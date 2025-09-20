Obavijesti

Lifestyle

Komentari 2
SAVJETI ZA ZDRAV ŽIVOT PLUS+

Trenerica Suzana Štimac: 'Svaki dan jedem slatko i opet sam fit'

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 5 min
Trenerica Suzana Štimac: 'Svaki dan jedem slatko i opet sam fit'
Zagreb: Trenerica Suzana Štimac | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Uz Suzanu Štimac, poznatiju na društvenim mrežama kao ‘Suzana moj trener’, vjerno trenira 300 žena. Kaže kako je najteže početi, ali i da je najbolje trenirati - poslije buđenja

Suzana Štimac, poznatija na društvenim mrežama pod imenom Suzana moj trener, svoj hobi davno je pretvorila u posao, a to je vođenje grupnih i online treninga. Sportom se počela baviti još u srednjoj školi kada je trenirala košarku, a nakon toga, sa 16 godina, krenula je u teretanu. Ostala je u tom svijetu i odlučila svoje znanje prenositi drugima, a kao trenerica radi od svoje 19 godine. U međuvremenu vodi treninge u studiju koji se zove 'Boutique Fitness Factory' u Tuškanovoj u Zagrebu, tamo održava grupne treninge već posljednjih jedanaest godina. Treninge trenutno pohađa preko 300 žena. Ova 49-godišnjakinja broji i blizu 30.000 pratitelja na Instagramu na kojem se nalaze objave različitih vježbi za sve dijelove tijela, savjeta za zdrav i aktivan život te savjeti za žene koje rade na sebi - bilo da je riječ o fizičkom izgledu, ali i izgradnji bolje sebe i mentalnom poboljšanju. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Arogancija po horoskopu: Ovi znakovi misle da su iznad svih
UMIŠLJENI DO BOLA

Arogancija po horoskopu: Ovi znakovi misle da su iznad svih

Svi znakovi imaju svoje vrline i mane, ali neki se jednostavno vole postavljati iznad drugih. Dok jedni zrače skromnošću i empatijom, drugi su uvjereni da su posebni, nedodirljivi i uvijek u pravu
Kupila je izgubljeni kofer iz zračne luke: Evo što je pronašla
IZNENADILA SE

Kupila je izgubljeni kofer iz zračne luke: Evo što je pronašla

Na aukcijama i posebnim prodajama diljem svijeta moguće je kupiti izgubljene kofere s aerodroma, odnosno pakete čiji sadržaj ostaje misterij sve dok ih netko ne otvori
Ne propustite! Danas počinje festival Stara jela z Dugog Sela
TRI DANA ZABAVE

Ne propustite! Danas počinje festival Stara jela z Dugog Sela

Manifestacija Stara jela z Dugog Sela oduševljava autentičnim okusima i glazbom. Bajaga, Škoro i Nižetić garantiraju vrhunsku zabavu. Ne propustite spektakularne radionice i natjecanje u kotlovini

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025