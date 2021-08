Jedinstveni oblik rekreacije, senzualni fitness, budi ženstvenost, diže samopouzdanje, oblikuje tijelo te ga učvršćuje. Vježba se uz plesne pokrete na podu, ali i na šipki kao rekvizitu.

POGLEDAJTE VIDEO (Martina Boščić - vježbe):

Riječ je o kombinaciji vježbi pilatesa, joge i naravno, plesa. Trenira se jednom tjedno, a vježbe traju dva sata. Prvi dio radi se na strunjačama kao plesni workout, a drugi dio odvija se u stojećem položaju. U tom dijelu se i uče te uvježbavaju pokreti na šipci. No, svjetlo je pritom prigušeno, kako bi se žene lakše opustile. Takve treninge ženama nudi Tina Drašner.

- Ovakvim načinom vježbanja u vrlo kratkom roku postižemo bolju kondiciju, čvršće tijelo, vretenasto oblikovane mišiće. Povećava se gipkost, tope kilogrami te se podiže nivo zadovoljstva i energije. Ono što je još važnije jest to da se žene osjećaju bolje u svojem tijelu, prihvaćaju ga točno onakvo kakvo jest - rekla je vlasnica LaTina Fitness Studija na zagrebačkoj Trešnjevci.

Dodaje kako su ženama često nametnuti stereotipi te su zbog toga opterećene izgledom. Ističe da ih ovaj način vježbanja potiče da se vole.

- Upravo iz tog razloga u svojem studiju za vježbanje nemam ogledala. Glazba je glavni saveznik, a kroz kružne kretnje tijelom oslobađaju se svih predrasuda, strahova, srama, nepoželjnih emocija i stresa - govori.

Svaka žena kreće od početnog stupnja, a iz mjeseca u mjesec treninzi se nadograđuju te se izazovi svladavaju posebno.

- Program se prilagođava napretku u svakoj pojedinoj grupi, no iako su ovo grupni treninzi njeguje se individualnost svake od prolaznica - priča trenerica. Dodaje kako žene koje dođu prvi put nisu toliko skeptične, već nemaju vjere u sebe.

- Najčešće rečenice koje čujem na prvom satu jesu: 'Ja to neću nikada moći'. I to je u redu. U tome i jest čar da same na sebi iz mjeseca u mjesec osjećaju promjene. I to ne samo izvana, nego i iznutra koje su puno važnije. Rad na sebi iziskuje vrijeme i upravo je vrijeme ovdje najjači saveznik. Kad žene osjete svoju unutarnju ljepotu, snagu i slobodu shvate da granice zaista ne postoje - rekla je Drašner.

Mnoge žene su, kaže, zadovoljne rezultatima. Program je prilagođen svakoj ženi bez obzira na dob, tjelesnu konstituciju ili fizičku pripremljenost. Kroz stupnjeve se tijelo osnažuje, ruše se sram i strah, a dobiva osjećaj slobode i snage. Osim grupnog senzualnog fitnessa Tina nudi i individualne treninge, jogu, ples na svili za djevojčice te proslave rođendana.