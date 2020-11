Trikovi kako lakše zaspati ako partner hrče - pomaže i loptica

Ako vas usred noći nikad nije probudilo hrkanje vašeg partnera, smatrajte se sretnima je je oko 40 posto muškaraca i 24 posto žena sklono toj glasnoj i neugodnoj navici

<p>Dijeliti krevet s nekim tko glasno hrče težak je zadatak jer vaš partner nesvjesno utječe na vaš dobar san, piše<a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/what-to-do-if-your-partners-snoring-wakes-you-up-at-night"> MindBodyGreen</a>. No ne očajavajte jer stručnjaci donose savjete koji će vam omogućiti bolju kvalitetu spavanja i pomoći vam da prevladate teškoće zbog partnerova hrkanja.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Ublažite hrkanje uz vježbe za mišiće grla</p><p>Liječnik obiteljske medicine dr. <strong>Robert Rountree</strong> tvrdi kako možda postoji medicinski razlog partnerova hrkanja te smatra da je dobar prvi korak posjet liječniku.</p><p>- Ako ima apneju, liječnik će to brzo ustanoviti i pomoći mu da prebrodi noć bez hrkanja - ističe dr. Rountree.</p><h2>Dodaci s magnezijem</h2><p>- Kad nam nedostaje magnezija, to može izazvati tjeskobu, nesanicu i iritabilnost. To želite izbjeći ako vas budi partnerovo hrkanje. Magnezij je među prvim stvarima koje želite potražiti ako se želite smiriti. On ima umirujuća svojstva - kaže dr. Rountree dodajući da opušta krvne žile i poboljšava protok krvi te na taj način pomaže boljem spavanju.</p><h2>Pregovarajte</h2><p>Možda ovo ne treba posebno spominjati, ali ako vas je svojim hrkanjem probudio usred noći, nemojte se bojati protresti ga. Ponekad je to sasvim dovoljno.</p><p>- Dogovorite se s partnerom da ćete ga lagano protresti i reći mu da se okrene na svoju stranu kreveta. To može zaustaviti hrkanje - savjetuje liječnik.</p><h2>Trik s teniskom lopticom</h2><p>Rountree pojašnjava kako je za ovaj neobičan trik prvi put čuo od svojeg pacijenta, a riječ je o jednostavnom postupku u kojem ćete na stražnji donji dio pidžame ušiti običnu tenisku lopticu.</p><p>- To će vas spriječiti da se okrenete na leđa, budući da je to pozicija u kojoj najviše ljudi hrče. Ostali trikovi podrazumijevaju dodavanje još jednog jastuka kako bi glava bila na povišenom položaju, pojačavanje ovlaživača prije spavanja te izbjegavanje hrane i pića koji potiču upalne procese, uključujući i alkohol - savjetuje dr. Rountree.</p><h2>Bijeli šum</h2><p>Bilo koja vrsta bijelog šuma, čak i običnog sušila za kosu, može zatomiti zvuk hrkanja.</p><p>- Za mene je zvuk sušila među zvukovima koji me umiruju najviše na svijetu. Vidio sam da to pomaže parovima kad zvukovi jednog utječu na onog drugog. Zato uključe generator bijelog šuma ili koriste čepiće za uši i tako uklanjaju neugodan zvuk - kaže dr. Rountree.</p><h2>Odvojene sobe</h2><p>U konačnici, ako je problem ustrajan i čini se da ga nikako ne možete riješiti, za dobro vlastitog zdravlja vrijeme je da promislite o mogućnosti spavanja u odvojenim sobama. Bračna i obiteljska terapeutkinja objasnila je kako iznijeti tu ideju partneru.</p><p>- Budite iskreni i istaknite sve veze koje vidite između nedostatka sna i interakcije s partnerom. Svakoj raspravi o odvojenom spavanju pristupite nježno, brižno i posve iskreno - kazala je <strong>Weena Cullins</strong>.</p><p>Neka istraživanja pokazala su da bolje spavamo ako je partner uz nas. Čak se i problem hrkanja s vremenom i različitim trikovima može umanjiti, no ako je postao takav da učestalo utječe na vaš dobar san, vrijeme je da nešto poduzmete.</p>