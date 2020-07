Top vodič za žitarice: Koje od njih namakati i s čim ih jesti?

Svaka cjelovita žitarica ima svoje specifičnosti i zakonitosti kod kuhanja, a mi smo na jednom mjestu objedinili njih 23 kako biste točno znali kako koju kuhati i postići najbolje od namirnice

<p>Od amaranta do divlje riže, izbor cjelovitih žitarica koje imamo na raspolaganju je popriličan, a svaka od njih zahtijeva drugačiju obradu, piše<a href="https://www.epicurious.com/expert-advice/how-to-cook-whole-grains-quinoa-farro-millet-spelt-rye-bulgur-rice-recipes-article"> Epicurious.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Koliko šećera sadrže pakiranja žitarica</p><p>No ipak, zajednička značajka svim žitaricama i pseudožitaricama jest činjenica da ih se priprema kuhanjem. Po mogućnosti, kuhajte u loncu s poklopcem i imajte na umu da sve upute koje ćete pročitati u tekstu koriste običnu vodu za kuhanje, no vi je možete zamijeniti temeljcem.</p><p>Dodatno, vodu možete posoliti po vlastitom ukusu, pa dodajte pola čajne žličice po šalici žitarica. Usto, sve žitarice možete tostirati prije kuhanja čime pojačavate njihovu aromu. Možete ih tostirati u loncu u kojem ćete i kuhati, bez korištenja ulja, a možete dodati i žlicu masnoće.</p><p>Tostirajte uz često miješanje, a kad žitarice potamne, dodajte propisanu količinu vode i nastavite kuhati po uputama. Također, uzmite u obzir vrijeme kuhanja i broj obroka koje želite pripremiti jer različite vrste žitarica imaju različito vrijeme kuhanja. Uvijek na pakiranjima provjerite upute i prije završetka kuhanja provjerite je li namirnica zaista spremna. I na kraju, osim žitarica na ovom popisu ima i nekoliko sjemenki i trava koje tehnički ne spadaju u skupinu žitarica, ali ih svejedno možete konzumirati na isti način kao i žitarice.</p><h2>1. Amarant</h2><p>NUTRITIVNA VRIJEDNOST: 371 kcal</p><p>Žitarica ne sadrži gluten. Izvrstan je izvor visokovrijednih biljnih proteina, bogata je kalcijem, željezom, fosforom i magnezijem. Poželjna je u prehrani ljudi koje ne konzumiraju mlijeko i mliječne proizvode zbog intolerancije ili veganstva.</p><p>U šalicu i pol kipuće vode dodajte šalicu amaranta, smanjite vatru na srednju, pokrijte loncem i pustite da se lagano krčka 20 minuta, dok se nije upila sva tekućina. Količina je dovoljna za četiri serviranja.</p><h2>2. Ječam</h2><p>NUTRITIVNA VRIJEDNOST: 354 kcal</p><p>Sadrži proteine, ugljikohidrate i vlakna. Bogat je kalijem, fosforom, magnezijem, željezom, manganom, cinkom i selenom. Ima puno vitamina B te vitamine A, E i K. Zbog prehrambenih vlakana čuva probavu i smanjuje kolesterol u krvi.</p><p>U tri šalice kipuće vode dodajte šalicu ječma kojeg ste prethodno isprali pod hladnom vodom. Smanjite vatru na srednju i pustite da se lagano krčka između jedan i dva sata, koliko zrnju treba da omekša. Prebacite ječam u cjedilo kako biste uklonili višak tekućine. Ako želite smanjiti vrijeme kuhanja, možete ječam namočiti u hladnoj vodi preko noći. Navedena količina je dovoljna za tri serviranja.</p><h2>3. Smeđa riža</h2><p>NUTRITIVNA VRIJEDNOST: 111 kcal</p><p>Ova žitarica sadrži prehrambena vlakna, bogat je izvor magnezija, vitamina B1, folne kiseline te kalija i fosfora. Povoljno djeluje na srce i snižava visoki krvni i tlak te ima blagotvorni i umirujući učinak na živčani sustav i smanjuje nervozu.</p><p>U dvije šalice vode stavite šalicu oprane smeđe riže i zakuhajte na srednjoj temperaturi. Smanjite toplinu na srednje nisku, pokrijte i pustite da krčka dok ne upije svu vodu, između 40 i 45 minuta. Vilicom protresite rižu i poslužite. Količina je za tri serviranja.