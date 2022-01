Možda pravite jednu uobičajenu grešku zbog koje se vaš parfem brzo troši. Parfem je dinamičan i na svakom miriše drugačije. Note mirisa mogu se mijenjati ovisno o pH ravnoteži vaše kože, sastavu ulja, tjelesnoj temperaturi i tako dalje; a svaki od ovih čimbenika može utjecati na interakciju vaše kože sa svakim mirisom. Zato, na primjer, možete apsolutno obožavati parfem kojeg koristi vaš prijatelj, ali kada ga isprobate sami, nema baš isti učinak.

U suštini, vaš miris s potpisom je upravo to - to ćete uvijek biti jedinstveni vi, a nije li to upravo ono što vam izazove osmijeh na lice, nešto čemu svi težimo kada stavimo naš omiljeni parfem, da on zamiriše baš po nama?

Vaš tip kože također može utjecati na to koliko dugo traje vaš parfem, a postoji jedna velika pogreška na koju stručnjaci upozoravaju - ako ne hidratizirate kožu, vaš parfem će praktički nestati u roku od sat vremena.

Zašto parfem duže traje na hidratiziranoj koži?

- Hidratizirana koža zaista će dugo zadržati miris - kaže slavna vizažistica Rosie Johnston. To je zato što zdrava, hidrirana lipidna barijera nudi prirodnija ulja za koja se miris može prilijepiti, dok će se tekućina jednostavno raspršiti na koži koja je suha i ispucala.

Oni sretnici s hidratiziranom kožom možda neće ni trebati veliku količinu parfema da bi postigli cjelodnevni miris; ne samo da on traje dulje na koži, već i miris postiže mnogo jači učinak. Zapravo, možda je najbolje slijediti popularni trik koji predlaže prskanje parfema odmah nakon tuširanja.

Razlog zbog kojeg ovo djeluje, osim vruće pare koja pomaže u širenju mirisa, je taj što je vaša koža prirodno hidratizirana iz vode, što joj pomaže da uhvati miris. Nakon tuširanja, Johnston preporučuje da se osušite tapkanjem, premažete tijelo hidratantnom kremom kako biste 'zarobili' svu tu vodu, a zatim poprskate malo mirisa.

- Imat ćete prekrasnu podlogu čiste, hidratizirane kože - ističe ona. 'Ulje, krema, losion za tijelo ili balzam za hidrataciju također će pomoći da se miris duže zadrži', kaže Cat Chen, brenda mirisa Skylar. Mazanje vaše kože s hranjivim uljima može duže držati mirise. Samo nanesite proizvod po izboru na područja koja želite namirisati, ili po cijelom tijelu, a dodavanje vlage trebalo bi pomoći da parfem ostavi jači trag.

Umasirajte kremu na pulsne točke

Također, umasirati kremu, primjerice onu za ruke, na pulsne točke također će dodatno pomoći. A budući da većina nas uvijek ima sa sobom kremu za ruke, možete ju brzo zgrabiti kada poželite ponovno naprskati svoj miris, piše MBG.

U slučaju da vam je potreban još jedan razlog za hidrataciju - hidratizirana koža lakše zadržava miris, što će vašem parfemu dati dulju postojanost. Zato uz vašu opću rutinu njege kože, mnogi stručnjaci predlažu i dodatno nanošenje hidratantne kreme ili losiona prije prskanja omiljenog vam mirisa, jer taj jedan dodatni sloj može napraviti veliku razliku.