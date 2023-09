Tjestenina s limunovim sokom i koricom, gotova doslovno začas

Ina Rosenberg Garten, američka voditeljica programa Food Network osmislila je recept za jednostavnu i brzu tjesteninu s limunom, koji se sastoji od samo tri sastojka: Limun (sok i naribana korica), tjesteninu (preporuka je da to budu tanki špageti, no možete koristiti i one deblje) te oko 200 grama maslaca (bez dodane soli), dok je za izradu obroka je potrebno manje od 10 minuta, prenosi Insider.

Njena tjestenina je lagana, čini savršenim izborom za proljetni meni.

Postavite lonac s vodom na vatru, pa zagrijte.

Izribajte koricu dva limuna.

- To je puno limunske kore, ali će jelu dati stvarno bogati okus - kaže Garten te dodaje kako nakon toga treba iscijediti sok od ta dva limuna. Jako je važno da sok bude svježi, odnosno istisnut neposredno prije nego tjestenina bude skuhana.

- Ako unaprijed ocijedite limun i ostavite ga sa strane nekoliko sati, ili čuvate u hladnjaku, to nije to – pojašnjava autorica recepta.

Ukratko: Kad voda zavrije, ubacite špagete, pa ih kuhajte točno prema uputama s pakiranja. Moraju ostati al' dente. Potom na tavici rastopite oko 200 grama maslaca (oni koji su probali verziju recepta sa upola manje maslaca kažu da nije ništa manje ukusan, pa možete odmah prepoloviti količinu ako vam se čini da recept sadrži previše masti), dodajte limunov sok i koricu, pa posolite i popaprite, uz lagano miješanje, pa dodajte skuhanu tjesteninu.

Lagano tresite tavicu minutu do dvije da maslac s limunom prožme svu tjesteninu.

Poslužite s još malo soka od limuna i korice limuna na vrhu, a po želi, možete dodati i omiljene začine.