</p><h2>4. Heljda</h2><p>NUTRITIVNA VRIJEDNOST: 343 kcal</p><p>Bogata je ugljikohidratima. Povoljno utječe na razinu glukoze u krvi, a ima zaštitni učinak na prevenciju karcinoma debelog crijeva. Sadrži i aminokiselinu triptofan koja je bitna za dobar san te ima antioksidativni učinak. Ne sadrži gluten.</p><p>U dvije šalice vode dodajte šalicu heljde i zakuhajte do vrenja, a onda smanjite toplinu na srednje nisku i lagano kuhajte desetak minuta ako želite hrskav obrok, ili 30 minuta ako želite kašu. Količina je za četiri serviranja.</p><h2>5. Bulgur</h2><p>NUTRITIVNA VRIJEDNOST: 342 kcal</p><p>Bulgur ma visok sadržaj ugljikohidrata i nešto viši udio kalcija od drugih žitarica. Sadrži željezo, magnezij,cink, bakar i mangan, vitamine B skupine i antioksidanse. Povoljno utječe na lipidni profil jer smanjuje povišeni kolesterol i trigliceride.<br/> U dvije šalice vode dodajte šalicu bulgura i zakuhajte na visokoj temperaturi. Smanjite potom na srednje nisku, pokrijte poklopcem i uz miješanje kuhajte 10 do 12 minuta. Iscijedite višak tekućine i protresite vilicom, a potom poslužite. Količina je za četiri serviranja.</p><h2>6. Kukuruz</h2><p>NUTRITIVNA VRIJEDNOST: 365 kcal</p><p>Kukuruz ne sadrži gluten. Obiluje prehrambenim vlaknima, sadrži folnu kiselinu, vitamine B skupine, izvor je vitamina E. Vlakna prisutna u kukuruzu povoljno utječu na razinu glukoze u krvi, u umjerenim količinama mogu ga koristiti i dijabetičari.</p><p>I to je cjelovita žitarica! Klip kukuruza očistite od niti i lišća te ga ubacite u veliki lonac sa slanom kipućom vodom. Pokrijte lonac i pričekajte da voda opet zavrije, a potom isključite toplinu i ostavite kukuruz u poklopljenom loncu. Servirajte nakon pet minuta uz puno maslaca i soli. Kako bi preostali klipovi ostali topli do konzumacije, možete ih držati u vodi još desetak minuta prije nego što postanu tvrdi.</p><h2>7. Jednozrna pšenica</h2><p>NUTRITIVNA VRIJEDNOST: 340 KCAL</p><p>Ova najstarija vrsta pšenice bogata je visokim udjelom proteina, fosfora, vitamina B6 i kalcija u odnosu na moderne vrste pšenice. Njezino brašno je odlično za pripremu kruha i drugih pekarskih proizvoda.</p><p>U dvije šalice kipuće vode dodajte šalicu jednozrne pšenice. Smanjite toplinu na srednje nisku, pokrijte i pustite da krčka još 30 minuta. Kad je žitarica omekšala, ocijedite višak vode i servirajte. Količina je dovoljna za četiri serviranja.</p><h2>8. Pir</h2><p>NUTRITIVNA VRIJEDNOST: 338 KCAL</p><p>Pir je jedna od najstarijih žitarica i naziva se krupnik, a bogata je proteinima, zdravim mastima, vitaminom A, C, vitaminima B, kalcijem,cinkom i selenom važnim za imunitet. Također je bogat magnezijem i vlaknima.</p><p>U tri šalice kipuće vode dodajte šalicu pira i smanjite na srednju temperaturu. Pokrijte poklopcem i pustite da se kuha 30 minuta. Ovisno o tipu pira, vrijeme kuhanja može varirati, pa provjerite što vam sugeriraju na pakiranju. Kad je žitarica omekšala, ocijedite višak vode. Količina je za četiri serviranja.</p><h2>9. Fonio</h2><p>NUTRITIVNA VRIJEDNOST: 463 KCAL</p><p>Fonio je kultivirana integralna žitarica podrijetlom iz Afrike i dijela Indije. Bogata je magnezijem kalcijem i cinkom te je prikladna za konzumaciju kod oboljelih od celijakije i dijabetesa, a pomaže i regulaciji rada štitne žlijezde.</p><p>U dvije šalice kipuće vode dodajte šalicu fonija i zagrijavajte na srednjoj temperaturi. Kuhajte oko dvije minuta, a potom uklonite s vatre i ostavite poklopljeno u loncu pet minuta. Uklonite poklopac i protresite vilicom. Količina je dovoljna za četiri serviranja.