Zahvaljujući viralnom receptu modela Gigi Hadid, tjestenina s votkom bila je jedno od najpopularnijih jela 2020. godine. Naime, ona je početkom prošle godine podijelila taj recept na svom Instagramu i njeni pratitelji su bili oduševljeni pa je ubrzo postao popularan. Trenutno #vodkapasta ima preko 32,7 milijuna pregleda na TikTok-u što znači da je njen utjecaj bio dalekosežan. Međutim, tjestenina s votkom nije njen izvorni recept.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako ukomponirati tjesteninu s umakom?

Inače, takva tjestenina poznata je i kao Penne Alla Vodka, a postoje različite tvrdnje o tome kako je to jelo nastalo. U Italiji tvrde da je jelo predstavljeno negdje 1970-ih i 1980-ih kada je rimski kuhar rekao da je to jelo stvorio na zahtjev tvrtke koja proizvodi votku kako bi je popularizirali na području Italije. No, u New Yorku dvije osobe polažu pravo vlasništva nad tim receptom.

Ipak, jelo je neosporno postalo jedno od najpopularnijih jela od tjestenine u SAD-u, a zahvaljujući Gigi postao je i globalno popularan.

Novo jelo također je na bazi alkohola i zove se gin tjestenina. Napravljeno je na sličan način kao i tjestenina s votkom, a sastoji se od dodatka gina i na bazi je vrhnja i rajčice.

Iako su i votka i gin žestice, okus votke i gina potpuno se razlikuje. Votka je neutralni alkohol koji u osnovi sadrži vodu i alkohol, dok gin ima biljne note, a destiliran je s bobicama smreke i raznim biljkama kako bi dobio taj poseban okus. To znači da će konačni ishod ovog jela imati okus koji je totalno suprotan viralnom hitu iz 2020.

Gin tjestenina

Sastojci:

Priprema:

U lonac dodajte maslinovo ulje, luk, češnjak i čili i popržite na srednje jakoj vatri. Pirjajte luk dok ne postane mekan i mirisan, to će trajati otprilike pet minuta. Dodajte rajčice i kuhajte nekoliko minuta. Uklonite umak s vatre i ispasirajte dok ne postane prilično gladak. Dodajte gin po izboru i šećer. Prokuhajte. Pirjajte 20-ak minuta dok alkohol ne ispari. Kad više ne zaudara na alkohol, umak je spreman.

Umiješajte još vrhnje, parmezan, bosiljak i začinite solju i paprom. Zatim skuhajte tjesteninu al dente. Tjesteninu dobro ocijedite i dodajte ju izravno u umak. Promiješajte. Ukrasite parmezanom, svježim bosiljkom i poslužite, piše Metro.