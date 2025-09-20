Trenerica Suzana Štimac: 'Svaki dan jedem slatko i opet sam fit'

Suzana Štimac, poznatija na društvenim mrežama pod imenom Suzana moj trener, svoj hobi davno je pretvorila u posao, a to je vođenje grupnih i online treninga. Sportom se počela baviti još u srednjoj školi kada je trenirala košarku, a nakon toga, sa 16 godina, krenula je u teretanu. Ostala je u tom svijetu i odlučila svoje znanje prenositi drugima, a kao trenerica radi od svoje 19 godine. U međuvremenu vodi treninge u studiju koji se zove 'Boutique Fitness Factory' u Tuškanovoj u Zagrebu, tamo održava grupne treninge već posljednjih jedanaest godina. Treninge trenutno pohađa preko 300 žena. Ova 49-godišnjakinja broji i blizu 30.000 pratitelja na Instagramu na kojem se nalaze objave različitih vježbi za sve dijelove tijela, savjeta za zdrav i aktivan život te savjeti za žene koje rade na sebi - bilo da je riječ o fizičkom izgledu, ali i izgradnji bolje sebe i mentalnom poboljšanju.