</p><h2>10. Farik</h2><p>NUTRITIVNA VRIJEDNOST: 352 kcal</p><p>Podrijetlom iz Sjeverne Afrike, u usporedbi s kvinojom sadrži dvostruko više željeza i nešto manje kalorija. Povoljno utječe na zdravlje crijeva i osobito pomaže kod sindroma iritabilnog crijeva te ima nizak glikemijski indeks.</p><p>U dvije šalice vode dodajte šalicu farika i pričekajte da zakipi. Potom smanjite temperaturu na umjerenu, pokrijte poklopcem i kuhajte uz miješanje 20 do 25 minuta, dok ne uspije svu tekućinu. Količina je za četiri serviranja.</p><h2>11. Horasanska pšenica ili kamut</h2><p>Potopite u vodi kamut da odstoji preko noći, a zatim ocijedite. U tri šalice kipuće vode dodajte šalicu kamuta i kuhajte na visokoj temperaturi dok ponovo ne zakipi, a onda smanjite na umjerenu. Pokrijte poklopcem i miješajte dok ne omekša, između 50 i 60 minuta. Prije serviranja ostavite u poklopljenom loncu 10 minuta. Količina je za dva serviranja.</p><h2>12. Heljdina kaša</h2><p>NUTRITIVNA VRIJEDNOST: 343 kcal</p><p>Vrijedi isto kao i za heljdu. Ne sadrži termolabilne vitamine pa namirnici ne smeta dugo kuhanje, te pri termičkoj obradi prehrambena vlakna i vitamini ostaju sačuvani. Zrno treba upiti vodu da ništa ne bacamo.</p><p>Vrijedi kao i kod kuhanja heljde, kako biste dobili kašu žitaricu kuhati dovoljno dugo na dovoljnoj temperaturi.</p><h2>13. Proso</h2><p>NUTRITIVNA VRIJEDNOST: 378 kcal</p><p>Bogat vitaminima B i E, izvrstan je izvor kalija, željeza i mangana te za imunitet važnih minerala bakra i cinka. Udio vlakana prisutnih u prosu može se usporediti s ječmom i sirkom. Pomaže u snižavanju kolesterola i triglicerida te glukoze u krvi.</p><p>U dvije šalice kipuće vode dodajte šalicu prosa i smanjite temperaturu, pokrijte poklopcem i kuhajte dok ne upije svu tekućinu, oko 20 minuta. Količina je za četiri serviranja.</p><h2>14. Zob</h2><p>NUTRITIVNA VRIJEDNOST: 389 kcal</p><p>Zob obiluje fosforom, kalijem, kalcijem, željezom, magnezijem, cinkom, bakrom i manganom. Sadrži vitamine B skupine i izvor je antioksidansa. Zbog velikog udjela topivih i netopivih vlakana pomaže u regulaciji apetita i gubitku kila.</p><p><strong>Komadići zobi:</strong> U tri šalice kipuće vode ubacite šalicu komadića zbi i kuhajte 20 do 30 minuta, ovisno o željenoj gustoći. Količina je za četiri porcije.</p><p><strong>Zobena kaša:</strong> U tri šalice kipuće vode dodajte šalicu zobi koju ste isprali pod hladnom vodom, pokrijte lonac i kuhajte 45 do 60 minuta uz povremeno miješanje. Količina je za četiri serviranja.</p><h2>15. Kvinoja</h2><p>NUTRITIVNA VRIJEDNOST: 368 kcal</p><p>Riječ je o pseudožitarici, dakle travi sa svojstvima žitarice. Izuzetno je bogata aminokiselinama i izvrstan je izvor biljnih proteina . Sadrži kalcij, željezo, vlakna i vitamine B skupine. Izvor je antistresnog minerala magnezija. Ne sadrži gluten.</p><p>Isperite kvinoju pod vodom i ocijedite je. U šalicu i četvrt kipuće vode dodajte šalicu kvinoje. Smanjite temperaturu i kuhate u poklopljenom loncu oko 10 minuta uz miješanje. Ostavite da odstoji još pet minuta prije serviranja. Količina je za četiri obroka.</p><h2>16. Bobice od raži</h2><p>NUTRITIVNA VRIJEDNOST: 338 kcal</p><p>Iako mu je uklonjena ljuska, riječ je o cjelovitom zrnu raži. To je žitarica s najvećim sadržajem magnezija, a sadrži i kalij te fosfor i vitamine B i E skupine. Zbog sadržaja antioksidansa pomaže u prevenciji karcinoma.</p><p>Preko noći namočite šalicu bobica od raži u dvije i pol šalice vode. Kad ste spremni skuhati ih, uključite visoku temperaturu, a kad zakipi smanjite na umjerenu, pokrijte poklopcem i miješajte dok sva tekućina ne ispari, oko sat vremena. Količina je za četiri serviranja.