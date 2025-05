Trenirao je samo jednu stranu svoga tijela puna 182 dana pa šokirao izgledom: 'Bizarno'

Čini se da se danas čovjek mora ozbiljno izdvajati od drugih, ili šokirati potpunim bizarnostima, ako želi osvojiti malo slave na društvenim mrežama, što pokazuje i primjer jednog tinejdžera koji je primijenio prilično bizaran pristup vježbanju i radu na jačanju mišića. Rezultat su tisuće pratitelja njegove stranice i viralni status, ali i poprilična - neravnoteža, piše LADBible.

Naime, 19-godišnjak koji je na mrežama poznat kao "The Crooked man”, stekao je popularnost objavljujući videozapise iz teretane s neočekivanim zaokretom: Za razliku od bezbrojnih fitness influencera koji su na strogoj dijeti i rade na svim svojim mišićima podjednako i onda se njima hvale, mladić je trenirao isključivo - jednu stranu tijela.

Da, nismo pogriješili: On se već 180 dana, ili punih šest mjeseci fokusira samo na lijevu stranu svog tijela, od lijevih trapeznih mišića, preko bicepsa, pa do mišića lijeve noge. Rezultat je izrazito vidljiva tjelesna asimetrija.

Njegov trapezasti mišić sada toliko odskače da mu vrat izgleda nagnuto, što sam opisuje kao "vizualno minimiziranje".

Nije do kraja jasno zašto to radi. Čini se da je to dio njegove sarkastične reakcije na kulturu "looksmaxinga”, koja je popularna među određenim online grupama i influencerima poput Andrewa Tatea. Naime, u jednom od svojih video priloga mladić je objasnio: "Svi ti prilozi govore: ‘Radi ovo, radi ono. Izgledat ćeš bolje, imat ćeš više žena.’ A ja sam pomislio – zar ljude stvarno muči taj problem? Moj problem je suprotan, dobivam previše pažnje. Treba mi suprotno rješenje – vizualno minimiziranje”.

I tako se dao u stvaranje asimetričnog tijela.

- Odradiš samo jedan zadatak, na jednoj strani, i problem riješen. I moram reći da djeluje, kazao je.

Premda nije posve jasno je li pritom ozbiljan, ili je sve dio dobro osmišljene šale, njegovo lice i tijelo sada očigledno odražavaju rezultate: Nakon 182 dana jednostrane vježbe, izgleda zanimljivo, ali i pomalo uznemirujuće.

Zasad nije poznato hoće li uskoro krenuti i sa treniranjem desne strane tijela, no jedno je sigurno: Njegov pristup izaziva pažnju, rasprave i smijeh, što je u svijetu društvenih mreža često sve što vam treba da postanete viralni.