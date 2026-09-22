Tko će osvojiti strukovne nagrade za suvremeni ples? Objavljene nominacije za 2026.

Udruga plesnih umjetnika Hrvatske (UPUH) i Udruga profesionalnih plesnih umjetnika PULS (UPPU PULS) objavile su nominacije za Godišnje strukovne nagrade za suvremeni ples 2026. godine. Nagrade se dodjeljuju u kategorijama predstave u cjelini, koreografije, izvedbe, najperspektivnije mlade umjetnice te za dugogodišnji izniman doprinos. Dobitnici će biti proglašeni 3. listopada u dvorani Gorgona Muzeja suvremene umjetnosti Zagreb s početkom u 21:15, u sklopu pilot-izdanja Festivala hrvatske koreografske scene - FUTUR III.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:11 Bio je klinički mrtav, a sad uči Splićanke hodati u štiklama: Ajmo, cure, njišite kukovima! | Video: 24sata Video

Za najbolju predstavu u cjelini nominirane su 'Spavaj, dijete moje malo, spavaj' u režiji i koreografiji Matije Ferlina, nastala u suradnji s izvođačicama Petrom Chelfi, Martinom Tomić, Ivanom Pavlović i Petrom Valentić te u produkciji organizacija Katana i TRAS Studio; zatim 'Studija slučaja: Politpornografija' autorice Anne Javoran, u produkciji POGONATORA 2025. i Centra za dramsku umjetnost (CDU); te 'Petricore' u režiji i koreografiji dvojca Igor x Moreno, u izvedbi i produkciji Zagrebačkog plesnog ansambla.

Foto: PROMO

U kategoriji najbolje koreografije nominirane su Matea Bilosnić za 'On words, chairs and everything you might read into' umjetničke organizacije Os, zatim Marjana Krajač za 'Rekonstrukcije: krajolik pomaka na strukturi površine – privremeno disati, bilješke o vremenu', te Silvia Marchig za 'Euridika izlazi'.

Foto: PROMO

Za najbolju izvedbu nominiran je ansambl predstave 'A MORE MUORE' autorice Roberte Milevoj u sastavu Dora Brkarić, Ema Crnić, Adriana Josipović, Lara Kapeloto i Margareta Sinković, zatim Tomislav Feller i Marin Lemić za izvedbu u predstavi 'Adriatic Epic' te Zrinka Užbinec za izvedbe u radovima 'Kamo ćemo kad se staklo razbije?' i 'Lutke i koze'.

Foto: Sindri Ucu

Nagrada ohrabrenja za mlade umjetnike od ove godine nosi ime Nagrada Milane Broš, a dobna granica za njezinu dodjelu podignuta je s 25 na 28 godina. Ime je dobila prema hrvatskoj koreografkinji i pedagoginji Milani Broš, osnivačici Komornog ansambla slobodnog plesa (KASP) i jednoj od ključnih autorica u razvoju suvremenog plesnog izraza u Hrvatskoj. Za prvu Nagradu Milane Broš nominirane su Iva Katarinčić, Ana Kljujev i Margareta Sinković.

Foto: PROMO

Nagrada za dugogodišnji i izniman doprinos razvoju, vidljivosti i institucionalnom jačanju suvremenog plesa u Republici Hrvatskoj nema nominirane, već će njezin dobitnik biti objavljen na dodjeli.

Foto: NINA DURDEVIC

Dodjela je od ove godine dio Festivala hrvatske koreografske scene - FUTUR III., koji godišnje nagrade za suvremeni ples povezuje s predstavljanjem prošlogodišnjih laureata i diskurzivnim programom. Festival se održava 3. i 4. listopada u Muzeju suvremene umjetnosti i u Zagrebačkom plesnom centru. Ulaz na sve programe je slobodan. Program u MSU omogućen je suradnjom s ANTISEZONOM i Ekscenom, a financijsku podršku projektu pružaju Ministarstvo kulture i medija RH i Grad Zagreb, dok rad UPPU PULS-a podržava i Zaklada Kultura nova.