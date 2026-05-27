Top recepti s mladim graškom: Napravite finu juhu ili rižoto

Tržnice su ovih dana prepune svježeg domaćega graška, a ako imate vrt, upravo je pravo vrijeme za berbu. Mladi grašak jedan je od onih sezonskih sastojaka koji traže da ih iskoristite na sve moguće načine - od klasičnoga graška s noklicama i krem juha do starinskog ajngemahteca. Ako želite nešto malo drugačije, odlična ideja je i aromatični pesto od mladoga graška, savršen kao namaz, dodatak tjestenini ili proljetnim salatama. Ovaj pesto, također, možete poslužiti kao namaz na prepečenom kruhu. Vrući kruh možete dodatno natrljati češnjakom (naravno, ako volite intenzivan okus češnjaka), namazati pestom i na kraju sve malo pokapati maslinovim uljem. Ovi su kruščići, ili kako ih Talijani zovu crostini, idealan zalogaj za svako druženje i priliku, pogotovo za ljetne zabave.

Možete ga dodati u fritaju, složenac s krumpirom, povrtne popečke ili osvježavajuću salatu s fetom i rotkvicama. Sjajno se slaže i s piletinom, pancetom, šparogama te u proljetnim varivima s mrkvom i mladim krumpirom. Za malo drugačiji twist, od njega možete napraviti i pire kao prilog uz ribu ili meso. Dobro pravilo koje bi bilo dobro zapamtiti kad je grašak u pitanju jest da grašak koji se može jesti sirov također možete dehidrirati i koristiti kao sušeni proizvod, ali ne može se sav sušeni grašak jesti svježi. Sušeni grašak se bere, ljušti i potom dehidrira. Prije konzumiranja potrebno ga je skuhati, obično rehidrirati i dinstati u vrućoj tekućini. Osušeni grašak ima mnogo dulji rok trajanja od zelenoga graška, ali zamrzavanje svježega graška odličan je način da ga sačuvate do godinu dana, Zeleni grašak je jako zdrav. Šalica ovoga graška ili 170 grama sadrži 62 kalorije, od kojih 70 posto dolazi iz ugljikohidrata, te nudi niz vitamina, minerala i makronutrijenata. Pola šalice zelenoga graška ima oko četiri grama vlakana. Dokazano je da prehrana bogata vlaknima može smanjiti rizik od razvoja srčanih bolesti, a kao što je već spomenuto, grašak je fantastičan način za povećanje količine vlakana u prehrani.

Ali nije samo sadržaj vlakana ono što im daje kardiovaskularne prednosti. Grašak sadrži dobru količinu minerala za srce, kao što su magnezij, kalij i kalcij, kaže Shapiro. Kalij je važan za snižavanje krvnog tlaka, a magnezij je odgovoran za transport kalcija i kalija do srca. Grašak također može učiniti mnogo za zdravlje vaših očiju. Jedna porcija zelenoga graška sadrži 24 posto preporučene dnevne količine vitamina A. Grašak ima relativno nizak glikemijski indeks (GI), a to može pomoći u upravljanju glukozom u krvi,objašnjava Shapiro. Vlakna i bjelančevine u grašku također mogu pomoći da dulje ostanete siti između obroka, a to znači dodatno sprječavanje porasta šećera u krvi.

Rižoto s gamberima, šparogama i graškom

Sastojci: 250 g šparoga, 300 g riže za rižoto, 250 g gambera, 3 režnja češnjaka, 1 manji crveni luk, 2 žlice maslinova ulja, 100 g mladoga graška, 8 dl povrtnog ili pilećeg temeljca, 40 g maslaca, 2 žlice ribanog parmezana, sol i papar

Priprema: Grašak i očišćene šparoge kratko blanširajte u kipućoj vodi, oko 2 minute, zatim ih ocijedite i ostavite sa strane. Luk sitno nasjeckajte, a češnjak zgnječite. Temeljac zagrijte do vrenja i držite toplim. Na maslinovu ulju pirjajte luk dok ne omekša, zatim dodajte češnjak i kratko promiješajte. Umiješajte rižu i kratko je prepržite dok ne postane staklasta. Zalijte kutlačom toplog temeljca i kuhajte na laganoj vatri uz miješanje, postupno dolijevajući ostatak temeljca kako ga riža upija. Posolite i popaprite po ukusu. Pred kraj kuhanja, otprilike zadnjih 5 minuta, dodajte grašak, šparoge i gambere. Sve lagano promiješajte, a kad je riža kremasta i kuhana al dente, umiješajte parmezan i maslac. Maknite s vatre, poklopite i ostavite da odstoji nekoliko minuta prije posluživanja.

