Top savjeti za top tijelo: Osim treninga dobra je i žustra šetnja

Uskoro nam stiže proljeće, a s njim i svjež nalet energije dok se naš organizam prirodno počinje regenerirati i oslobađati od masnoće i toksina nakupljenih tijekom zime. Tu prirodnu fazu možemo iskoristiti kako bi zdravlje i liniju doveli do zadovoljavajuće razine. Najteže je krenuti, a u pronalasku motivacije pomogle su nam tri trenerice koje su nam otkrile svoje zdrave rutine i dale savjete za što prirodnije i efikasnije mršavljenje.

Za najbolji rezultat treba kombinirati tjelovježbu i pravilnu prehranu. Ako samo pazite što jedete možete smršavjeti, ali nećete oblikovati tijelo. Ako samo vježbate, a i dalje unosite u sebe nezdrave namirnice, teško ćete doći do zadovoljavajućeg rezultata. Za postići zadane ciljeve treba se disciplinirati i u prehrani, ali i biti aktivan i posvećen svaki dan – počinje nam priču Marijana Pašalić Mary diplomirana trenerica fitnessa, certificirana trenerica pilatesa i nutricionistica iz Splita koja je u trenerskom poslu preko 25 godina. Njezin rad, koji je široj javnosti poznat preko Instagram profila fit_with_Mary, fokusiran je na aerobik, pilates, funkcionalni trening, a posljednjih 15 godina i na reformer. Napunila je 47 godina, majka je dvije djevojčice od osam i jedanaest godina, i priznaje, nije uvijek lako naći vrijeme za sebe, postići balans između poslovnih obaveza i privatnog života, ali sve se može uz dobru organizaciju dana.

- Imam svoju jutarnju rutinu, a ona uključuje rano ustajanje, prije svih. Moram imati tih 45 minuta za sebe. Obavezno pripremim zdravi doručak, to su tri jaja, zobene pahuljice, kavica. Posvetim se čitanju raznih istraživanja i tekstova o zdravom životu jer smatram da uvijek treba nadograđivati svoje znanje. Volim tu jutarnju tišinu i mir, napunim baterije i mogu početi dan. Naravno da stres ne zaobilazi ni mene, uvijek si zadam puno zadataka, opteretim se. Ponekad shvatim da neću stići, i tada samo duboko udahnem i kažem sebi: 'Ok, neće svijet propasti ako zakasniš, smiri se' - kaže Mary koja ima svoj studio na splitskim Gripama. Tri dana u tjednu radi dvokratno, a između smjena kuha, pregledava domaće zadaće, obavlja kućanske poslove i rješava sve ostale privatne obaveze. Dva dana u tjednu radi samo poslijepodne, pa je tada, priznaje, nešto lakše.

- Vikendom je obavezna šetnja, priroda, opuštanje. Osobno nisam sklona meditaciji, ali uživam u samoći.

Tijekom vikenda baš moram izdvojiti vrijeme za sebe da sredim misli. Kad kažem šetnja, to je ona malo žustrija šetnja, uzbrdo, nizbrdo, stepenice... Volim se dobro oznojiti – priznaje Mary ističući najvažnije stavke koje treba uključiti u svakodnevnu rutinu kako bi se prije ljeta postigao optimalan rezultat. Kažemo optimalan, jer teško je u nekoliko mjeseci postići savršen izgled.

- Vježbati u teretani dva do tri puta tjedno nije dovoljno. Treba se aktivirati i ostale dane u tjednu, iskoristiti za neku drugu aktivnost kao što su primjerice duge šetnje. Uvriježeno je da to mora biti barem 10.000 koraka, oko sat vremena, ali ne onako kako mi često kažemo, 's noge na nogu'. Od toga nema ništa, korak treba ubrzati, puls mora biti barem 120 otkucaja, a bilo bi dobro da se pri tome uključe i dodatne vježbe istezanja. To je dobar početak - objašnjava Mary ističući kako se jedino tako može ubrzati metabolizam, što je ključno za dobar rezultat. Otkriva nam i svoju večernju rutinu koja je, objašnjava kroz smijeh, prilagođena njezinim godinama.

- To je sada već 'anti-age' rutina, intenzivno radim na održavanju mladolikog izgleda kojeg uz prirodne metode želim zadržati koliko god mogu. Osim što uvijek imam laganu, zdravu večeru, nastojim da mi zadnji obrok u danu ne bude iza 20 sati. Onda obavezno slijedi fitness lica, vrata te dekoltea ako bi ojačala tonus mišića, suho četkanje, tuširanje, njega kože lica i tijela, hidratacija kremicama.

Prije spavanja u krevetu se obavezno lagano istegnem kako bi potaknula cirkulaciju - objašnjava Mary priznajući kako ne zna mirovati i stalno je u pokretu.

Naglašava kako je kretanje, vježbanje i istezanje iznimno bitno za one koji dugo sjede na poslu, a što se tiče prehrane, najvažniji opći savjet koji svima može reći jest da izbace nepotrebne namirnice pune šećera, bijelo brašno, alkohol, gazirane sokove, konzervirana jela, zasićene masnoće i brzu hranu te uključe više zdravih namirnica i naravno, puno tekućine i zdravih čajeva. Ona je najviše sklona ribi, na sve načine, a posebno je voli spremljenu na gradelama.

- Osim toga, jako volim juhe. Mislim da ljudi nekako sve manje spremaju juhe, a one su jako zdrave i važne za organizam. Svakako bi u svoj jelovnik trebalo uključiti više juha i variva. U posljednje vrijeme osobno inzistiram baš na tome, da se na stolu uvijek nađe zdrava juha ili varivo što su moji kod kuće, moram priznati, odlično prihvatili - kaže nam Mary čije savjete vezane za tjelovježbu, detox i općenito zdrav način života možete pratiti i na njezinim blogovima.