</p><h2>17. Sirak</h2><p>NUTRITIVNA VRIJEDNOST: 327 kcal</p><p>Sirak je žitarica bogata željezom i kalcijem. Sadrži proteine te kao i ostale žitarice obiluje prehrambenim vlaknima, vitaminom E i vitaminima B skupine. U prehrani je poželjan jer je lako probavljiv, a bogat je i antioksidansima.</p><p>Šalicu ispranog sirka ubacite u tri ralice vode i pričekajte da zakipi, a zatim poklopite i smanjite toplinu. Kuhajte uz miješanje između 50 i 60 minuta dok sva tekućina ne ispari. Količina je za četiri obroka.</p><h2>18. Pravi pir ili spelt</h2><p>NUTRITIVNA VRIJEDNOST: 338 kcal</p><p>Pravi pir ili spelt ima nizak udio glutena, sadrži proteine, masti i ugljikohidrate a od vitamina zastupljeni su vitamin A, C i vitamini B skupine. Bogat je prirodni izvor bakra, cinka i selena te magnezija – mikronutrijenata važnih za očuvanje imuniteta.</p><p>Potopite šalicu spelta preko noći, a potom ocijedite. U lonac dodajte tri šalice vode dok ne proključaju, dodajte spelt i miješajte 45 do 60 minuta u poklopljenom loncu. Količina je za četiri serviranja,</p><h2>19. Tef</h2><p>NUTRITIVNA VRIJEDNOST: 101 kcal</p><p>Tef je najbogatiji prirodni izvor željeza i kalcija, također sadrži magnezij i cink. Prikladan je za intolerantne na gluten te oboljele od celijakije. Pripremiti se može u obliku kaše. Pogodan je u prehrani dijabetičara radi niskog glikemijskog indeksa.</p><p>U šalicu i pol kipuće vode dodajte šalicu ocijeđenog tefa i kuhajte na umjerenoj vatri u pokrivenoj posudi između osam i 10 minuta. Ostavite da odstoji još 10 minuta, a prije posluživanja protresite vilicom.</p><h2>20. Cijelo zrno pšenice</h2><p>NUTRITIVNA VRIJEDNOST: 339 kcal</p><p>Žitarica nije prikladna za osjetljive na gluten. Sadrži visok udio ugljikohidrata, no bogata je vlaknima koja mogu pomoći kod liječenja tegoba izazvanih žučnim kamencima, izvrstan je izvor selena, vitamina B skupine te fitonutrijenata.</p><p>Potopite pšenicu u šalici vode preko noći, a potom ocijedite. i dodajte u lonac uz četiri šalice vode. Kad zakipi smanjite temperaturu, pokrijte poklopcem i ostavite da lagano krčka 45 do 60 minuta, dok sva voda ne ispari. Količina je za četiri serviranja.</p><h2>21. Divlja riža</h2><p>NUTRITIVNA VRIJEDNOST: 357 kcal</p><p>Sadrži antioksidanse i mineralne tvari te pomaže u smanjenju triglicerida u krvi. Sadrži vlakna, vitamine B skupine, kalcij i magnezij, kao i većina ostalih integralnih žitarica. Pogodna je za oboljele od celijakije ili intolerancije na gluten.</p><p>U tri šalice vode dodajte šalicu divlje riže i pričekajte da uzavrije. Smanjite temperaturu na srednju vatru, pokrijte poklopcem i miješajte 45 do 55 minuta dok se sva voda ne upije, a riža postane meka. Količina je za četiri serviranja.</p><h2>22. Zobene pahuljice</h2><p>NUTRITIVNA VRIJEDNOST: 389 kcal</p><p>Od svih žitarica zob sadrži najviše kalcija. Kao i druge cjelovite žitarice ima puno prehrambenih vlakana, povoljno utječe na sniženje kolesterola i pomaže u regulaciji šećera u krvi jer se sporo probavlja i ne uzrokuje nagli porast razine šećera u krvi.</p><p><strong>Zobene pahuljice: </strong>U dvije šalice kipuće vode dodajte šalicu zobenih pahuljica i kuhajte pet do 10 minuta uz povremeno miješanje. Količina je za dva serviranja.</p><h2>23. Cous Cous</h2><p>NUTRITIVNA VRIJEDNOST: 112 KCAL</p><p>Dobiva se iz durum pšenice i podrijetlom je iz Afrike. Ima mali udio masti, više ugljikohidrata, nešto vlakana i proteina. Dobro se slaže s mesom i povrćem te bilo kojim proteinskim izvorom, a pomaže smanjiti rizik od karcinoma.</p><p> </p>