Pesto od mladoga graška s tjesteninom

Sastojci: 200 g graška, 2-3 mlada luka, 2 režnja češnjaka, 50 g ribanog sira (parmezan ili grana padano), 2 velike žlice mljevenih badema (ili prženih pinjola), 4-5 listića svježeg bosiljka, 50 ml maslinova ulja, sol, papar, 750 ml vode (za kuhanje graška)

Priprema: Očišćeni mladi grašak stavite u kipuću vodu (750 ml) u koju ste dodali prstohvat soli. Dodajte i na kolutiće sjeckani mladi luk te 2 žlice maslinova ulja. Pustite da se sve zajedno kuha na srednje jakoj vatri 15 minuta. Kad ste skuhali grašak, ocijedite ga (ako ćete pesto odmah poslužiti s tjesteninom, sačuvajte tekućinu od kuhanja za kuhanje tjestenine) i pustite da se ohladi. Možete ga brže ohladiti tako da ga stavite u veliku zdjelu hladne vode pa ga kasnije još jednom ocijedite. Kad je grašak potpuno hladan, stavite ga u električnu sjeckalicu ili u visoku usku posudu u kojoj ćete ga s ostalim sastojcima štapnim mikserom izraditi u pesto. Dodajte mu na grublje sjeckani češnjak, natrgane listiće bosiljka, sol i papar po ukusu, svježe ribani sir, dvije žlice mljevenih badema i na kraju polovicu od potrebne količine maslinova ulja. Dobro usitnite smjesu dodavajući si preostalo maslinovo ulje. Tekstura treba biti kremasta i bez većih komadića, kao fini namaz. Pesto stavite u čistu staklenku, dobro zatvorite, zalijte po površini maslinovim uljem i čuvajte u hladnjaku najdulje 5-6 dana.

Proljetna panzanella salata s piletinom i graškom

Sastojci: 450 g pilećih prsa, 2 žličice soli, 3/4 žličice svježe mljevenog crnog papra, 1/4 šalice + 3 žlice maslinova ulja, 180 g kruha starog jedan dan, 1 režanj češnjaka, 2 žlice vinskog octa, 1 žličica Dijon senfa, 180 g mješavine lisnatih salata, 120 g šparoga, 120 g mladoga graška, 1/4 šalice svježeg kopra i 1/4 šalice listića svježe mente

Priprema: Piletinu začinite solju i paprom, kratko zapecite na tavi pa dovršite pečenje u pećnici na 200°C dok ne bude potpuno pečena. Ostavite da odmori, zatim narežite ili natrgajte na komade. Kruh natrgajte, pomiješajte s maslinovim uljem i soli pa ispecite u pećnici dok ne postane hrskav. Za dressing pomiješajte češnjak, vinski ocat, senf, sol, papar i maslinovo ulje. Dio dressinga prelijte preko piletine i dodajte krutone. Šparoge i mladi grašak kratko blanširajte ili šparoge zapecite na grilu. U zdjeli pomiješajte salatu, povrće, kopar i mentu, dodajte ostatak dressinga te umiješajte piletinu i krutone. Poslužite odmah.

Prefina krem juha od mladoga graška

Sastojci: 500 g mladoga graška, 1 glavica luka, 1 glavica zelene salate, 40 g maslaca, 3 žlice pesta od bosiljka, 1 l povrtnog temeljca, 50 g parmezana, sol i papar po želji

Priprema: Luk ogulite i sitno nasjeckajte, a zelenu salatu operite i narežite ili natrgajte na manje komade. Pirjajte luk oko 3 minute, uz stalno miješanje. Dodajte salatu i tri četvrtine graška, kratko pirjajte pa umiješajte pesto i prelijte vrućim povrtnim temeljcem. Poklopite i kuhajte oko 6 minuta. Dodajte preostali grašak, vratite na laganu vatru i kuhajte još oko 5 minuta. Za hrskave parmezan krutone pećnicu zagrijte na 190°C. Pazite jer se sir vrlo brzo peče.

Grašak s noklicama

Sastojci: 250 g graška, 3 mrkve, 1 glavica luka, 5 žlica pelata, 1 žličica majčine dušice, 1 žličica nasjeckanog peršina, 1 žličica slatke crvene paprike, 2 lista lovora, temeljac, sol i papar; Za noklice: 1 jaje, 1 žlica ulja, 100 g brašna, prstohvat soli i po želji malo nasjeckanog peršina

Priprema: Na ulju kratko popržite sitno nasjeckani luk, zatim dodajte na kolutiće narezanu mrkvu i grašak. Prelijte temeljcem toliko da prekrije povrće pa začinite majčinom dušicom, crvenom paprikom, lovorom, solju i paprom. Dodajte pelate i kuhajte na laganoj vatri dok povrće ne omekša. U međuvremenu pripremite noklice tako da pomiješate jaje, ulje, brašno, sol i po želji nasjeckani peršin dok ne dobijete glatku smjesu. Kad varivo zavrije, žličicom vadite male noklice i spuštajte ih izravno u lonac. Kuhajte još nekoliko minuta dok noklice ne omekšaju i skuhaju se. Prije posluživanja pospite svježim peršinom.