojim radom ostavile trajan doprinos hrvatskoj kulturnoj i medijskoj sceni. Njihovi uvidi pokazuju da nagrada ne tematizira ljepotu u estetskom smislu, nego je promatra kao skup vrijednosti, stavova i osobnih iskustava.

Glumica Anja Šovagović Despot naglašava da joj je priznanje značajno jer prepoznaje dugogodišnji rad i prisutnost u kazalištu. Ističe da je snaga žene, kao i njezina ljepota, najviše vidljiva u unutarnjem miru, samosvijesti i dosljednosti vlastitim načelima.

Foto: YM

Anđa Marić, autorica i glazbenica, nagradu vidi kao bilješku jednog osobnog puta. Za nju je bezvremenska ljepota proces, a ne statična kategorija – rezultat suočavanja s izazovima, rada na sebi i prihvaćanja vlastitih granica i mogućnosti.

Mia Begović naglašava da je za nju ključno pitanje autentičnosti. Ljepotu određuje kao spoj unutarnjeg stava i osobnog stila, pri čemu se ističe važnost slobode da se odstupi od očekivanog, kako u umjetničkom radu, tako i u svakodnevnom životu.

Foto: YM

Operna pjevačica Sandra Bagarić ističe da je nagrada za nju podsjetnik na važnost znatiželje, intelektualnog rasta i profesionalne discipline. U njezinu tumačenju, bezvremenska ljepota proizlazi iz slojevitosti karaktera i izgradnje osobnog integriteta.

Televizijska voditeljica Suzana Mančić smatra da iskustvo i godine žene ne umanjuju njezinu prisutnost, nego je oblikuju. Posebno naglašava važnost autentičnosti i jasne komunikacije u javnom prostoru, kao i činjenicu da se poštovanje gradi konzistentnim ponašanjem i vjerodostojnošću.

Nagrada Timeless Beauty utemeljena je 2021. godine, a kroz dosadašnja izdanja obilježila je doprinos žena koje su svojim radom utjecale na hrvatsku kulturu, izvedbene umjetnosti i medije. Među dosadašnjim dobitnicama nalaze se Ksenija Urličić, Zdenka Kovačiček, Ana Sasso, Sandra Bagarić, Suzana Mančić, Mia Begović i Anja Šovagović Despot.

Ovogodišnji program podijeljen je u tri tematske cjeline, a završit će svečanom dodjelom skulpture akademskog kipara Petra Popijača novoj laureatkinji, čija će priča nadopuniti viziju nagrade i njezino mjesto u kulturnom prostoru.

